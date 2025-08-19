Sora Teodorei Marcu a transmis un mesaj extrem de dureros, chiar în ziua în care tânăra ar fi împlinit vârsta de 23 de ani dacă nu ar fi fost împușcată de Robert Lupu.

Sâmbătă, pe 31 mai 2025, Teodora Marcu de la Insula Iubirii sezonul a fost împușcată de fostul iubitul, Robert Lupu. Fără reținere, bărbatul în vârstă de 49 de ani a împușcat-o de mai multe ori, chiar dacă victima se afla pe stradă cu copilul de mână și era însărcinată. La scurt timp după sângeroasa crimă, acesta s-a sinucis.

Pe 17 august 2025, când Teodora Marcu ar fi împlinit vârsta de 23 de ani, sora ei a publicat un mesaj dureros de emoționant pe internet. Descoperă în rândurile de mai jos ce a transmis femeia.

Sora Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, mesaj dureros chiar în ziua în care tânăra ar fi împlinit vârsta de 23 de ani. Ce a zis

Pe 31 mai 2025, în timp ce mergea pe stradă cu copilul de mână, Teodora Marcu a fost împușcată cu patru gloanțe și a murit pe loc. Deși era însărcinată, criminalul Robert Lupu, zis și Zdrențoi, nu a avut pic de remușcare sau reținere în a comite crima, deși tânăra era însărcinată cu al doilea copil. Imediat după fapta comisă, Robert Lupu s-a sinucis.

Sora tinerei, Adina Ionela, a fost la mormântul Teodorei cu flori și a fotografiat locul de veci al acesteia, publicând totodată și un measj dureros de emoționant:

„Astăzi ar fi fost ziua ta…23 de ani…Nu e zi fara sa ne gândim la tine. Astazi, mai mult ca oricând, dorul doare. Rămâi în rugăciunile și în gândurile noastre. Odihnește-te în pace, alături de băiețelul tău, sufletul nostru bun!”, a fost mesajul transmis de Adina Ionela, sora regretatei Teodora Marcu de la Insula Iubirii, potrivit viva.ro.

Imediat după tragedie, foști concurenți și ispite de la Insula Iubirii sezonul 6, dar și oameni de pretutindeni, și-au exprimat părerile de rău și au transmis mesaje de condoleanțe.

Fetița pe care Teodora Marcu a avut-o în căsnicia cu Alex Marcu a rămas acum în grija tatălui.

Teodora Marcu a decis să meargă în Thailanda alături de soțul ei, Alex Marcu, pentru a demonstra că iubirea adevărată face față oricărei ispite, la Insula Iubirii sezonul 6. Chiar dacă tânăra a avut o oarecare apropiere de ispita Ali Habron, la final ea a ales să plece tot cu Alex Marcu acasă. Cei doi au devenit în scurt timp părinți și, cu puțin timp înainte de tragedie, Teodora anunțase că este din nou însărcinată. Totuși, viața ei s-a sfârșit în tragica zi de 31 mai 2025.