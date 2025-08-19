Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Sora Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, mesaj dureros chiar în ziua în care tânăra ar fi împlinit vârsta de 23 de ani. Ce a zis

Sora Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, mesaj dureros chiar în ziua în care tânăra ar fi împlinit vârsta de 23 de ani. Ce a zis

Sora Teodorei Marcu a transmis un mesaj extrem de dureros, chiar în ziua în care tânăra ar fi împlinit vârsta de 23 de ani dacă nu ar fi fost împușcată de Robert Lupu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 12:25 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 15:29
Galerie
Descoperă ce mesaj a transmis sora Teodorei Marcu, în ziua în care tânăra ar fi împlinit vârsta de 23 de ani | Antena 1

Sâmbătă, pe 31 mai 2025, Teodora Marcu de la Insula Iubirii sezonul a fost împușcată de fostul iubitul, Robert Lupu. Fără reținere, bărbatul în vârstă de 49 de ani a împușcat-o de mai multe ori, chiar dacă victima se afla pe stradă cu copilul de mână și era însărcinată. La scurt timp după sângeroasa crimă, acesta s-a sinucis.

Pe 17 august 2025, când Teodora Marcu ar fi împlinit vârsta de 23 de ani, sora ei a publicat un mesaj dureros de emoționant pe internet. Descoperă în rândurile de mai jos ce a transmis femeia.

Sora Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, mesaj dureros chiar în ziua în care tânăra ar fi împlinit vârsta de 23 de ani. Ce a zis

Pe 31 mai 2025, în timp ce mergea pe stradă cu copilul de mână, Teodora Marcu a fost împușcată cu patru gloanțe și a murit pe loc. Deși era însărcinată, criminalul Robert Lupu, zis și Zdrențoi, nu a avut pic de remușcare sau reținere în a comite crima, deși tânăra era însărcinată cu al doilea copil. Imediat după fapta comisă, Robert Lupu s-a sinucis.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: În grija cui a rămas fiica Teodorei Marcu, după moartea mamei sale. Reacția lui Alex Marcu la comentariile oamenilor din online

Sora tinerei, Adina Ionela, a fost la mormântul Teodorei cu flori și a fotografiat locul de veci al acesteia, publicând totodată și un measj dureros de emoționant:

„Astăzi ar fi fost ziua ta…23 de ani…Nu e zi fara sa ne gândim la tine. Astazi, mai mult ca oricând, dorul doare. Rămâi în rugăciunile și în gândurile noastre. Odihnește-te în pace, alături de băiețelul tău, sufletul nostru bun!”, a fost mesajul transmis de Adina Ionela, sora regretatei Teodora Marcu de la Insula Iubirii, potrivit viva.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Imediat după tragedie, foști concurenți și ispite de la Insula Iubirii sezonul 6, dar și oameni de pretutindeni, și-au exprimat părerile de rău și au transmis mesaje de condoleanțe.

Fetița pe care Teodora Marcu a avut-o în căsnicia cu Alex Marcu a rămas acum în grija tatălui.

Citește și: Primele imagini cu fiica Teodorei Marcu, după moartea mamei sale. Cum a fost filmată micuța alături de fiica lui Tzancă Uraganu

colaj foto cu teodora marcu de la insula iubirii
+3
Mai multe fotografii

Teodora Marcu a decis să meargă în Thailanda alături de soțul ei, Alex Marcu, pentru a demonstra că iubirea adevărată face față oricărei ispite, la Insula Iubirii sezonul 6. Chiar dacă tânăra a avut o oarecare apropiere de ispita Ali Habron, la final ea a ales să plece tot cu Alex Marcu acasă. Cei doi au devenit în scurt timp părinți și, cu puțin timp înainte de tragedie, Teodora anunțase că este din nou însărcinată. Totuși, viața ei s-a sfârșit în tragica zi de 31 mai 2025.

Cele mai așteptate reacții, în această seară, într-un bonfire de neratat la Insula Iubirii! Ediția de aseară, lider de a... Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9 și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum concurenta din Thailanda...
Înapoi la Homepage
AS.ro Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al “Briliantului”: “E doar începutul” Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al &#8220;Briliantului&#8221;: &#8220;E doar începutul&#8221;
Observatornews.ro Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Luni, 18.08.2025, 15:38 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii, 18 august 2025. Marius și Oana Monea, seară fierbinte. Ce s-a întâmplat la bonfire și la date
Insula Iubirii, 18 august 2025. Marius și Oana Monea, seară fierbinte. Ce s-a întâmplat la bonfire și la date
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Insula Iubirii, 18 august 2025. Ella și Teo au petrecut noaptea împreună și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Insula Iubirii, 18 august 2025. Ella și Teo au petrecut noaptea împreună și au uitat de camerele de filmat! Ce...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x