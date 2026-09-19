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Tensiuni între Marcel și ispitele feminine la Insula Iubirii. De ce s-au retras fetele de la petrecere

Într-un moment neașteptat, Marcel a pornit un moment tensionat cu ispitele fete. Acestea s-au supărat și au plecat în vilă, deși aveau parte de o petrecere.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 19 Septembrie 2026, 19:49 | Actualizat Sambata, 19 Septembrie 2026, 23:10
Tensiuni între Marcel și ispitele feminine la Insula Iubirii. De ce s-au retras fetele de la petrecere | antena 1
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O glumă făcută de Marcel în vila băieților a ajuns să provoace tensiuni între concurenți și ispitele feminine de la Insula Iubirii. Totul a pornit de la apariția unui câine în zona în care se aflau concurenții.

Tensiuni între Marcel și ispitele feminine la Insula Iubirii

Marcel a făcut o glumă despre animal, însă replica sa a fost interpretată de ispite ca fiind jignitoare. Situația a escaladat rapid, iar fetele au decis să plece în vilă.

În momentul în care s-a întâmplat totul, ispitele feminine se aflau la bar, în timp ce băieții erau așezați pe canapea. Atmosfera era una relaxată, până când în zonă și-a făcut apariția un câine.

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Marcel a profitat de moment pentru a face o glumă. Acesta a spus despre câine că „trage la cățele”, fără să se gândească probabil că replica ar putea fi interpretată într-un alt mod de către cele prezente.

Frankie le-a povestit ulterior fetelor ce spusese Marcel și le-a atras atenția asupra glumei. Mai exact, le-a spus că Marcel le-ar fi numit „cățele”. Replica nu a fost primită cu umor de către ispitele feminine, care s-au simțit deranjate de situație.

Fetele au decis să părăsească zona barului și să meargă în vilă, vizibil supărate de ceea ce se întâmplase. Gluma lui Marcel a devenit astfel subiect de discuție, iar atmosfera relaxată de până atunci s-a schimbat.

Mocăniță a salvat situația

Ulterior, Mocăniță a intervenit în discuție și a precizat că, din punctul său de vedere, Marcel a fost cel care a început gluma. Declarația sa a readus în atenție momentul în care concurentul a făcut comentariul despre câine și a arătat că situația nu a apărut din senin.

Marcel nu le-a adresat însă, în mod direct, scuze ispitelor. În schimb, reacția lui a fost să considere că acestea au acordat prea multă importanță unei simple glume.

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Concurentul a susținut că fetele s-au supărat degeaba și că intenția lui nu a fost să le jignească. Din perspectiva lui, replica făcută în momentul în care câinele a apărut în zona în care se aflau concurenții a fost doar o glumă.

Totuși, pentru ispitele feminine, situația a avut un alt impact.

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