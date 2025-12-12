Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 40, 41, 42 din 12decembrie2025.Albert află de sarcina Andei. Teo, decizie importantă

Iată tot ce s-a întâmplat în episoadele 40, 41 și 42 ale serialului Iubire cu parfum de lavandă din data de 12 decembrie 2025.

Ediția din această seară a fost una încărcată de tensiuni, dezvăluiri, revelații și amenințări pentru personajele serialului Iubire cu parfum de lavandă, 12 decembrie 2025. Iată tot ce s-a întâmplat!

Iubire cu parfum de lavandă, 12 decembrie 2025. Cum s-a desfășurat acțiunea în această ediție. Ce decizie importantă a luat Teo

„E timpul să treci mai departe” îi surprinde pe Anda și Ștefan în lanul de lavandă, discutând despre neînțelegerile dintre ei. Ștefan a confruntat-o pe Anda că nu i-a spus de sarcină, iar secretul ei a dus la destabilizarea relației celor doi.

„Ștefan, așa o să fim de acum înainte?” îl întreabă ea.

„Nu știu, Anda. Sper că nu”, răspunde el. „Dar mi-am făcut tot felul de filme în cap. Tu cum te-ai fi simțit? Tu nu te-ai fi simțit rău dacă omul de lângă tine, pe care-l iubești cel mai mult, ți-ar ascunde faptul că urmează să aibă un copil cu tine?”

„Nu, dacă l-aș cunoaște pe omul respectiv. Aș fi zis că are un motiv pentru care nu vrea să-mi zică”, îi răspunde Anda, arătându-i rezultatul oficial. „Sunt însărcinată, înainte doctorul doar îmi spusese. Aveam simptome, dar știi cum e... până nu vezi totul scris pe hârtie...”

Ștefan o privește cu lacrimi în ochi.

„M-am temut că aș putea avea probleme cu sarcina, de-asta nu ți-am zis”, îi mai spune ea. „Copilul nostru se dezvoltă, crește, e bine.”

„Mă doare foarte tare faptul că tu ai luat în calcul varianta că eu nu vreau copilul”, îi mai spune ea. „Tu crezi că eu nu vreau un copil cu tine?”

Baba Jana își surprinde fiica având grijă de hinuțele unei păpuși. Bătrâna încearcă să o convingă pe Chanela să renunțe la Iulia.

„De ce, e protecția copilului la poartă?” întreabă tânăra.

„Nici nu vrei să fie că ăștia vin odată cu poliția”, îi răspunde bătrâna. „Îți faci sânge rău și aia mică stă cu grijă.”

„Du-o tu dacă insiști”, spune Chanela. „tu poți s-o iei să pleci și eu să nici n-o văd!”

Filip și mama sa au o discuție aprinsă privind posibilul consum de substanțe interzise. Preotul Ioan îi întrerupe.

„Ești pe marginea prăpastiei, copilule”, îi spune Romanița fiului său. „Tu ce vrei? Să mă uit neputincioasă la tine cum cazi în gol?”

„Nu cad! Nu am consumat nimic!” o asigură el, însă Romanița nu îl cred.

„Noi am mai fost aici, în punctul ăsta”, spune ea.

Amalia nu se simte bine, iar Dinu o îngrijește și încearcă să o oprească pe soția sa să meargă la biserică. De asemenea, o sprijină să continue studiile.

Ștefan îi cere scuze Andei pentru modul în care s-a comportat. Teo îi întrerupe anunțându-i că pleacă spre cimitir.

„Anda, ești bine? Pari puțin palidă”, se îngrijorează ea.

„Nu-ți face griji pentru mine. Sunt bine”, răspunde Anda.

Ștefan și Anda își anunță fetele că vor avea un copil. Tinerele sunt surprinse de veste, însă se bucură de veste.

Lumea se strânge spre biserică la parastasul pentru Dan, la șapte ani de la moartea acestuia. Irina rămâne în grija lui Rocky. Călin rămâne în grija lui Andrei.

Dinu îi spune Amaliei că vrea să renunțe la magazin: „Vreau ca tu să mergi la facultate să înveți și eu să rămân aici cu copiii.”

„Anda, tu i-ai spus lui Ștefan de problemele tale?” o întreabă Teo.

„Nu. Problemele astea nu există încă. E doar o posibilitate, nu? De asta iau tratament”, răspunde ea, care consideră că nu i-ar face bine lui Ștefan să stea cu stres în timpul sarcinii.

„Stres cu care tu stai singură”, punctează Teo.

„Nu sunt singură. Te am pe tine”, spunea Anda, care o asigură că îi face bine să discute cu ea și să scrie ceea ce simte.

Ștefan este îngrijorat de reacția fetelor când au aflat că vor avea încă un copil.

Andrei încearcă să o facă pe Teo să vadă cât de frumoasă ar putea fi viața dacă ar rămâne în Podișor după plecarea Andei. Tânăra ar putea profesa chiar acolo, însă ea nu se vede făcând asta.

„Păcat. Tu chiar te pricepi la asta, ai fi fost un doctor excelent”, îi spune Andrei.

Părintele Ioan îl îndeamnă pe Filip să se roage pentru a-și limpezi gândurile și trăirile. De asemenea, îl convinge să meargă la parastasul pentru vărul lui.

Chanela o vizitează pe Irina, iar Claudia o invită să mănânce alături de ei.

„Mama, e așa cum zice bunica?” întreabă Călin. „După șapte ani poți să nu mai ții doliu, poți să râzi mai mult?”

„Dacă ea așa zice, așa o fi”, spune Teo.

„Și aș vrea să am un tată viu!” spune copilul.

„Singurul tău tată este Dan!” îi spune mama sa.

Andrei a venit la Floarea să îl ajute să o convingă pe Teo să rămână în Podișor: „Dacă Anda pleacă la București, de ce nu i-ar lua Teo locul la cabinet?”

Floarei îi surâde ideea: „Tu nu ești prost deloc.”

Ștefan o găsește leșinată pe Anda!

„Gândim la fel” îi surprinde pe Anda și Ștefan la cabinet. Teo o asigură că totul este bine atât cu ea, cât și cu sarcina.

Teo îi spune că are tensiunea un pic mare: „Trebuie să te menajezi și tu!” Tânăra îi cere să facă niște analize și consultul cu medicul. Anda o roagă să nu-i spună nimic lui Ștefan.

Andrei încearcă să o facă pe Teo să vadă că este posibil să se lase din nou iubită și să iubească. Tânăra este reticentă.

„Soțul meu ar fi vrut să fie și acum cu mine! Pentru că mă iubea, pentru că îl iubesc” îi spune ea.

„Vreau doar să te văd că zâmbești”, îi spune tânărul.

Florea îl întreabă pe Călin dacă ar dori să rămână în Podișor, iar băiatul se entuziasmează: „Dacă îi spunem lui Teo, ea nu ne ascultă. Dar dacă îi spunem lui ăasta mic ar fi o șansă!”

Amalia, Lăcrămioara și Claudia află că Anda este însărcinată. Iar Ștefan îi dă vestea lui Dinu.

Andrei îi întrerupe: „Voi plecați la București. Jumătate din casă e și a mea. Am o sugestie pentru cabinet.”

„Mă gândeam să-l preia Teo”, adaugă el.

„Tu zici bine ce zici acolo. Te-ai gândit tu la binele satului, dar mă tem că decizia asta nu ne aparține nouă”, îi spune Ștefan.

Filip discută cu Ioana lucrurile care i-au stârnit interesul după ce a citit din Biblie.

Alma și Maria le dau vestea cea mare lui Rocky și Cristi.

Traian suspectează că Zamfir l-ar fi bătut de Vali, iar Irina observă vânătăi și pe mâna Silviei.

„Poți să fii doctorița satului. Să-i faci bine pe toți”, îi spune Călin mamei sale.

„Ce-i cu prostiile astea, Călin? De unde ți-au venit ideile astea?” îl întreabă ea.

Copilul își privește bunicii, iar ei spun că Andrei i-a zis.

Alma și Maria o anunță pe Anda că au vrut să îi cumpere un cadou pentru bebeluș, dar au aflat că nu este bine, astfel că i-au propus o alternativă. Fetele au personalizat niște vouchere pentru Anda, pe care să le folosească după venirea pe lume a copilului: „Suntem aici cu voi la bine, dar mai ales la greu!”

Teo îl confruntă pe Andrei pentru ideile pe care i le-a băgat în cap lui Călin în privința mutării în Podișor.

„Una e să vii să-mi vinzi mie tot felul de prostii și alte e să te duci și să i le spui lui Călin”, spune ea.

„Era doar o idee!” răspunde el. „Vreau doar să-ți fie bine!”

„De ce?” îl înteabă ea confuză. „Ce treabă ai tu cu mine?”

„Nu știu!” răspunde Andrei.

Zamfir vrea să afle dacă Vali știe unde este Albert, însă tânărul îi spune că nu știe unde e. Traian dorește să-l ajute pe Vali, însă tânărul refuză.

Teo îi anunță pe bunicii lui Călin că vor pleca după parastas, așa cum stabiliseră inițial. Ștefan o întrerupe pentru a o duce la Anda.

„Vreau să faci ceva pentru mine ca să plec liniștită la București”, îi spune Anda. „Știu ce ți-a propus Andrei și mi se pare o idee foarte bună. Dacă eu nu o să mai fiu aici, vreau să rămâi tu în locul meu!”

Preotul Ioan simte că Filip „are chemare” spre biserică, însă tânărul încă este reticent. Ioana încearcă să-i domolească entuziasmul tatălui său.

Irina îi spune Almei că Silvia s-a jucat cu ea, dar că nu a putut să coloreze pentru că avea o vânătaie la mână.

„Nu pot să mă decid” îi surprinde pe Anda și Ștefan în lanul de lavandă. Ștefan își face griji pentru ea, însă Anda îl liniștește: „Sunt însărcinată, nu bolnavă!”

Ștefan îi propune să se cunune civil înainte de a naște, iar mai apoi să organizeze o nuntă mare, însă Anda nu este de acord: „În niciun caz. Vreau să mă bucur de nuntă. Vreau să o facem cum trebuie.”

Floarea este speriată că Teo și Călin au dispărut din casă. Tânăra dorește să plece cât mai repede din Podișor, însă băiatul nu vrea să se urce în mașină.

„E o presiune prea mare și voi ați contribuit la ea”, le spune Teo bunicilor. „Pur și simplu trebuie să plec de aici. Nu pot! (...) Nu pot să accept oferta Andei!”

Călin fuge de lângă bunici, iar Andrei îl prinde în brațe. Băiatul îi spune de decizia mamei sale. Andrei îl liniștește pe copil și dorește să discute cu Teo, care încă încearcă să îl convingă pe Călin să urce în mașină.

„E cea mai bună soluție pentru voi”, îi spune Andrei.

Lăcrămioara a depus jurământul, iar Claudia și Traian o felicită. Ea primește ștampila de la fostul primar.

Amalia află că Maria și-a petrecut noaptea alături de Cristi și că Dinu știa de asta.

„N-am știut de planul ăsta al lui taică-tu!” spune ea, surprinsă că Dinu preia atribuțiile casei.

Dinu este din nou ispitit de fratele său pentru o afacere, însă îl refuză.

Anda și Ștefan află că pot lua apartamentul care le-a plăcut la București. Ștefan vrea să fie sigur că Anda mai dorește să plece din Podișor sau se vede crescând copilul acolo.

„Nu m-am răzgândit!” spune ea. „Decizia asta am luat-o pentru că visam la un nou început și acum cu atât mai mult.”

Alma se întâlnește cu Silvia acasă la Rocky. Mama tinerei a venit să îi aducă jucării Irinei din partea lui Zamfir: „Poate pe ea n-o dezamăgești.”

„Alma, tu ești geloasă!” îi spune Silvia.

„Nu, mamă. Sunt îngrijoarată”, spune fata.

Călin încearcă să-și înduplece mama: „De ce mă pedepsești?”

Teo plânge și este consolată de Andrei: „Eu cred că ți-ar prinde bine pălăria asta.”

„N-am chef de miștouri”, îi spune ea. „Am nevoie să mă gândesc puțin. (...) Călin vrea să rămână aici. Știu asta, doar că e prima dată când eu și Călin ne dorim lucruri total diferite! (...) Vreau să mă gândesc puțin și la mine, iar eu în locul ăsta nu pot să fiu bine.”

„Dă o șansă locului ăstuia”, o încurajează el. „De ce ți-e așa frică? S-ar putea să-ți placă să trăiești din nou! (...) Tu n-ai murit odată cu soțul tău!”

Romanița află că Ioan l-a dus pe Filip la biserică: „Ioane, ce încerci?”

„Dacă vrei să știi, chiar mi-a prins bine să mergem să ascultăm slujba împreună.”

Albert îl vizitează pe Vali, care se teme că va fi văzut: „Nu ai ce să cauți aici!”

„Nu am unde să mă duc”, îi spune Albert.

Discuția le este întreruptă de Amalia, care nu îl vede pe Albert.

„Ultimul lucru pe care-l vreau e să vă fac pe voi să suferiți”, îi spune Teo Floarei.

„Nu din cauza ta sunt lacrimile ăstea”, o asigură femeia. „Mi-e ciudă că știu ce e în sufletul tău, știu cât suferi, știu că vrei să fugi că aici peste tot e Dan.”

„Mi-e frică, mamă Floare”, îi spune tânăra.

„Dacă n-ai să faci asta, e posibil ca după aceea să regreți”, îi spune ea. „Lasă-te să trăiești și noi o să te ajutăm! (...) Vreau să fie Călin fericit, dar vreau să te văd și pe tine că zâmbești. (...) Iubita mea Teodora, dacă tu o să fii bine, o să fie și Călin bine. Dar dacă tu nu ești bine, cu el ce o să se întâmple?”

„Mulțumesc, mamă Floare”, spune Teo.

Amalia îi spune lui Dinu că este posibil să-l fi auzit pe Albert alături de Vali.

Silvia fuge de Alma, însă sunt surprinse de Claudia.

„Mama nu vrea să-mi spună de relația cu tatăl tău”, îi spune Alma.

Claudia o asigură că o va ajuta dacă Zamfir îi face ceva. Silviei îi dau lacrimile.

„Silvia, nu trebuie să accepți asta”, îi spune Claudia, care bănuia că Zamfir era violent și cu mama sa.

Romanița îl confruntă pe Ioan că l-a luat pe Filip la biserică: „Mi-e frică să nu-și rateze viața!”

„Văd că nici în mine nu ai încredere”, spune Ioan, care o asigură că nu-l va lăsa singur pe Filip. „Eu îl veghez, promit. Și să știi că sunt tare mândru de el.”

Ștefan se vede pe el în Andrei: „Fix pe scările astea. Mut și plin de gânduri. (...) Când ajungi să ții la o femeie complicată...”

„Cine ar fi crezut că o să ajung să simt ce simt...” se destăinuie Andrei.

„Dacă vrei să mergi pe drumul ăsta, alături de o femeie rănită, e greu. Mai ales dacă rănile vin din trecut. Ele nu prea se vindecă niciodată”, îi spune Ștefan. „E și un copil la mijloc.”

„Călin”, spune Andrei. „Am prins așa un drag de el! Îl simt așa ca și cum ar fi al meu. Știu, sună ciudat...”

„Dacă asta simți că trebuie să faci, fă ce ai de făcut. Dar cu răbdare”, îl încurajează Ștefan. „Mai ales că tu te lupți cu un bărbat care a murit și care e... e sfânt pentru toți.”

„Și care nu mai poate să greșească niciodată, spre deosebire de...” adaugă Andrei.

Ioana îl surprinde pe Filip ștergând praful de pe icoane. Tânărul dorește să facă un tur de mânăstiri, considerând că astfel și-ar găsi liniștea.

Dinu discută cu fratele său, Traian și Rocky despre îngrijorările Amaliei. Fratele lui Dinu consideră că pot fi hormonii din sarcină. Rocky propune să stea la pândă să descopere dacă doar și-a închipuit Amalia sau este adevărat: „Facem cu rândul acolo la depozit.”

Puiu îi spune Lăcrămioarei că nu a primit postul la București: „Ce-ai făcut pe aici, ai cam făcut degeaba.”

Puiu îi cere tinerei să-și dea demisia și să se întoarcă el la Primărie: „Nu așa am vorbit?”

Ștefan și Anda privesc câmpul cu lavandă și își dau seama că le va fi dor livadă: „O să putem ieși în parc.”

Teo îi întrerupe și le spune că acceptă să preia cabinetul, dar cu o condiție: „Să nu am nimic de-a face cu Andrei!”

Episodul se termină cu Silvia care este surprinsă în mașină de Albert: „Ce cauți aici? Ce vrei?”

„Vreau să mă ajuți”, îi spune el.

Silvia îi spune că nu îl poate ajuta, dar îi dezvăluie și sarcina Andei și că are în plan să se căsătorească: „Începe o viață nouă!”

„Dacă așa stă situația, cred c-ar fi mai bine să moară!” amenință Albert cu zâmbetul pe buze.

