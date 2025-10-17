Antena Căutare
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 16, 17 și 18 din 17 octombrie 2025. Albert fuge din spital. Cine apare la Anda acasă

Albert își revine după operație, dar fuge. Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 16, 17 și 18 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 23:24 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 23:24
În episoadele trecute din Iubire cu parfum de lavandă, Maria a acceptat să facă transplantul hepatic pentru a-și ajuta tatăl, însă lucrurile nu au părut să meargă foarte bine pentru Albert. Lucrurile se complică din nou la Podișor și în viața Andei, iar personajele trec astfel prin noi provocări.

Ce s-a întâmplat în episodul 16 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 17 octombrie 2025. Vali încearcă să îl omoare pe Albert

În episodul 16 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 17 octombrie 2025, Anda Și Ștefan află că Maria este bine, dar că ceva nu este în regulă cu Albert. Între timp, Dinu își revine după atacul de panică suferit recent.

Claudia este tristă și se așteaptă ca statul să vină să ia fetița de la ea. Totuși, cea mică pare că se simte extrem de bine alături de femeie și alături de Traian. Avocatul vrea să îl omoare pe Albert în spital, iar Ștefan îl prinde și îl gonește.

Citește și: Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 13, 14 și 15 din 10 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat între Anda și Albert

„Anda, trebuie să îți spun ceva. Cred că Vali a încercat să îl omoare pe Albert. De asta am rugat să se întărească paza. L-am găsit la el în rezervă. Nu știu ce și cât a apucat să facă”, a zis Ștefan.

Vali se întâlnește cu tatăl Claudiei și îi spune cele întâmplate, iar acesta se enervează și îi dă un avertisment.

Filip și Ioana continuă să fie apropiați unul de celălalt, în episodul 16 din Iubire cu parfum de lavandă. Între timp, Rocky spune că tatăl lui Tibi are într-un seif dovezi compromițătoare despre tatăl Claudiei.

Între timp, Filip vrea să discute cu preotul și cu mama sa pentru a lămuri lucrurile.

„Tu mă acuzi pe mine de ceva?”, a întrebat Ion, preotul.

„Da, de ipocrizie. Nu știam că m-am măritat cu un ipocrit. Poate că dacă știam, înainte să fac drumul ăla până la primărie...”, a zis Romanița.

Ceva mai târziu, preotul se împacă iar cu Romanița și cei doi sunt din nou fericiți.

Claudia și pădurarul află că fetița rămâne la ei deocamdată, însă Zamfir cere și ceva în schimb: „A venit plata. Sandu, omul care a murit în sat, are niște acte ale mele, luate fără drept. Vreau să știu unde sunt și apoi să ajungă la mine.

„Păi și eu ce să fac?!”, a întrebat Traian.

Între timp, Ioana merge la Filip ca să îi spună că ea nu îl iubește: „Nu te iubesc. Nu am vrut să sune dur, dar am vrut să îți spun ce simt. Cred că va dura ceva până voi putea să spun asta cuiva”.

„Dar eu nu ți-am zis asta fiindcă voiam să aud înapoi. Pot să aștept”, s-a apărat Filip.

„Mă tot gândesc la tot. E complicat cu noi”, a răspuns tânăra.

„E complicat pentru că nu te lași. Ioana, eu nu sunt Rocky și nici nu vreau să fiu Rocky. Și habar nu am ce o să fie”, a venit replica tânărului.

Ce s-a întâmplat în episodul 17 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 17 octombrie 2025. Ioana se ceartă iar cu preotul

În episodul 17 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 17 octombrie 2025, Maria este externată din spital și Anda este foarte fericită.

Albert își revine, dar nu vrea să o vadă pe Anda sau pe Maria. Chanela încearcă să discute cu el, dar el o refuză. Ion merge să discute cu Anda ca să își spună năduful.

„Ioana e adult, cum să te pui împotriva a ceea ce își dorește ea?! Iartă-mă, dar nu pot să te ajut. Cu atât mai mult că e sora mea, mereu o să o ajut și o să o respect. Nu am cum să îi zic ce să facă”, a zis Andra.

Un moment surpriză a fost atunci când Zamfir și-a anunțat căsătoria cu Silvia, ba chiar au oferit și invitații.

Romanița i-a zis soțului ei că ea alege să îi susțină pe Ioana și pe Filip, în povestea lor de iubire.

Amalia merge la ecografie la Anda și e mai mutl decât fericită să audă inima bebelușului. În plus, ea află că soțul ei suferă de sindrom Couvade, adică are simptome de gravidă.

Medicul îi dă vești bune lui Albert și îl anunță că urmează transferul către spitalul închisorii.

Fetița aflată la pădurar pare să fie rudă cu Chanela, deci ea trebuie să își dea acordul pentru adopția micuței.

Maria merge în vizită la Albert, dar se pare că Albert a fugit din spital.

Ce s-a întâmplat în episodul 18 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 17 octombrie 2025. Chanela află că e rudă cu Iulia

În episodul 18 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 17 octombrie 2025, Chanela află că este rudă cu fetița aflată la Traian și Claudia.

Polițistul vine acasă la Anda și anunță că nu a aflat nimic despre fuga lui Albert din spital.

Anda începe să își facă griji pentru siguranța Mariei, în timp ce Rocky și Ioana primesc finanțare europeană pentru un proiect de curățare a pădurii.

Claudia și Traian merg la Chanela merg să discute despre Iulia, fetița pe care vor să o adopte.

„Din câte am înțeles eu, e rudă cu mine. Voi vreți să îmi luați fata? O vreau. Așa am decis. Deci eu zic să îmi aduceți fata sau eu chem poliția”, a fost replica dată de Chanela.

Când Anda stătea liniștită în bucătărie, seara, un tânăr s-a strecurat în casa ei:

„Salut, Ștefane. Sunt Andrei Lungu și asta e casa mea”, a zis el, spre stupefacția celor doi.

Vezi oricând toate episodele din „Iubire cu parfum de lavandă” pe AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Videoclipul zilei
Citește și
