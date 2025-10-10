Ediția din această seară din Iubire cu parfum de lavandă, 10 octombrie 2025 începe cu Anda și Albert purtând o discuție serioasă. Tot ce s-a întâmplat în serial!

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 13, 14 și 15 din 10 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat între Anda și Albert | antena 1

Anda și Albert au parte de o conversație tensionată la poliție, unde și-au spus câteva lucruri.

Ce s-a întâmplat în Iubire cu parfum de lavandă, 10 octombrie 2025, episodul 13. Anda și Albert au parte de discuții serioase

„Cum am ajuns aici, Anda?”, întreabă el. „Probabil totul a început când ai ridicat prima oară mâna la mine!”, spune Anda.

Maria și Ștefan au purtat o scurtă conversație despre Anda și Albert și cât de afectată se simte ea. Amalia și Dinu vorbesc ca între soți, iar bărbatul o anunță că-și dorește să facă un testament, fiindcă simte că e nevoie de acest lucru. „Sper că-mi lași mie tot!”, spune Amalia în glumă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cine e și cum arată soțul Victoriei Răileanu. Actrița și Adrian Ștefănescu au împreună o fetiță

„Așteptăm un copil și pe tine te-a apucat nebunia?”, spune Amalia. „Sunt mai aproape de moarte, imbătrânesc!”, spune Dinu.

Alma și Rocky au parte de momente de intimitate dimineata, în pat, până au fost întrerupți de mama Almei.

La micul dejun, Alma și mama ei au avut de lămurit câteva lucruri. Aceasta i-a destăinuit faptul că Fifi a cerut-o de soție. După acest anunț, Alma a simțit că trebuie să împărtășească vestea și cu Anda și Ștefan, tatăl ei.

Până în acest moment, Anda a mers la doctorul care i-a spus că s-a vindecat și nu ar trebui să-și mai piardă vederea, lucru care a făcut-o foarte fericită. Ștefan și Maria s-au bucurat enorm pentru ea.

Dinu își face reale probleme după ce primește rezultatele analizelor sale, care au ieșit puțin îngrijorătoare. Amalia a încercat să-l calmeze, însă fără succes. Copiii acestora au auzit de testament și și-au făcut reale griji pentru el.

Anda merge la Albert la Poliție, din nou, și îi cere divorțul. „Asta ai vrut mereu de la mine”, îi spune el. Albert leșină în fața ei, iar ea încearcă să-l ajute.

Ce s-a întâmplat în episodul cu numărul 14 din Iubire cu parfum de lavandă, 10 octombrie 2025. Albert a leșinat în fața Andei

„Uităm atât de des cât de prețioase sunt lucrurile mici”, spune Anda. Ștefan îi dă dreptate.

Anda a simțit să vorbească cu fiica ei. „Trebuie să vorbim! Nu are legătură cu mine, e despre Albert! Nu știu cum să-ți spun, culmea! Tatăl tău e la spital și nu e bine deloc”, spune Anda.

„E într-o stare foarte gravă, corpul îi cedează și nu știm dacă o mai ține mult”, mai spune ea.

Maria primește vestea ca un glonț și nu știe cum să reacționeze.

Citește și: Serialul Iubire cu parfum de lavandă, noi personaje care vor rescrie destine.Victoria Răileanu și Liviu Bora se alătură producției

Alma îl întreabă pe tatăl ei dacă mai știe ceva despre casă, după ce a aflat că și fratele vitreg al lui Ștefan este moștenitorul de drept al casei. „Ar fi mai înțelept să fim înarmați, pregătiți, să nu fim luați pe nepregătite!”, spune Alma.

Ștefan e din ce în ce mai speriat de faptul că ar putea apărea în viețile lor fratele lui vitreg. Atât el, cât și Alma, încearcă să facă tot posibilul ca el să nu afle de moștenire.

Anda și Albert au parte de o altercație în spital, după ce bărbatul sare la gâtul ei și încearcă să o omoare. „Ajutați-mă, nu vreau să mor!”, spune Albert.

„Încă are privirea aia plină de ură, ochii lui spun același lucru. Nu mai sunt sigură de nimic! Nu știu dacă mai pot să-l ajut. Știu că dacă ar avea putere nu ar ezita să ne calce iar în picioare!”, spune Maria despre Albert, tatăl ei.

Ștefan și Almă află că fratele lui vitreg a aflat de partea lui de moștenire și că ar putea să-și ceară jumătatea.

Doctorul le anunță pe Maria și pe Anda că starea de sănătate a lui Albert s-a înrăutățit grav și că ar putea să nu supraviețuiască fără transplant. „Fără transplant va muri, starea lui de sănătate s-a înrăutățit grav!”, spune Doctorul.

„Maria, e decizia ta ce faci. Eu nu pot să-ți zic!”, spune Anda. „Deci eu aleg dacă moare sau dacă trăiește!”, spune Maria.

Ce a decis Maria să facă în privința lui Albert, în Iubire cu parfum de lavandă, episodul 15, 10 octombrie 2025

Maria a decis să facă transplantul și să-și ajute tatăl, pe Albert. „Fetița mea curajoasă!”, îi spune Anda.

Ștefan și Albert au parte de o conversație în spital, după ce Maria a decis să-i salveze viața tatălui ei. „Viitorul nu te include, am eu grijă să nu mai faci parte din viețile lor. Vei pleca!”, îi spune Ștefan lui Albert.

Iubitul Mariei vine să o viziteze la spital, unde ea a făcut transplantul pentru tatăl ei. Dinu are emoții să intre în spital. „Ești bărbat sau ce?”, îl întreabă Ștefan pe Dinu.

Maria vrea să-și vadă tatăl înainte de transplant, să îi vadă privirea și să știe ce se întâmplă cu el. „Am multe motive pentru care s fac asta, pentru mama, pentru mine! Dar în primul rând o fac pentru că nu vreau să fiu ca tine niciodată!”, spune Maria.

„Operația s-a încheiat cu succes! Pacienta va fi dusă la terapie intensivă, apoi o mutăm în sală, nu e niciun motiv de îngrijorare! Începem implantarea grefei, să speram că intervenția va fi pozitivă”, îi anunță doctorul pe Ștefan, Anda și iubitul Mariei.

Dinu are un atac de panică în mașină, iar Amalia încearcă să-l ajute! Alma îi spune părintelui despre relația pe care Ioana o are cu Filip, despre care el nu știa. „Ioana e super tare, a fost de acord să ieșim toți patru!”, spune Alma.

Maria se trezește din operație și se simte bine.

Vezi oricând toate episodele din „Iubire cu parfum de lavandă” pe AntenaPLAY.