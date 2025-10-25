Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 19, 20 și 21 din 24 octombrie 2025. Albert se întoarce în Podișor. Ce pățește Amalia

Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025. Aceștia au avut parte de o surpriză neașteptată. Se pare că Albert a decis să se întoarcă în Podișor, având un scop precis. Iată ce se întâmplă cu Amalia și Dinu.

În ultimele episoade, Ștefan și Anda au fost luați prin surprindere de o vizită neașteptată. Andrei Lungu, fratele acestuia, a venit în Podișor pentru a vedea casa pe care a moștenit-o când avea cea mai mare nevoie de bani.

Mai mult, bărbatul a pus gând rău locuinței pe care Sky o împărțea până acum cu iubita lui, Anda, și cele două fiice ale lor, Alma și Maria. Se pare că Andrei Lungu își dorește să vândă întreaga locuință, dar și câmpul cu lavandă.

Andrei Lungu face confesiuni emoționante despre fratele său chiar în fața Andei. Ce s-a aflat în episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025

În timp ce se afla în cabinetul Andei, Andrei Lungu a ținut să-i facă mai multe confesiuni emoționante despre relația cu fratele său. Acesta a scos la iveală faptul că Ștefan nu a vrut niciodată să păstreze legătura cu el.

„În 30 de ani nu ne-am văzut decât o singură dată, când eram eu mic. Era junior pe vrea respectivă, m-a dus tata la un meci al lui. După meci am mers la vestiare să vorbim cu el, să-l vedem, dar el nu ne-a deschis.

Citește și: Cum arăta actrița Victoria Răileanu din Iubire cu parfum de lavandă pe vremea când juca în "Daria, iubirea mea"

Eram la ușa vestiarului care a rămas închis, eu ce vină aveam? Nu voiam decât să-mi cunosc fratele mai mare, marele erou. (...) Să nu ne lăsăm duși de val, eu nu sunt aici să-mi câștig fratele care nu m-a vrut. Sunt aici pentru că trec printr-o situație mai grea, iar moștenirea asta a venit la fix. Aveam mare nevoie de bani, nu vreau nimic altceva”, i-a spus Andrei Lungu.

Chanela o vrea cu orice preț pe Iulia de la Traian și Claudia. La ce strategie apelează în episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025

După o discuție aprinsă cu mama ei și părintele Ion, Chanela ia decizia că o vrea cu orice preț pe Iulia pentru a le face rău Claudiei și lui Traian. Aceasta apelează la o strategie neașteptată pentru a lua fetița din brațele fostului iubit.

Așadar, Chanela nu a stat prea mult pe gânduri și a mers în fața grădiniței pentru a o cunoaște pe nepoata ei. Iulia a fost speriată de apariția acesteia. Mai mult, micuța susține că nu vrea să plece din casa lui Traian.

„Eu nu o știu, nici n-am auzit de ea până acum!”, a spus fetița.

„Trebuie să mergi și să stai cu ea”, i-a dezvăluit Claudia.

„Nu vreau! Nu e familie!”, a mai răspuns Iulia.

În cele din urmă, Chanela reușește să o ia acasă pe micuță, însă Iulia fuge într-un moment de neatenție. După ce scapă din ochii mătușii sale, fetița merge direct în casa celor pe care îi considera părinți până acum, Traian și Claudia.

Cui vrea să-i vândă Andrei Lungu vila și câmpul de lavandă în episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025

În episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025, telespectatorii află că Andrei Lungu vrea să vândă casa și câmpul de lavandă unei persoane din Podișor cu o mare influență.

Zamfir este cel care își dorește să cumpere întregul teren. Vestea i-a luat prin surprindere pe Ștefan și Anda. Aceștia nu se așteptau ca Andrei Lungă să găsească deja un cumpărător.

„Jur că nu-l las să distrugă ce avem aici, tot ce ai construit. Aici e viața ta, ești supărată și înțeleg, ai tot dreptul!”, i-a spus Sky partenerei sale.

„Am vorbit cu avocatul lui Andrei, vor să intenteze proces să împărțim totul la doi, și pământul, și casa, dar ei nu vor putea să vândă fără acordul meu!”, a mai adăugat el.

„Ștefan, nu mă mai interesează ce e aici! Casa, nici măcar lavanda. Eu doar nu mai vreau certuri. Poate ar trebui să mă gândesc la viitor, iar viitorul ăsta ar fi frumos să nu mai includă atâtea probleme”, i-a răspuns Anda.

Albert s-a întors în Podișor cu un motiv întemeiat. Ce i-a spus Mariei în episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025

Albert a luat o decizie neașteptată după ce a fugit din spital. Deși este căutat de polițiști, acesta a decis să se întoarcă în Podișor cu un motiv întemeiat: să își ia la revedere de la fiica lui și să-i spună că i-a oferit divorțul Andei.

„Ce cauți aici?”, l-a întrebat Maria pe tatăl ei.

„Am venit să-mi iau la revedere și am venit să-mi mulțumesc, Maria. Sunt foarte bine, iar asta doar datorită ție! Mama ta a primit decizia de divorț azi, așa cum am promis, iar acum o să plec. O să dispar din viețile voastre pentru totdeauna”, i-a spus Albert.

Ce veste cumplită au primit Dinu și Amalia în episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025

Dinu și Amalia au mers de urgență la spital, după ce femeia a început să aibă dureri mari. Pentru a vedea că sarcina nu este în pericol, aceasta și soțul ei au mers într-o fugă la camera de gardă, unde au primit o veste cumplită.

După ce au aflat că urmează să aibă o fetiță, Amalia și Dinu au fost luați prin surprindere de un anunț neașteptat din partea medicului. În urma ecografiei, doctorul a descoperit că micuța lor suferă de o afecțiune gravă.

Citește și: Dima Trofim, mesaj înduioșător de ziua fiicei sale. Cât de mult a crescut fetița actorului din Iubire cu parfum de lavandă

„E destul de devreme, dar e bine că am descoperit lucrurile din timp. O malformație congenitală cardiacă. Este vorba despre modul în care se dezvoltă inima fătului. Posibil ca lucrurile să nu evolueze într-o direcție favorabilă.

Vă asigur că se vede, trebuie să monitorizăm cu mare atenție totul de acum încolo. Riscurile la o astfel de sarcină sunt mari. Puteți păstra sarcina sau puteți face întrerupere de sarcină. Trebuie să luați o soluție rațională!”, le-a zis medicul.

„Nu!”, a fost răspunsul Amaliei.

Sezonul 3 din Iubire cu parfum de lavandă se vede în fiecare vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.