Antena Căutare
Home Iubire cu parfum de lavanda Stiri Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 19, 20 și 21 din 24 octombrie 2025. Albert se întoarce în Podișor. Ce pățește Amalia

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 19, 20 și 21 din 24 octombrie 2025. Albert se întoarce în Podișor. Ce pățește Amalia

Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025. Aceștia au avut parte de o surpriză neașteptată. Se pare că Albert a decis să se întoarcă în Podișor, având un scop precis. Iată ce se întâmplă cu Amalia și Dinu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 00:00 | Actualizat Vineri, 24 Octombrie 2025, 21:06

În ultimele episoade, Ștefan și Anda au fost luați prin surprindere de o vizită neașteptată. Andrei Lungu, fratele acestuia, a venit în Podișor pentru a vedea casa pe care a moștenit-o când avea cea mai mare nevoie de bani.

Mai mult, bărbatul a pus gând rău locuinței pe care Sky o împărțea până acum cu iubita lui, Anda, și cele două fiice ale lor, Alma și Maria. Se pare că Andrei Lungu își dorește să vândă întreaga locuință, dar și câmpul cu lavandă.

Andrei Lungu face confesiuni emoționante despre fratele său chiar în fața Andei. Ce s-a aflat în episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025

În timp ce se afla în cabinetul Andei, Andrei Lungu a ținut să-i facă mai multe confesiuni emoționante despre relația cu fratele său. Acesta a scos la iveală faptul că Ștefan nu a vrut niciodată să păstreze legătura cu el.

„În 30 de ani nu ne-am văzut decât o singură dată, când eram eu mic. Era junior pe vrea respectivă, m-a dus tata la un meci al lui. După meci am mers la vestiare să vorbim cu el, să-l vedem, dar el nu ne-a deschis.

Citește și: Cum arăta actrița Victoria Răileanu din Iubire cu parfum de lavandă pe vremea când juca în "Daria, iubirea mea"

Eram la ușa vestiarului care a rămas închis, eu ce vină aveam? Nu voiam decât să-mi cunosc fratele mai mare, marele erou. (...) Să nu ne lăsăm duși de val, eu nu sunt aici să-mi câștig fratele care nu m-a vrut. Sunt aici pentru că trec printr-o situație mai grea, iar moștenirea asta a venit la fix. Aveam mare nevoie de bani, nu vreau nimic altceva”, i-a spus Andrei Lungu.

Chanela o vrea cu orice preț pe Iulia de la Traian și Claudia. La ce strategie apelează în episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025

După o discuție aprinsă cu mama ei și părintele Ion, Chanela ia decizia că o vrea cu orice preț pe Iulia pentru a le face rău Claudiei și lui Traian. Aceasta apelează la o strategie neașteptată pentru a lua fetița din brațele fostului iubit.

Așadar, Chanela nu a stat prea mult pe gânduri și a mers în fața grădiniței pentru a o cunoaște pe nepoata ei. Iulia a fost speriată de apariția acesteia. Mai mult, micuța susține că nu vrea să plece din casa lui Traian.

„Eu nu o știu, nici n-am auzit de ea până acum!”, a spus fetița.

„Trebuie să mergi și să stai cu ea”, i-a dezvăluit Claudia.

„Nu vreau! Nu e familie!”, a mai răspuns Iulia.

În cele din urmă, Chanela reușește să o ia acasă pe micuță, însă Iulia fuge într-un moment de neatenție. După ce scapă din ochii mătușii sale, fetița merge direct în casa celor pe care îi considera părinți până acum, Traian și Claudia.

Cui vrea să-i vândă Andrei Lungu vila și câmpul de lavandă în episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025

În episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025, telespectatorii află că Andrei Lungu vrea să vândă casa și câmpul de lavandă unei persoane din Podișor cu o mare influență.

Zamfir este cel care își dorește să cumpere întregul teren. Vestea i-a luat prin surprindere pe Ștefan și Anda. Aceștia nu se așteptau ca Andrei Lungă să găsească deja un cumpărător.

„Jur că nu-l las să distrugă ce avem aici, tot ce ai construit. Aici e viața ta, ești supărată și înțeleg, ai tot dreptul!”, i-a spus Sky partenerei sale.

„Am vorbit cu avocatul lui Andrei, vor să intenteze proces să împărțim totul la doi, și pământul, și casa, dar ei nu vor putea să vândă fără acordul meu!”, a mai adăugat el.

„Ștefan, nu mă mai interesează ce e aici! Casa, nici măcar lavanda. Eu doar nu mai vreau certuri. Poate ar trebui să mă gândesc la viitor, iar viitorul ăsta ar fi frumos să nu mai includă atâtea probleme”, i-a răspuns Anda.

Albert s-a întors în Podișor cu un motiv întemeiat. Ce i-a spus Mariei în episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025

Albert a luat o decizie neașteptată după ce a fugit din spital. Deși este căutat de polițiști, acesta a decis să se întoarcă în Podișor cu un motiv întemeiat: să își ia la revedere de la fiica lui și să-i spună că i-a oferit divorțul Andei.

„Ce cauți aici?”, l-a întrebat Maria pe tatăl ei.

„Am venit să-mi iau la revedere și am venit să-mi mulțumesc, Maria. Sunt foarte bine, iar asta doar datorită ție! Mama ta a primit decizia de divorț azi, așa cum am promis, iar acum o să plec. O să dispar din viețile voastre pentru totdeauna”, i-a spus Albert.

Ce veste cumplită au primit Dinu și Amalia în episoadele 19, 20 și 21 din sezonul 3 Iubire cu parfum de lavandă, de pe 24 octombrie 2025

Dinu și Amalia au mers de urgență la spital, după ce femeia a început să aibă dureri mari. Pentru a vedea că sarcina nu este în pericol, aceasta și soțul ei au mers într-o fugă la camera de gardă, unde au primit o veste cumplită.

După ce au aflat că urmează să aibă o fetiță, Amalia și Dinu au fost luați prin surprindere de un anunț neașteptat din partea medicului. În urma ecografiei, doctorul a descoperit că micuța lor suferă de o afecțiune gravă.

Citește și: Dima Trofim, mesaj înduioșător de ziua fiicei sale. Cât de mult a crescut fetița actorului din Iubire cu parfum de lavandă

„E destul de devreme, dar e bine că am descoperit lucrurile din timp. O malformație congenitală cardiacă. Este vorba despre modul în care se dezvoltă inima fătului. Posibil ca lucrurile să nu evolueze într-o direcție favorabilă.

Vă asigur că se vede, trebuie să monitorizăm cu mare atenție totul de acum încolo. Riscurile la o astfel de sarcină sunt mari. Puteți păstra sarcina sau puteți face întrerupere de sarcină. Trebuie să luați o soluție rațională!”, le-a zis medicul.

„Nu!”, a fost răspunsul Amaliei.

Colaj cu personajele din Iubire cu parfum de lavandă sezon 3
+50
Mai multe fotografii

Sezonul 3 din Iubire cu parfum de lavandă se vede în fiecare vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cum arăta actrița Victoria Răileanu din Iubire cu parfum de lavandă pe vremea când juca în "Daria, iubirea mea"...
Înapoi la Homepage
AS.ro Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător” Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Observatornews.ro Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?" Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Cum arăta actrița Victoria Răileanu din Iubire cu parfum de lavandă pe vremea când juca în
Cum arăta actrița Victoria Răileanu din Iubire cu parfum de lavandă pe vremea când juca în "Daria, iubirea mea"
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Cum arată copiii Victoriei Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Cât de mare a crescut fiul ei
Cum arată copiii Victoriei Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Cât de mare a crescut...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x