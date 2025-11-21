Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 31, 32 și 33, 21 noiembrie 2025. Chanela îi face concurență Lăcrămioarei la primărie

Antena Căutare
În episoadele 31, 32 și 33 de pe 21 noiembrie 2025 din „Iubire cu parfum de lavandă”, Chanela îi face concurență Lăcrămioarei la primărie. Fiica babei Jana își anunță candidatura. Iată ce pățește Ștefan, dar și ce decizie importantă ia Ioana.

21 Noiembrie 2025

Telespectatorii au avut parte de momente pline de suspans în episoadele 31, 32 și 33 de pe 21 noiembrie 2025 din „Iubire cu parfum de lavandă”. Protagoniștii, Ștefan și Anda, nu scapă de trecut. Albert este pe urmele lor, încercând să le facă rău.

Situațiile imprevizibile și veștile neașteptate nu au întârziat să apară pe micile ecrane ale publicului. Ioana a fost pusă să facă o alegere importantă în privința relației cu Filip, iar Ștefan și Maria au gândit un plan pentru a-l băga la închisoare pe Albert.

Chanela vrea să devină primar în Podișor. De ce o lovește Lăcrămioara în episoadele din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 21 noiembrie 2025

Un eveniment uluitor are loc în episodul 31 din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 21 noiembrie 2025. Lăcrămioara nu se mai poate abține și o lovește pe Chanela chiar sub ochii babei Jana, după ce i s-a făcut observații că mănâncă prea mult.

„De la ce v-ați luat mamă?!”, a fost reacția babei Jana.

Se pare că discuția aprinsă dintre cele două a pornit de la faptul că Chanela nu o duce pe Iulia la școală. Lăcrămioara a răbufnit atunci când fiica babei Jana a început să o atace cu replici acide.

„Cine te crezi tu, mă?!”, i-a spus Chanela.

„Viitoarea doamnă primar!”, i-a răspuns Lăcrămioara.

Ștefan și Anda s-au împăcat în noile episoade din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 21 noiembrie 2025

Relația dintre Ștefan și Anda a ajuns într-un punct critic după ce Albert a intervenit din nou între ei. Bărbatul și-a amenințat fosta soție că îl va ucide pe Sky dacă aceasta se căsătorește cu el.

În urma discuției cu cel care i-a fost partener mulți ani, medicul din Podișor a hotărât să rupă orice legătură cu Ștefan. Deși îi vrea binele, Anda nu a putut sta prea mult timp departe de bărbatul care a cucerit-o.

Așadar, aceasta a decis să meargă în camera lui Ștefan pentru a discuta despre neînțelegerile dintre ei. Cei doi nu au stat prea mult pe gânduri și au dat frâu liber sentimentelor, ajungând la împăcare.

Ioana refuză să se mute cu Filip în episoadele 31, 32 și 33 de pe 21 noiembrie 2025 din „Iubire cu parfum de lavandă”. De ce se vede cu Rocky

Tot în episoadele 31, 32 și 33 de pe 21 noiembrie 2025 din „Iubire cu parfum de lavandă”, Ioana este pusă într-o situație delicată. Filip îi propune să se mute cu el la București, însă răspunsul tinerei s-a lăsat așteptat.

După discuția avută cu iubitul ei, Ioana simte nevoie să se întâlnească cu Rocky pentru a-i cere părerea cu privire la mutarea alături de Filip. Fostul iubit a sfătuit-o să facă ceea ce simte, încercând să nu se implice în relația lor.

„Nu știu ce să fac, sunt blocată total! (...) De asta îmi era frică, să fac ce simt!”, i-a dezvăluit tânăra.

„Bibica mea, ai trecut tu și prin mai grele. Sigur o să treci și peste asta!”, a încurajat-o Rocky.

În cele din urmă, Ioana refuză să se mute cu Filip la București. Reacția tânărului la aflarea veștii a fost una dureroasă: „Înțeleg că te-ai decis! De ce? Adevărul este că nu ții deloc la mine. Măcar nu mă minți!”

Ștefan și Maria fac un plan să scape de Albert în episoadele 31, 32 și 33 de pe 21 noiembrie 2025 din „Iubire cu parfum de lavandă”

Deși a fost la un pas să fie prins și să intre la închisoare, Albert nu se lasă învins. Bărbatul își dorește cu ardoare să-i facă rău Andei și lui Ștefan. Acesta nu vrea să dispară din viețile lor, încercând să le facă tot mai multe probleme.

Pentru a nu le mai face rău mamei sale și lui Ștefan, Maria s-a gândit la un plan prin care să-l prindă pe Albert. Aceasta și-a propus să organizeze o întâlnire cu tatăl său, iar mai apoi să-l dea pe mâinile autorităților.

Aflând de ceea ce voia să facă adolescenta, Ștefan a rugat-o să-l implice în planurile sale.

„Eu știu că îți dorești foarte mult să-l prindem pe Albert. Și eu îmi doresc asta! Ajută-mă să-l găsesc, să ajung la el și să terminăm toată nebunia asta! Vorbește cu el, stabilește un loc și o dată, iar în loc să mergi tu la întâlnire o să mă duc eu în locul tău. Bine? Dă-i un mesaj! Sper să muște momeala!”, i-a spus Ștefan.

Teodora ia decizia să se mute în casa Floarei alături de fiul ei în noile episoade din „Iubire cu parfum de lavandă”, de pe 21 noiembrie 2025

Floarea și nea Gumaru au rugat-o pe Teodora să se mute în casa lor alături de fiul ei. Un lucru este cert, aceștia își doresc să recupereze timpul pierdut cu nepoțelul lor, dar și cu nora lor.

După o discuție cu băiețelul ei, Teodora a decis că cel mai bine este să își facă bagajul și să meargă la casa socrilor săi. Micuțul s-a bucurat enorm când a aflat că va sta alături de bunicii lui.

„Să vezi ce o să ne distrăm noi!”, i-a spus Floarea nepotului ei.

„Doamne, mă bucur! Îți mulțumesc că ai venit”, i-a mai zis Teodorei.

„El a decis! Am o rugăminte mare. Trebuie să stabilim niște reguli. Doar eu mă ocup de educația lui Călin”, a zis aceasta.

Colaj cu actorii din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” sezon 3
+41
Mai multe fotografii

„Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 3 se vede în fiecare vineri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

