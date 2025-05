Interviu cu Doinița Oancea din „Iubire cu parfum de lavandă”. Ce asemănare există între ea și personajul ei, Chanela

Doinița Oancea interpretează rolul Chanelei, fata babei Jana, în serialul original „Iubire cu parfum de lavandă”.

Doinița Oancea ne-a povestit într-un interviu exclusiv mai multe despre personajul ei, Chanela, un rol care a ajutat-o pe actriță să își descopere noi laturi.

Chanela este o femeie controversată, aprigă, care are școala vieții și care, ca orice om, face atât alegeri bune, cât și alegeri mai puțin inspirate. Tânăra, care este fiica babei Jana, vraciul satului, se îndrăgostește de Albert, soțul Andei, iar iubire ei pentru el este una pătimașă.

„Le sunt recunoscătoare lui Dumnezeu și oamenilor care îmi dau această șansă de a-i da viață unui personaj într-un serial care deja este iubit și apreciat de către public”, a spus Doinița atunci când a primit rolul, la începutul serialului.

Interviu exclusiv cu Doinița Oancea din „Iubire cu parfum de lavandă”

Într-un interviu exclusiv, Doinița Oancea ne-a povestit care sunt asemănările dintre ea și personajul pe care îl interpretează.

Chanela, personajul tău, este o femeie care iubește pătimaș și ar face orice ca Albert, bărbatul de care e îndrăgostită să fie al ei. Ce aveți în comun tu și personajul tău?

„E o întrebare interesantă. Nu cred că avem foarte multe în comun. Într-adevăr, eu iubesc pătimaș, dar nu într-atât pe cât o face Chanela. Adică ea se duce într-o extremă în care eu, personal, nu m-aș duce niciodată”, a mărturisit Doinița.

Ce se ascunde, de fapt, în spatele personajului comic pe care reușești să îl construiești? Ne poți spune ceva ce telespectatorii poate nu au observat încă la Chanela?

„Cred că Chanela, adică ce am construit eu pe dedesubt este faptul că ea are o sensibilitate pe care nu vrea să o arate. Nu știu cum a fost gândit personajul, dar cel puțin așa l-am gândit eu. Cred că ea a avut parte de niște suferințe motiv pentru care s-a înrăit, să zicem, și își ascunde sub masca asta de răuță și amuzantă, își ascunde suferințele”, a povestit actrița.

Ai un ritual anume prin care reușești să îți menții spontaneitatea în acest rol?

„Nu, n-am unul, probabil faptul că îmi place ceea ce fac mă ajută cel mai mult”, a răspuns Doinița.

Ce mesaj i-ai transmite Doiniței la început de drum?

„Să aibă încredere că o să ajungă cum trebuie. Doinița la început de drum era lipsită de încredere și e normal sau era normal pentru că în primul rând veneam dintr-o zonă de civil. În niciun caz nu știam că îmi place actoria, nu eram pasionată de zona asta, nu mă vedeam făcând asta, știam că vreau în lumea artistică, mă gândeam la cu totul altceva. Dumnezeu m-a luat frumos de mânuță, m-a pus unde trebuie și am descoperit, țin minte la repetiții, nici măcar la casting, la repetiții am descoperit cât de mult îmi place și eram «Aa, dar ce tare! Dar mie îmi place. Wow, extraordinar!». Și dup-aia am mers șontâc, șontâc, timidă, lipsită de încredere și ușor, ușor am început să simt că fac treaba așa cum trebuie. Am făcut și facultatea, ca să fiu eu liniștită la căpuț și cam asta”, a mai povestit Doinița.

