Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 55, 56 și 57 din 22 mai 2025. Ștefan este răpit, iar Adrian se predă la poliție

În episoadele 55, 56 și 57 din sezonul 2 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 22 mai 2025, Adrian mărturisește la poliție că el a dat cu mașina peste Lavinia. Ștefan este răpit, iar când Sandu vine să-l salveze, apare și Vali și se aude o împușcătură.

În episoadele anterioare din serialul Iubire cu parfum de lavandă, Ștefan ajunge în arest la domiciliu și îi propune Andei să fugă împreună. Între timp, tatăl Claudiei își face apariția, iar Romanița se mută acasă la preot.

În episoadele 55, 56 și 57 din sezonul 2 Iubire cu parfum de lavandă, din 22 mai 2025, lucruri surprinzătoare de întâmplă la Podișor.

Ștefan se gândește tot mai mult la decizia de a fugi din Podișor în noul episod din Iubire cu parfum de lavandă

După ce este eliberat din arest și se întâlnește cu Anda, Ștefan reia propunerea de a fugi împreună. „Eu nu pot să fug, nu sunt o fugară”, a zis doctorița din Podișor, iar Sky i-a răspuns: „Nici eu nu pot să fac pușcărie, pentru că sunt nevinovat”.

În casă, cei doi le găsesc pe Maria și Silvia în mijlocul unui scandal. După ce intervine în dispută, discuția dintre Sky și fosta soție se mută afară, în privat. „M-am gândit la ce ai spus. Poate ar fi mai bine să fug”, i-a mărturisit Ștefan, iar ea l-a aprobat: „Te-ai salva pe tine de la o situație și de la o acuzație nedreaptă, care ți-ar distruge viața și ție și Almei”.

După ce Ștefan îi propune Andei mai multe variante prin care să fugă din Podișor, doctorița îi spune răspicat că nu poate face asta: „Am fugit toți anii ăștia. Nu mai pot. Tu poți să fugi dacă asta simți să faci, dar eu nu o să vin cu tine. Nici acum, nici altădată. Ești liber să faci ce vrei”.

Dinu îi spune Amaliei că Adrian a dat cu mașina peste Lavinia în noul episod din Iubire cu parfum de lavandă

La insistențele Amaliei, Dinu îi mărturisește ce are pe suflet. Acesta îi dezvăluie că Adrian a fost cel care a dat cu mașina peste Lavinia: „În seara de Crăciun. După ce a plecat de la noi, i-a ieșit Lavinia în față, pe drum și a dat peste ea. El zice că a fost accident, că nu l-au ținut frânele (...) E mort de frică, e paralizat de frică. Se gândește că o să facă pușcărie”.

„Foarte bine, să facă! Ăla care e vinovat să facă, nu ăla care e nevinovat, care e Ștefan (...) Tu înțelegi că Adrian trebuie să plătească pentru ce a făcut?”, a zis Amalia, iar Dinu i-a cerut să nu-i zică Andei: „O singură dată în viață pune familia noastră mai presus de prietena ta cu Anda”.

Claudia îi reproșează tatălui ei că din cauza lui nu poate face copii

Între timp, Zamfir Mărescu vine la Claudia acasă, iar aceasta îl confruntă pe tatăl său de față cu Traian: „Știi de ce l-a părăsit mama pe tata? Când aveam 14 ani, niște băieți răi, așa ca tăticul meu, dar nu prieteni de-ai lui, ci niște dușmani, rivali, băieții ăștia m-au răpit, pentru că aveau niște socoteli neîncheiate cu tăticul meu și s-au gândit ei că dacă îi fură odorul o să fie chit, o să fie mai ușor să recupereze ce aveau de recuperat de la el. Și cum altfel puteau să o facă decât prin șantaj și bătând un copil. M-am rugat să nu mă violeze, tată, dar până să vină salvatorul meu, am fost sacul lor de box. Pumni, picioare, în burtă mai ales. Pe mine m-a costat tot! Am ajuns la spital cu hemoragie. A fost un coșmar pe care încă îl trăiesc, tata. Știu perfect de ce nu pot să am copii. Țin minte fiecare minut pe care l-am trăit acolo, fiecare lovitură în burtă. Eu nu pot să fac copii din cauza ta!”, a povestit, cu multă durere în glas, Claudia.

În acel moment, Traian intervine și-l dă afară pe Zamfir: „Ieși afară acum! (...) Ești în casa mea și te invit să ieși. Eu și Claudia formăm o familie. Una de care tu nu mai ai voie să te atingi!”.

După ce Lăcrămioara îl găsește pe Adrian într-o stare deplorabilă, acesta îi mărturisește că el a dat cu mașina peste Lavinia și a ucis-o: „Nu sunt eu vinovat. M-am înfipt cu totul în frânele alea și nu s-au oprit. N-am fost eu de vină... Sunt un nenorocit. Am lăsat-o acolo și am fugit. De ce am fugit?... Ce mă fac? Ștefan e nevinovat”.

Alma îl aude pe Ștefan cum vorbește despre plecarea sa din Podișor, moment în care intervine și-l imploră să nu fugă din nou, pentru că aici e casa lui: „Asta era? Asta o să faci? O să pleci? O să fugi? O să dispari? Iar? (...) Aici e acasă, te rog să nu renunți la tot”, îl roagă adolescenta pe ttaăl ei, iar el o asigură că nu va pleca.

În timp ce Amalia și Lăcrămioara își fac curaj să vorbească cu Anda, Ștefan este răpit de Albert și Vali și ținut captiv. Deoarece mașina lui Sky nu se mai afla în curte, Alma se sperie și vine într-un suflet la Anda și prietenele ei ca să le dea și lor de veste.

Între timp, Zamfir l-a pus pe Sandu să fie cu ochii pe Ștefan și Albert, iar Silvia vine în Podișor ca să o ajute pe Anda să-l găsească pe Ștefan.

Zamfir Mărescu își cere scuze de la Claudia și promite se îndrepte lucrurile. Adrian mărturisește la poliție că el a dat cu mașina peste Lavinia. Episodul se încheie cu Sandu, care a venit să îl salveze pe Ștefan, însă își face apariția și Vali cu un pistol. O împușcătură se aude.

Iubire cu parfum de lavandă sezonul 2 se vede în fiecare vineri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

