Michaela Prosan, declarație rară de iubire pentru fiul său. Iată ce a postat actrița din Iubire cu parfum de lavandă și cum o alintă cel mic pe mama lui!

Michaela Prosan, una dintre cele mai talentate actrițe de la noi din țară, care i-a cucerit pe telespectatori încă de la primele sale apariții, și-a surprins fanii cu o declarație de iubire extrem de rară în online pentru fiul său.

Deși o țară întreagă o cunoaște pe frumoasa actriță care a jucat în producții de succes precum Fructul Oprit (2018-2019), Sacrificiul (2019-2020) și nu numai, puțini sunt cei care știu că ea are un fiu, care de curând a împlinit frumoasă vârstă de 4 ani.

Descoperă în rândurile de mai jos ce cuvinte frumoase a avut aceasta cu ocazia zilei de naștere a fiului său și ce detalii mai puțin știute au ieșit la iveală!

Michaela Prosan, mesaj copleșitor cu ocazia aniversării fiului său. Puțini știu că actrița are un băiețel

Absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, la clasa profesorului Florin Zamfirescu, Michaela Prosan o interpretează în prezent în serialul Iubire cu Parfum de lavandă pe Anda Moraru, medic respectat în Podișor şi mamă singură a unei adolescente de 16 ani.

Ea a devenit mamă în anul 2021, atunci când a luat o mică pauză în carieră pentru a petrece cât mai mult timp alături de băiețelul ei, al cărui nume nu a fost dezvăluit nici până în prezent. Actrița a pus întotdeauna accent pe discreție, alegând să își protejeze viața privată, mai ales în rolul de mamă, motiv pentru care fanii ei au avut ocazii foarte rare să o vadă în această postură.

Pe rețelele sociale ea nu evită să posteze fotografii și videoclipuri cu cel mic, însă de fiecare dată optează pentru imagini în care fiul ei stă cu spatele, tocmai pentru a păstra discreția la care ține atât de mult.

Cu toate acestea, astăzi ea a simțit să publice în mediul online un mesaj de-a dreptul copleșitor, în care a împărtășit cu internauții una dintre cele mai mari bucurii din viața ei.

„Ieri a fost o zi specială! S-au împlinit 4 ani de când ne-am găsit... 4 ani plini! Cei mai valoroși, de departe! La mulți ani, copil bun! Pentru mine, tu ești un motiv de sărbătoare în fiecare zi.

Domnule căpitan / pirat / pescar / mecanic de locomotivă / DJ / pilot / șofer de excavator / vânzător - aventura continuă! Te iubesc! Până la Lună ... la stele ... dincolo de ele ... Mama aka Mimi” a scris aceasta pe un fundal alb, transmițând o emoție extrem de puternică tuturor cititorilor.

Prin intermediul mesajului emoționant, cei care o urmăresc pe Michaela Prosan în mediul online au putut afla și un detaliu inedit, despre care nimeni nu știa până acum.

Se pare că cel mic o alintă pe mama lui „Mimi”, diminutiv care denotă faptul că relația lor este una plină de iubire și că au o legătură mamă-fiu unică.

