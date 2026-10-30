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Cum scapi de părul de câine sau de pisică de pe canapea, covoare și haine. 5 trucuri simple care îți ușurează curățenia

Descoperă cum scapi de părul de câine sau de pisică de pe canapea, covoare și haine folosind 5 trucuri simple care îți ușurează curățenia.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 23:00 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 23:04
Descoperă ce poți să faci ca să scapi rapid de părul de animale din casă și de pe lucruri | Profimedia
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Cei care au un câine sau o pisică în casă știu că, în mod inevitabil, animalele de companie lasă păr peste tot. Căderea blănii este un fenomen cât se poate de normal la patrupede, însă se poate transforma, în timp, într-o durere de cap pentru stăpâni. Descoperă în rândurile de mai jos sfaturi utile despre cum poți să scapi de părul de câine sau pisică de pe canapea, covoare și haine, într-un mod simplu și rapid.

Cum scapi de părul de câine sau de pisică de pe canapea, covoare și haine. 5 trucuri simple care îți ușurează curățenia

Cine are câine sau pisică știe deja faptul că părul care se depune peste tot este inevitabil. Totuși, atunci când cunoști trucurile potrivite, acest detaliu neplăcut se poate rezolva simplu și rapid.

Iată mai jos o listă cu 5 sfaturi și trucuri extrem de utile ce te ajută să scapi de părul de câine sau de pisică de pe canapea, covoare și haine!

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1. Alege un aspirator făcut special pentru părul de animale

Primul pas (și poate cel mai important pas) este să îți dotezi locuința cu un aspirator special conceput pentru animale. Acesta vine, de obicei, cu perii speciale ce pot îndepărta chiar și firele prinse în țesătură, ajutându-te astfel să cureți simplu și rapid după animalul tău. Mai mult decât atât, unele modele au filtru HEPA, ce reține nu doar părul, ci și mătreața sau alte impurități, un detaliu util mai ales pentru cei care sunt mai sensibili la părul de animale.

3. Folosește rola de haine și ustensilele de cauciuc

Nu doar rolele de haine sunt extrem de utile ca să cureți perne, canapele, lenjeria de pat sau hainele. În magazine poți găsi raclete, mături, perii sau mănuși din cauciuc ce merg de minune la strâns și îndepărtat părul de câine sau pisică. Simplu, rapid, ieftin și eficient. Pentru eficiență mai mare poți să le umezești puțin.

4. Protejează casa cu huse și cuverturi

Mai ales dacă ai un câine sau o pisică ce obișnuiește să stea în pat sau pe canapea, poate că nu ar fi o idee proastă să îți cumperi huse și cuverturi, ca să protejezi patul, hainele, fotolfiile și alte locuri sau suprafețe din casă de părul de animale. Este mult mai ușor să scuturi o cuvertură sau o husă decât să cureți o canapea întreagă.

5. Scutură hainele, lenjeriile și diferitele țesături înainte să le bagi la mașina de spălat

Acest truc te ajută să nu umpli de păr mașina de spălat și să scoți hainele la fel de pline de păr de animale ca atunci când le-ai băgat.

Iată alte sfaturi și trucuri ce fac diferența:

  • dă rufele 10 minute la uscător, înainte de spălare – un ciclu fără căldură slăbește aderența firelor;
  • pune oțet alb în compartimentul de balsam – ajută la desprinderea părului;
  • curăță filtrul mașinii după spălare – ca firele să nu ajungă pe următoarea tură de rufe.

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