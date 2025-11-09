De 12 ani, România dă PLAY! AntenaPLAY invită toți românii la Zilele Ecranelor Deschise 2025

Între 9 și 20 noiembrie, AntenaPLAY sărbătorește pentru al treilea an consecutiv Zilele Ecranelor Deschise, unde sunt invitaţi toţi românii! Intrarea este liberă.

Cele mai tari emisiuni și transmisiuni sportive sunt LIVE pe toate ecranele. De la marea finală Asia Express | Drumul Eroilor, la noul sezon Chefi la cuțite, marile premii de Formula 1™, cele mai tari meciuri NBA și NHL, de la serialele preferate și filmele de acțiune, la show-uri incendiare, în AntenaPLAY dai PLAY la ce vrei, când vrei, și de oriunde vrei!

Din 20 noiembrie te bucuri de 3 Insule noi: Insula Iubirii | Argentina & Chile, Insula Iubirii | Brazilia și Insula Iubirii | Mexic te așteaptă cu episoade zilnice.

Aici se uită românii la Zilele Ecranelor Deschise, doar în AntenaPLAY

Între 9 și 20 noiembrie, toți românii care nu au încercat AntenaPLAY până acum sunt invitați la Zilele Ecranelor Deschise. Astfel, vor putea urmări toate titlurile preferate, autentificându-se sau creându-și cont și apăsând butonul “Vreau să dau PLAY” din pagina de campanie.

La crearea de cont nou, sunt necesare setarea unei adrese de email și a unei parole. După revendicarea ofertei, toți utilizatorii se vor putea bucura de conținutul AntenaPLAY. Accesul în campanie se face doar pe website, pe zed.antenaplay.ro, iar oferta este valabilă exclusiv în perioada 9 - 20 noiembrie, pentru abonamentul Standard. Campania se adresează clienților noi, care nu s-au autentificat până acum sau au doar cont fără abonament activ.

În cei 12 ani, AntenaPLAY a devenit cea mai mare platformă de divertisment din România, cu peste 70 canale live: canalele TV Antena, canale live tematice exclusive (Mireasa, Mireasa Plus, Mireasa Extra, Hello Taste, Monden, Comedy Play, Medicool TV), canalele care transmit live exclusiv competiții sportive importante, Formula 1, NBA și NHL, dar și canale TV.

AntenaPLAY este singurul loc unde utilizatorii pot urmări toate emisiunile trustului Antena Group în episoade integrale, dar și conținut exclusiv original, creat special pentru abonați: Interviurile Insula Iubirii, Express Talk: Aventura Asia, Mireasa: Confesiuni.

Utilizatorii platformei de streaming știu că în AntenaPLAY găsesc mult mai mult decât show-urile și canalele lor preferate. Filme românești și internaționale premiate la festivaluri de gen, sport pentru toate preferințele, de la baschet, hochei, curse de Formula 1, tenis de masă, înot și până la meciurile de fotbal ale naționalei României. La toate acestea se adaugă meciurile de la Cupa Mondială din 2026 și 2030.

Între 9 și 20 noiembrie spunem împreună: România, dă PLAY! Aici se uită românii.