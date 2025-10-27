Filme din AntenaPLAY ideale pentru Halloween. La ce să te uiți să te surprindă cu adevărat

Halloweenul se trăiește în AntenaPLAY. Iată ce filme ideale sau mai puțin tipice poți urmări.

Mai sunt doar câteva zile până la cea mai înfricoșătoare sărbătoare. Deși nu este o sărbătoare autohtonă, românii au adoptat-o rapid, fiind cuceriți de adrenalină, pericol și, nu în ultimul rând, dulciuri.

Ce filme de Halloween poți viziona în noaptea de 31 octombrie în AntenaPLAY

La finalul lunii octombrie, este sărbătorit Halloweenul. Fie că merg la colindat în costume care mai de care mai înfricoșătoare, fie aleg să-și petreacă seara în casă urmărind filme horror, românii au început să simtă gustul acestei tradiții.

În acest an, abonații AntenaPLAY pot urmări filme deosebite în noaptea de 31 octombrie. Pot începe cu două ”sângeroase”, Blood Fest și Vrăjitoare spațiale.

Blood Fest, produs în 2018, este dedicat celor peste 18 ani, fiind o combinație de horror și comedie. Protagonistul este un tânăr, Dax - interpretat de Robbie Kay -, care își pierde mama în noaptea de Halloween. De atunci, Dax este obsedat de filmele de groază. Câțiva ani mai târziu, împreună cu cei mai buni prieteni, tânărul participă la festivalul filmelor horror, Blood Fest, unde descoperă că omul din spatele evenimentului are un plan diabolic.

Spre deosebire de Blood Fest, Vrăjitoare spațiale, produs în 2024, este dedicat celor peste 12 ani, fiind un film de aventură și comedie. Un oraș somnoros e invadat de vrăjitoare și creaturi asemănătoare, Halloweenul e pe cale să se schimbe pentru totdeauna. Tocmai de aceea, trei tineri trebuie să înlăture ființele înfricoșătoare venite de pe o altă planetă, înainte ca haosul să se răspândească în întreaga lume.

Poate acestea sunt cele mai tipice filme de Halloween din lista AntenaPLAY, însă unele atipice îi pot surprinde pe cei mai curajoși în noaptea de Halloween.

Începem cu Trăiește înăuntru este un thriller, produs în 2023, destinat celor de peste 15 ani. Sam, interpretat de Megan Suri, o adolescentă nord-americană cu origini indiene, trăiește într-un cartier idilic. Tamira, interpretată de Mohana Krishnan, prietena ei, poartă mereu un borcan de sticlă gol. Într-un moment de furie, Sam sparge borcanul și eliberează o forță demonică indiană străveche care o răpește pe Tamira. Sam calcă pe urmele monstrului încercând să-și elibereze prietena, însă entitatea demonică îi omoară iubitul și se infiltrează în mintea ei. Sam e nevoită să adune toate forțele pentru a pune capăt terorii.

Vânătoare în noapte e un thriller pentru cei peste 18 ani, produs în 2023. Alice, interpretată de Camille Rowe, se oprește la o benzinărie în timpul nopții, fără să știe că astfel devine ”jucăria” unui lunetist sociopat cu o vendetă secretă. Pentru a supraviețui, Alice trebuie să descopere cine o vrea moartă și de ce.

Femeia adormită poate fi pe lista pentru seara de Halloween, un thriller, îmbinat cu fantasy și dramă, produs în 2024. Ana, interpretată de Almudena Amor, este asistentă medicală și simte o atracție tot mai puternică față de Agustín, interpretat de Javier Rey, soțul unei femei aflate în comă pe care ea o îngrijește. Curând, viața sa devine un coșmar: fenomene inexplicabile încep să o urmărească la fiecare pas, încercând să o alunge din casă și să-i destrame legătura cu Agustín.

Casa dintre cactuși este un thriller pentru cei de peste 13 ani, produs în 2022. Totul se petrece în Gran Canaria, la sfârșitul anilor '70. Emilio, interpretat de Daniel Grao și Rosa, interpretată de Ariadna Gil, și-au creat familia perfectă, trăind într-o zonă izolată, rupți de restul lumii, împreună cu fiicele lor. Dar lucrurile se schimbă atunci când un drumeț rătăcit își face apariția. Decizia de a-l ajuta va pune familia într-o situație extremă și ostilă, dezvăluind natura sufocantă și întunecată, atât a casei dintre cactuși, cât și a locuitorilor ei.

Cross the Line este produs în 2020 și este un thriller îmbinat cu acțiune și dramă, destinat celor peste 16 ani. Dani, interpretat de Mario Casas este un tânăr care și-a dedicat anii îngrijirii tatălui său bolnav. După moartea acestuia, vrea să-și reia viața și plănuiește o călătorie în jurul lumii. Înainte de plecare, o întâlnește pe Mila, interpretată de Milena Smit, seducătoare, dar instabilă. Aventura de-o noapte devine rapid un coșmar halucinant. Prins într-o spirală de violență, Dani luptă pentru supraviețuire.

La cuțite este un al thriller dedicat celor peste 13 ani, produs în 2019. Celebrul scriitor de romane polițiste Harlan Thrombey, interpretat de Christopher Plummer, este găsit mort. Circumstanțele morții sale sunt învăluite în mister.

Toate fricile lui Beau este un horror îmbinat cu dramă și comedie, destinat celor peste 18 ani. Filmul a fost produs în 2023 și îl prezintă pe Beau Wassermann, interpretat de Joaquin Phoenix, ca fiind un bărbat rezervat și blând care merge regulat la terapie cu scopul de a-și ține anxietatea și paranoia sub control. Acesta pornește într-o odisee tumultuoasă și emoțională pentru a ajunge înapoi acasă la mama sa. Pe drum, Beau trebuie să se confrunte cu propriul trecut, prezent și viitor, în timp ce e nevoit să-și depășească cele mai întunecate frici pentru a-și îndeplini dorințele.

The Killing of a Sacred Deer, un horror pentru cei de peste 16 ani, produs în 2017, care îl prezintă pe Steven Murphy, interpretat de Colin Farrell, un chirurg celebru, care este căsătorit cu Anna, interpretată de Nicole Kidman, un oftalmolog foate respectat. Viața idilică pe care cei doi o trăiesc în suburbii, alături de copiii lor, e pusă la încercare de apariția lui Martin, interpretat de Barry Keoghan: un adolescent pe care Steven îl ia sub aripa sa protectoare. Când Martin începe să fie introdus în viața familiei, lucrurile iau o întorsătură sinistră și intențiile amenințătoare ale acestuia ies la iveală.

Copilul furtunii, o dramă de familie produsă în 2019, îl prezintă pe Michael Kingley, interpretat de Geoffrey Rush, pensionar și fost om de afaceri de succes, care începe să aibă viziuni din trecut pe care nu și le poate explica. Își aduce aminte de copilărie și de pelicanul orfan pe care l-a salvat și l-a crescut, domnul Percival.

S-o salvăm pe Flora este o dramă, produsă în 2018, care poate fi urmărită împreună cu adolescenții de peste 13 ani. Flora e elefant la circ, pe cale să se „pensioneze”, pentru că nu își mai poate face trucurile. Deși proprietarul circului i-a promis fiicei sale în vârstă de 14 ani, Dawn, interpretată de Jenna Ortega, că Flora își va continua viața în rezervație, acesta decide să o eutanasieze. Pe timpul nopții, Dawn o scoate pe Flora de la circ, pe furiș, și cele două prietene pornesc într-o aventură pe parcursul a 200 de kilometri, până la sanctuarul elefanţilor.

Acuzata, un film de suspans, destinat celor de peste 13 ani și produs în 2018, o prezintă pe Dolores Dreier, interpretată de Lali Espósito, care este o tânără studentă acuzată de uciderea celei mai bune prietene a ei, Camila Nieves, interpretată de Agustina Larrea. După ce Camila este găsită moartă în urma unei petreceri, Dolores devine singura suspectă într-un caz care atrage atenția intensă a mass-mediei și a opiniei publice. Pe măsură ce procesul se apropie, Dolores se confruntă cu presiunea mediatică, izolarea și tensiunile din cadrul familiei sale.

Un weekend prelungit, un thriller destinat celor peste 14 ani, produs în 2019, îl prezintă pe Ben Boyd, interpretat de Morgan Krantz, un camper amator, care devine implicat fără să vrea într-o răpire care are loc adânc într-o pădure. Dar în timp ce bărbatul încearcă să ajute victima și să descopere ce se întâmplă, devine tot mai neclar cine e adevăratul făptaș pentru că perspectiva fiecărei persoane implicate spune o altă poveste.

Bagaje, un thriller pentru cei peste 16 ani, produs în 2023, le prezintă pe Sara, interpretată de Laura Vandervoort, și pe Tess, interpretată de Olesya Rulin, care se întâlnesc aparent întâmplător în timpul unei călătorii cu autobuzul, fiecare având după ea o valiză neagră. Când una dintre ele descoperă că a făcut schimb de bagaj cu un criminal, începe un joc mortal de-a șoarecele și pisica. În încercarea de a se păcăli una pe alta, ies la iveală secrete întunecate, în timp ce amandouă realizează că întâlnirea lor nu a fost accidentală și că au mai multe lucruri în comun decât ar fi crezut.

Vrea copilul meu este un thriller produs în 2024, destinat celor peste 16 ani. O tânără mamă începe să suspecteze că bona pe care a angajat-o pune la cale un plan pentru a-i fura bebelușul, dar și pe soțul ei. Nimeni nu o crede din cauza depresiei postnatale.

Deschide ochii, un thriller produs în 2021, destinat celor peste 16 ani, prezintă situația în care se află scenaristul Jason Miller, interpretat de Ry Barrett. Neputând face față unor evenimente recente, Jason se afundă în noua sa lucrare pentru a evita cu orice preț experiența traumatizantă prin care a trecut. Ascuns în apartamentul său și cu o stare mentală precară, o întâlnește pe Lisa, interpretată de Joanna Saul, frumoasa sa vecină. Între cei doi începe să se dezvolte o relație, iar Jason devine tot mai intrigat de ea. În timp ce face tot posibilul să termine scenariul, o serie de lucruri ciudate și misterioase încep să se întâmple în clădire, care îl fac să pună la îndoială totul. Cu mintea pe cale să se destrame, pierde controlul asupra propriei vieți. Jason realizează că lucrurile nu sunt mereu ceea ce par a fi și încearcă din răsputeri să se agațe de singurul lucru pe care și-l dorește cel mai mult pe lume: speranța.

De pe listă nu pot lipsi filmele românești. Copacul dorințelor este inspirat din Amintirile din copilărie ale lui Ion Creangă, produs în 2021. Mara, interpretată de Maya Noelle Prediger, e o copilă de 12 ani care suferă de o boală incurabilă. Ea trăiește lângă un centru de îngrijiri paliative, iar viața i se schimbă radical atunci când descoperă un copac magic ce ascunde un portal către lumea poveștii ei preferate din copilărie. Astfel, pornește într-o aventură extraordinară prin paginile cărții Amintiri din copilărie de Ion Creangă.

03.Bypass, un thriller pentru cei de peste 16 ani, produs în 2016. În timpul unei ture de noapte, o ambulanță este chemată la casa unui bătrân muribund, care are ascunse sub saltea zeci de teancuri de bani. Ce urmează le va schimba viața celor trei membri ai echipajului de salvare. O dramă centrată în jurul unei dileme morale, cu umor negru și suspans psihologic.

Un etaj mai jos, produs în 2015, este o dramă pentru cei de 13 ani. Urcând spre apartamentul său, Sandu Pătrașcu, interpretat de Teodor Corban, devine singurul martor al certei violente dintre Laura, interpretată de Maria Popistaşu. şi vecinul ei căsătorit, Vali, interpretat de Iulian Postelnicu. Mai târziu, Sandu află că Laura a decedat, posibil ucisă. Când poliția începe investigația, Sandu duce o luptă interioară puternică: să spună ce ştie sau să tacă.

Ryna, o dramă psihologică produsă în 2005, destinată celor peste 18 ani. Ryna, interpretată de Dorotheea Petre, e o adolescentă de 16 ani, care trăiește în Delta Dunării. După ce a crescut toată viața lângă un tată care i-a anulat complet feminitatea, vrea să părăsească comunitatea izolată, pentru a-și găsi propria identitate. Dar evadarea sa vine cu un preț.

Zăpadă, Ceai și Dragoste II: Cu puțin noroc este o comedie produsă în 2024, care să mai îndulcească seara de 31 octombrie. Cei trei prieteni din Zăpadă, Ceai și Dragoste ajung accidental într-o altă epocă, în timp ce încearcă să fugă din închisoare. Însă anii '80 nu sunt deloc blânzi: dictatura, războiul și pofta de putere le pun la încercare nu doar planul de întoarcere în prezent, ci și prietenia, instinctul de supraviețuire și chiar inima. Călătoria lor prin timp se transformă într-o aventură plină de umor, pericol și revelații neașteptate.

Ext. Mașină. Noapte este un thriller produs în 2024. O echipă de producție încearcă să realizeze un film cu elemente violente și misterioase într-o locație montană izolată. Pe măsură ce filmările avansează, realitatea începe să se împletească cu ficțiunea. Regizorul dispare, coordonatorul cascadoriilor demisionează, iar actorii principali ajung să pună sub semnul întrebării sensul vieții și al artei.

Secretul lui Zorillo, o comedie produsă în 2022, este tot o gură de aer într-o noapte înfricoșătoare, însă nici aici lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par. Un grup de daci, amenințați de invazia romană, pun la cale o călătorie pentru a obține pârșul argintiu. Zorillo, interpretat de Alin Panc, Zdrelos, interpretat de Alexandru Pop, și Bezmetis, interpretat de Iulian Ilinca, vor să facă tot posibilul pentru a pune mâna pe creatura salvatoare, însă misiunea nu este una tocmai ușoară.

Taximetriști, o dramă din care nu sunt excluse elemente de comedie pentru cei de peste 16 ani, produsă în 2023, îi aduce în prim-plan pe Lică, interpretat de Alexandru Ion, și pe Liviu, interpretat de Rolando Matsangos, doi taximetriști din București. Prieteni buni, dar complet diferiți, amândoi speră să își asigure un trai decent, până găsesc ceva mai bun. O tură de noapte prin oraș e o devărată aventură, mai ales când întâlnesc oameni de toate felurile.

De asemenea, se pot adăuga pe lista specială de Halloween și documentare sau filme biografice. Este vorba de Mărturisirile unei criminale, produs în 2025, și destinat celor peste 16 ani. În 2023, Virginia McCullough a fost arestată, fiind acuzată că și-a ucis părinții. În fața polițiștilor, ea a mărturisit fără ezitare că, în iunie 2019, l-a otrăvit pe tatăl său cu medicamente, iar a doua zi și-a ucis mama cu un ciocan și un cuțit. După comiterea crimelor, a continuat să locuiască în aceeași casă, alături de corpurile neînsuflețite ale părinților, timp de aproape patru ani, până când fapta a ieșit la iveală.

Tot la documentare intră și Iubitul meu, ucigaș în serie, produs în 2024, care este, de fapt, o miniserie pentru cei peste 16 ani. Documentarul prezintă poveștile foștilor parteneri ai unora dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din lume. Prin mărturii directe, aceștia oferă o perspectivă unică și fascinantă asupra minților întortocheate care au uimit cu acțiunilor lor terifiante.

Crima perfectă, un documentar produs în 2016, care poate fi vizionat de cei de peste 13 ani, investighează celebrul caz al crimei lui Bobby Franks, un băiat de 14 ani, care a fost ucis în Chicago de Nathan Leopold și Richard Loeb în 1924. Cei doi tineri, bogați și extrem de inteligenți, au comis această faptă cu intenția de a demonstra superioritatea lor intelectuală și de a pune în practică așa-numita „crimă perfectă”. Arestarea lor și procesul care a urmat, în care au fost apărați de renumitul avocat Clarence Darrow, au stârnit o dezbatere intensă privind moralitatea, justiția și pedeapsa cu moartea.

Dar și Umbra lui Caravaggio, care este o biografie istorică, produsă în 2022, care poate fi urmărită împreună cu adolescenții de peste 15 ani. Totul se petrece în 1610, în Italia. Michelangelo Merisi, cunoscut drept Caravaggio, interpretat de Riccardo Scamarcio, e considerat a fi un artist desăvârșit. Se opune dogmei bisericești, care dictează foarte clar modul în care subiectele religioase ar trebui să apară reprezentate în artă. Când Papa Paul al V-lea află de picturile artistului, create contrar moralei Bisericii Catolice, ordonă o anchetă demarată de serviciile secrete ale Vaticanului. Rezultatele investigației vor determina dacă cererea lui Caravaggio, de a fi grațiat de pedeapsa cu moartea pentru uciderea unui rival, va avea succes. Anchetatorul principal, cunoscut sub numele de „Shadow”/„Umbra”, interpretat de Louis Garrel, este cel care vrea să dezvăluie viciile și virtuțile contradictorii ale lui Caravaggio.

Ce semnificație are Halloweenul

Deși recent adoptată în România, tradiția All Hallows' Eve i-a captivat pe oameni, de la mici la mari. Este o seară în care se dă frâu liber imaginației, iar costumele și decorațiunile sunt pregătite cu luni bune în urmă. Vedeta săbătorii este dovleacul, care se spune că va prinde viață la miezul nopții, dacă are o lumânare în interior.

Potrivit legendei, în noaptea de 31 octombrie spiritele sunt cele mai active, granița dintre lumea celor vii și a morților fiind extrem de subțire.

În zonele celtice, conform tradiției populare, sărbătoarea din 31 octombrie marca sfârșitul recoltei și începutul iernii și se numea Samhain. Și aceștia considerau că spiritele puteau trece din lumea morților în cea a viilor în noaptea respectivă. De-a lungul timpului practicele celtice și cele creștine s-au împletit în seara de Halloween.

La românii, sărbătoarea are corespondență cu Focul lui Sumedru. Același ritual al focului care îndepărtează spiritele rele, costumații care să le sperie sau trecerea prin foc pentru purificare.