Ispita româncă Gabriella dă cărțile pe față. Ce îi reproșează lui Montoya după Insula Iubirii Spania | Exclusiv

Ispita Gabriella Barbu, de la Insula Iubirii Spania, a vorbit deschis cu a1.ro despre ceea ce s-a întâmplat în emisiune, dar și despre cum i-a schimbat participarea la show viața.

Gabriella Barbu are 25 de ani, are rădăcini române și a fost ”protagonista” show-ului Insula Iubirii Spania, sezonul 8. Aceasta i-a fost alături lui José Carlos Montoya, după dezamăgirea resimțită de spaniol din cauza iubitei lui, Anita.

Gabriella nu este deloc străină de lumea televiziunii, participând la mai multe emisiuni hispanice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cine este Anita Williams de la Insula Iubirii Spania, sezonul 8. Ea l-a înșelat pe iubitul ei, Montoya

Articolul continuă după reclamă

Ispita româncă Gabriella Barbu dă cărțile pe față. Ce îi reproșează lui Montoya după participarea la Insula Iubirii Spania: „Părinții mei au văzut”

Gabriella s-a remarcat pe parcursul emisiunii-fenomen și a dat dovată de multă încredere în sine. Aceasta a captivat și publicul, nu doar băieții din casă. Ea a dezvăluit mai multe lucruri din spatele camerelor de filmat pentru a1.ro.

Gabriella, cum ți-a schimbat viața participarea la Insula Iubirii Spania?

Mi s-a schimbat viața complet după Insula Iubirii Spania, sezonul 7. Am devenit faimoasă în Spania și am trăit umilințe televizate din cauza infidelităților fostului meu iubit, Álex Girona.

După sezonul 8 a fost mai bine pentru că lumea m-a descoperit pe mine, ca persoană, și nu ca partenera cuiva. De atunci mă ocup doar de conținutul de pe rețelele de socializare, campanii publicitare și în perioada următoare o să țin conferințe în care o să vorbesc despre cum poți să ieși dintr-o relație toxică.

Familia ta a urmărit emisiunea? Ce reacție au avut prietenii și apropiații tăi?

Părinții mei au văzut emisiunea, normal, și sunt foarte deschiși. Sunt de acord cu tot ceea ce mă face fericită și le-a făcut plăcere să-mi vadă parcursul în show. Pe de altă parte, prietenii mei apropiați au rămas cu gura căscată, au fost șocați. Chiar și așa, au continuat să mă sprijine, mai ales că este ceva normal. Toată lumea întreține relații, iar pentru cercul meu de prieteni nu este un subiect tabu.

Citește și: Cine este José Carlos Montoya de la Insula Iubirii Spania. Concurentul a devenit celebru pentru reacția lui din emisiune

S-a format o legătură aparte între tine și Montoya sau a fost mai mult vorba despre atmosfera de pe insulă?

Din partea mea s-a creat o legătură destul de reală cu Montoya, dar eu întotdeauna am acționat precaut, ca să nu mai sufăr din nou. Suntem două persoane cărora ne place distracția, însă el este, într-o oarecare măsură, dependent emoțional de Anita. Iar mie nu-mi convine să mă compare cineva tot timpul cu o altă fată.

Cum a început relația ta cu Manuel și cum evoluează? Pe mulți i-a luat prin surprindere.

Relația mea cu Manuel s-a produs întâmplător, fără să ne așteptăm. Amândoi am fost surprinși, mai ales că avem o personalitate atât de asemănătoare. Niciodată nu ne-am certat și ne simțim foarte bine împreună. Dar știm amândoi că dacă o să ni se pună pata pe ceva, o să iasă scântei și o să fie de poveste cearta.

Nimeni nu se aștepta la această întorsătură a lucrurilor, asta e. Încă mă lupt cu tot felul de comentarii de la oameni cum că o să mă înșele sau că relația noastră nu o să dureze prea mult... Sincer, să dureze cât trebuie să dureze. Nu o să mă gândesc numai la lucruri negative tot timpul pentru că nimeni nu știe ce se întâmplă, de fapt, în spatele ușilor închise.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Fenomenul mondial "Insula Iubirii Spania" se vede din 7 aprilie exclusiv în AntenaPLAY

Cum te înțelegi acum cu Montoya, dar cu Anita? Dacă v-ați întâlni pe stradă, cum ați reacționa?

Montoya m-a dezamăgit mult la Supervivientes (n.r: un alt reality show în desfășurare acum, în Spania), când a zis că s-a culcat cu mine doar ca să-și satisfacă un ego de bărbat. Așa că, dacă mă întâlnesc cu el, o să purtăm o discuție foarte serioasă.

Cu Anita nu cred că mai e ceva de spus. În avion, când ne-am întors, am încercat să vorbesc cu ea și s-a uitat urât la mine. La întoarcerea în Spania, ne-am întâlnit din întâmplare la o petrecere și a făcut același lucru când am încercat să mă apropii de ea. Eu consider că ar trebui să distingem între ceea ce se întâmplă la televizor de ceea ce este în realitate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ai vorbit cu Anita despre Manuel și Montoya? Cum este să știți că ați împărțit aceiași bărbați?

Încă nu am vorbit cu ea, dar până la urmă eu eram singură în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Montoya. Dacă aș sta să mă gândesc la toate tipele cu care împart bărbații, aș înnebuni. Bărbații nu s-au născut doar pentru mine.