Noutăţile din sport ale lunii noiembrie în AntenaPLAY

Și în această lună, AntenaPLAY își surprinde abonații cu numeroase noutăți sportive extrem de importante.

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 15:47 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 15:55
Descoperă ce surprize aduce luna noiembrie 2025 în AntenaPLAY

Luna noiembrie aduce adrenalină pură în AntenaPLAY cu cele mai tari competiții din lumea sportului. Trăiește emoția sportului spectacol cu motoare turate la maximum, meciuri spectaculoase și confruntări legendare din NBA și NHL.

România – San Marino, 3 Mari Premii de Formula 1, două turnee de tenis de masă, cele mai tari meciuri din NBA şi NHL, o nouă etapă din Campionatul Mondial de anduranţă, dar şi spectacolul din Liga Portugal vor fi în luna noiembrie, în AntenaPLAY.

România – San Marino, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Ultimul meci din preliminariile pentru World Cup 2026, România – San Marino, e pe Antena 1 şi în AntenPLAY. Duelul de la Ploieşti, care îi poate duce pe tricolori la Mondiale, se va disputa pe 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Meciul cu San Marino poate duce România direct la World Cup 2026, din postura de câştigătoare a Grupei H. Pentru asta, tricolorii lui Mircea Lucescu trebuie să câştige meciurile rămase, cu Bosnia şi cu San Marino, iar Austria să piardă sau să facă egal cu Cipru şi să piardă cu Bosnia. De asemenea, Austria poate face egal cu Bosnia, atâta timp cât pierde meciul cu Cipru.

3 Mari Premii de Formula 1, în AntenaPLAY

Lupta pentru titlul mondial la piloţi continuă în Marele Circ cu trei noi Mari Premii, Marele Premiu al Braziliei (7–9 noiembrie), Marele Premiu din Las Vegas (20–22 noiembrie) şi Marele Premiu al Qatarului (28–30 noiembrie).

Programul Marelui Premiu al Braziliei

  • Antrenamente 1 – 7 noiembrie, 16:30
  • Calificări Sprint – 7 noiembrie, 20:30
  • Cursa de sprint – 8 noiembrie, 16:00
  • Calificările – 8 noiembrie, 20:00
  • Cursa – 9 noiembrie, 19:00

Programul Marelui Premiu din Las Vegas

  • Antrenamente 1 – 21 noiembrie, 02:30
  • Antrenamente 2 – 21 noiembrie, 06:00
  • Antrenamente 3 – 22 noiembrie, 02:30
  • Calificări – 22 noiembrie, 06:00
  • Cursa – 23 noiembrie, 06:00

Programul Marelui Premiul al Qatarului

  • Antrenamente 1 – 28 noiembrie, 15:30
  • Calificări Sprint – 28 noiembrie, 19:30
  • Cursa de sprint – 29 noiembrie, 16:00
  • Calificările – 29 noiembrie, 20:00
  • Cursa – 30 noiembrie, 18:00

2 etape din Liga Portugal vor fi în AntenaPLAY

În luna noiembrie, în AntenaPLAY poţi urmări alte două etape spectaculoase din Liga Portugal, acolo unde continuă lupta la supremaţie dintre Porto, Sporting şi Benfica.

Pasionații curselor de anduranță pot urmări între 6 – 8 noiembrie 8 Hours of Bahrain, ultima şi una dintre cele mai spectaculoase etape din Campionatul Mondial de Anduranță (WEC).

Două turnee de tenis de masă, live în AntenaPLAY. Sezonul de tenis de masă se apropie de final, iar în AntenaPLAY vei putea vedea WTT Champions Frankfurt (4-9 noiembrie). România e reprezentată în Germania de Bernadette Szocs şi Eliza Samara.

Descoperă AICI detalii și program complet despre toate aceste competiții sportive!

La final de lună, între 30 noiembrie – 7 decembrie, are loc ITTF Mixed Team World Cup 2025, competiția care reunește elita tenisului de masă mondial şi unde se va afla şi echipa României.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
