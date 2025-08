Noutățile lunii august în AntenaPLAY

Luna august vine cu și mai mult conținut exclusiv în AntenaPLAY!

Cel mai dur test al relațiilor continuă la Insula Iubirii | Sezonul 9, iar AntenaPLAY le aduce abonaților extra content. Pentru fanii reality show-ului Mireasa așteptarea va lua sfârșit: pe 4 august are loc premiera sezonului 12. De asemenea, se pot bucura și de filme și seriale noi, documentare intense și competiții sportive de top. După ce Antena Stars a fost televiziunea partener oficial pentru concertul lui Jennifer Lopez în România, abonații AntenaPLAY se pot bucura de Hustlers, filmul care o are în prim-plan pe talentata artistă.

Insula Iubirii | Sezonul 9

În AntenaPLAY, Sezonul 9 din Insula Iubirii înseamnă mult mai mult decât episoadele difuzate la TV. Abonații au acces la conținut exclusiv, reacții la cald și sentimente autentice.

Insula Iubirii Extra aduce Ceremoniile Focului în format integral, cu cele mai sincere cuvinte ori reacții. Insula Iubirii PLUS dezvăluie mai mult din discuțiile concurenților. Tot ce nu vezi la TV, vezi doar în AntenaPLAY. În plus, Speak și Ristei comentează fiecare episod la Fiertzi pe Insulă, iar cuplurile de vedete și Bursucu’ sunt în fiecare zi Cu ochii pe Insulă.

Ai filme, seriale și documentare noi în AntenaPLAY

În această vară, AntenaPLAY oferă abonaților filme pline de mister și emoții. Producții românești precum Retreat Vama Veche, Zăpadă, Ceai și Dragoste, Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu Puțin Noroc sau Transilvanian Ninja, dar şi block busters precum Ferrari, Hustlers, Knives Out The November Man, God’s Own Country, Aftersun şi multe altele vor fi disponibile pe plaformă începând din această lună.

Seriale noi în AntenaPLAY

Noi seriale ca Dacă iubești cu Kerem Bürsin în rol principal, The Island, Adevărul ascuns, Tărâmul iubirii vor avea premiera în luna august în vreme ce sezonul doi din Traffic Jam continua în AntenaPLAY.

True Crime, povești reale care cutremură lumea, continuă seria documentarelor cu Diddy: In Plain Sight, Hunting Bedroom Predators, Casey Anthony: Where the Truth Lies, The Rise and Fall of Terrorgram sau Love Hurts: The Science of Heartbreak.

Tot la capitolul documentare, AntenaPLAY continuă să îşi poarte abonații prin culisele uneia dintre cele mai fascinante familii regale, cu documentare captivante: DIANA: Her Last Summer, Meghan & Harry: The Baby Years și Harry and Meghan: Two Troubled Years, Philip: The King Without a Crown și William & Kate: Future King and Queen.

Ai competiții sportive de top în AntenaPLAY – H2

Luna august aduce spectacolul sporturilor în AntenaPLAY: Formula 1™, fotbal și competiții de tenis de masă. Urmărește live cursele F1™ din Ungaria (1-3 august) și Olanda (29-31 august), dar și Porsche Supercup și F1 Academy.

Bucură-te de fotbal de calitate cu meciuri jucate de FC Barcelona, Tottenham, Newcastle și Atletico Madrid.

Între 7–11 august susține-le pe Bernadette Szocs și Eliza Samara la WTT Champions Yokohama 2025, iar între 14-24 august urmărește Europe Smash - Sweden 2025, LIVE, exclusiv în AntenaPLAY.

Nu rata nici partidele din Liga Portugal. Competiția va debuta cu noul sezon în perioada 8-11 august și este transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Ianis Stoica poate fi urmărit evoluând pentru Estrela Amadora, unde încearcă să își pună amprenta și să înscrie cât mai multe goluri pentru noua sa echipă.

Mireasa | Sezonul 12, dragoste și emoție pe mai multe ecrane - H2

Premiera sezonului 12 Mireasa are loc pe 4 august, aducând povești noi și emoții autentice pentru fanii reality show-ului.

Pe canalul exclusiv Mireasa+ abonații pot urmări concurenții LIVE, iar Mireasa Extra oferă acces la episoadele din Mireasa: Confesiuni și Mireasa, capriciile iubirii.