Serialul „Traffic Jam” revine cu sezonul 2, pe care îl poți vedea online pe AntenaPLAY! Descoperă ce poveste surprinde și de ce ce nu trebuie să îl ratezi.

AntenaPLAY, platforma ta de streaming preferată, își îmbogățește oferta și luna aceasta cu o gamă variată de filme și seriale, printre acestea fiind și sezonul 2 al serialului „Traffic Jam”.

În AntenaPLAY te așteaptă filme captivante despre identitate, iubire și confruntări interioare. Urmărește un biolog care luptă să salveze un sat în „Wetland” și o tânără acuzată de crimă în „The Accused”. Din 15 iulie, în AntenaPLAY, te poți bucura de documentare de excepție. De la destinul regal al lui Charles în „Born to Be King”, până la latura intimă a prințesei Diana în „Diana: A Mother’s Love” și „The Diana Interview: Revenge of a Princess”, aceste documentare oferă o perspectivă emoționantă asupra familiei regale britanice. Descoperă și evoluția actualului cuplul regal britanic în „Charles and Camilla: King and Queen in Waiting”, iar în „He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni”, pătrunde în universul starurilor de la Hollywood și al controverselor dintre ei. Tot în AntenaPLAY ai ocazia să urmărești noul sezon „Insula Iubirii” sau sporturile tale preferate.

Lista cu noutățile lunii iulie din AntenaPLAY este completată cu sezonul 2 al serialului „Traffic Jam”. Află ce poveste surprinde și de ce ce nu trebuie să îl ratezi.

Serialul „Traffic Jam” sezonul 2 se vede online în AntenaPLAY! Ce poveste surprinde și de ce ce nu trebuie să îl ratezi

Primul sezon al serialului „Traffic Jam” a captivat abonații prin tensiunea permanentă și poveștile interconectate ale personajelor.

Noul capitol plasează din nou publicul în mijlocul unui blocaj rutier de proporții, provocat de un camion care își pierde încărcătura pe autostradă. Incidentul perturbă viețile a mii de oameni. Un ambuteiaj masiv la periferia Madridului dă peste cap planurile a mii de oameni, declanșând povești neașteptate, pline de umor și emoție.

Acum, în sezonul 2, un camion se răstoarnă pe autostradă și dă peste cap viețile a mii de oameni: o reporteriță aflată la început de drum, un infractor prieten cu un câine abandonat, o călătorie comună ciudată, deținute evadate din închisoare sau o celebritate care fuge de paparazzi. Asfaltul devine din nou scena unor aventuri surprinzătoare, comice și emoționante.

Sezoul 2 al serialului „Traffic Jam” are 6 episoade și a avut premiera pe 15 iulie 2025. Un nou episod este difuzat în fiecare marți și poate fi urmărit AICI .

Nu uita că sezonul 1 din „Traffic Jam” este deja disponibil integral pe platforma AntenPlay, adică AICI .

Serialul este unul dinamic, captivează ușor atenția și aparține genului comedie, fiind o producție perfectă pentru serile liniște sau pentru un weekend reușit!