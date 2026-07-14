Zilele de vară vin mereu cu promisiunea vacanțelor, a weekendurilor petrecute la mare și a după-amiezilor petrecute în soare. În timp ce SPF-ul pentru ten a devenit deja un reflex, există un detaliu care scapă adesea din rutina de frumusețe: părul.

Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 13:11 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 13:10

De ce e importantă protecția solară pentru păr pe timp de vară | Shutterstock

Soarele, apa sărată, clorul și vântul transformă rapid un păr strălucitor într-unul tern, lipsit de vitalitate și dificil de coafat. Vestea bună? Cu câteva gesturi simple și produsele potrivite, părul poate traversa sezonul cald cu aceeași strălucire cu care a intrat în el.

Părul tău merită propriul SPF

La fel ca pielea, și firul de păr suferă atunci când este expus zilnic radiațiilor UV. Culoarea își pierde intensitatea, luciul se estompează, iar textura devine mai aspră.

„Razele UV de tip A și B accelerează procesul de foto-decolorare a pigmentului din firul de păr. Nuanțele blonde și arămii sunt cele mai sensibile la expunerea solară”, explică Antoaneta Stoican, stilist Wella Professionals. Produsele cu protecție UV dedicate părului devin astfel unul dintre cele mai importante beauty essentials ale verii. deoarece oferă protecție, hidratare și susține păstrarea intensității culorii chiar și în zilele petrecute la plajă.

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Scalp fericit, păr spectaculos

Vara nu pune la încercare doar lungimile. Scalpul este primul care resimte efectele temperaturilor ridicate și ale expunerii prelungite la soare. Puțini știu că firul de păr conține aproximativ 10% apă, iar acest echilibru influențează elasticitatea, rezistența și aspectul său general. Temperaturile ridicate și aerul uscat pot afecta rapid acest nivel de hidratare, iar rezultatul se vede imediat: păr lipsit de suplețe și strălucire.

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Secretul unui păr de vacanță care arată impecabil și după vacanță

O zi la plajă nu ar trebui să însemne compromisuri pentru frumusețea părului. După expunerea la soare, cheia este refacerea rezervelor de hidratare și susținerea barierei naturale a firului de păr.

„Atunci când folosim produse special concepute pentru protecția părului, cuticula rămâne mai compactă, culoarea își păstrează intensitatea, iar părul își menține rezistența și strălucirea”, adaugă stilistul Antoaneta Stoican. Cu alte cuvinte, vara și un păr superb pot merge perfect mână în mână. Totul începe cu puțină atenție și câteva produse care lucrează în favoarea lui.

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