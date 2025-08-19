Produse de protecție solară – câte tipuri există și cum îl alegem pe cel potrivit

Alegerea unei creme de protecție solară dintre atât de multe formule și niveluri de protecție poate fi o provocare. Iată informațiile de care ai nevoie pentru a găsi produsele potrivite pielii tale și a te bucura de soare fără grija arsurilor, ridurilor sau cancerului de piele.

Factorul de protecție solară măsoară cât de bine protejează o cremă împotriva radiațiilor UVB | Shutterstock

Nicio cremă sau loțiune de protecție solară nu blochează în totalitate radiațiile ultraviolete (UV). Cu toate acestea, produsele de protecție solară sunt esențiale pentru sănătatea pielii și ar trebui să le includem în rutina noastră zilnică, inclusiv în zilele înnorate sau în lunile reci. Acestea scad semnificativ riscul de arsuri, îmbătrânire prematură și afecțiuni grave precum cancerul de piele.

Ce înseamnă SPF?

Sun Protection Factor (SPF) sau factorul de protecție solară măsoară cât de bine protejează o cremă sau o loțiune împotriva radiațiilor UVB, care sunt responsabile pentru arsurile solare și cancerul de piele. Numărul ne spune cât timp putem sta la soare fără să ne ardem, comparativ cu timpul în care pielea ni s-ar înroși fără protecție, potrivit The Skin Cancer Foundation.

De exemplu, dacă ai pielea deschisă la culoare, poți suferi arsuri solare după numai 10 minute de expunere fără protecție în zilele de vară, la orele prânzului. O cremă cu SPF 15 ar putea să-ți protejeze pielea un timp de 15 ori mai îndelungat, ceea ce înseamnă că ai putea sta la soare 2,5 ore fără să te arzi. În același scenariu, cu SPF 30 ai putea sta la soare aproximativ 5 ore, iar cu SPF 50, peste 8 ore.

Totuși, acest calcul este teoretic, iar factori precum transpirația, înotul sau ștergerea pielii cu prosopul după baie scad eficiența produselor de protecție. Reaplicarea lui la fiecare 2 ore este esențială.

SPF-ul ne oferă informații și despre procentul de radiații UVB pe care le blochează. Astfel:

SPF 15 blochează ~93% din radiațiile UVB

SPF 30 blochează ~97% din radiațiile UVB

SPF 50 blochează ~98% din radiațiile UVB

SPF 100 blochează ~99% din radiațiile UVB

Ce conțin produsele de protecție solară?

Ingredientele active din aceste produse previn pătrunderea radiațiilor UV în piele prin două mecanisme. În funcție de compoziție, cremele și loțiunile de protecție solară sunt de trei tipuri:

Creme cu filtre fizice (minerale) precum dioxidul de titan și oxidul de zinc, ce reflectă și împrăștie razele ca un scut înainte ca acestea să pătrundă în piele. Sunt eficiente imediat după aplicare, iar dermatologii le recomandă în special persoanelor cu pielea sensibilă și copiilor;

precum dioxidul de titan și oxidul de zinc, ce reflectă și împrăștie razele ca un scut înainte ca acestea să pătrundă în piele. Sunt eficiente imediat după aplicare, iar dermatologii le recomandă în special persoanelor cu pielea sensibilă și copiilor; Creme cu filtre chimice precum oxibenzona, avobenzona și octisalatul, care absorb razele UV ca un burete înainte să deterioreze pielea. Aceste produse au o textură mai ușoară decât cremele cu filtre fizice și nu lasă urme vizibile pe piele, dar au dezavantajul că pot irita pielea sensibilă sau ochii. Nu sunt eficiente imediat - trebuie aplicate cu 20-30 de minute înainte de expunerea la soare;

precum oxibenzona, avobenzona și octisalatul, care absorb razele UV ca un burete înainte să deterioreze pielea. Aceste produse au o textură mai ușoară decât cremele cu filtre fizice și nu lasă urme vizibile pe piele, dar au dezavantajul că pot irita pielea sensibilă sau ochii. Nu sunt eficiente imediat - trebuie aplicate cu 20-30 de minute înainte de expunerea la soare; Creme mixte, care conțin ingrediente din ambele categorii (filtre fizice și chimice). Aceste produse oferă o protecție completă și au o textură plăcută.

Atât filtrele fizice, cât și cele chimice au fost testate și s-au dovedit sigure și eficiente.

Unele persoane cred că filtrele fizice sunt mai „naturale” sau „organice”. În realitate, toate ingredientele active din cremele de protecție solară sunt obținute pe cale chimică.

Tipuri de produse de protecție solară

Pe piață există o varietate de produse adaptate diferitelor nevoi și tipuri de piele, astfel încât să te poți bucura de soare în siguranță. Iată principalele opțiuni:

Creme și loțiuni

Cele mai populare produse pentru protecția solară, cremele și loțiunile asigură o acoperire uniformă pe față și corp. Sunt disponibile cu diferite niveluri de SPF și sunt ideale pentru utilizarea zilnică.

Spray-uri și mousse-uri

Acestea sunt ușor de aplicat, mai ales pe suprafețe mari sau zonele de piele cu păr. Totuși, trebuie să le pulverizezi uniform și să le reaplici frecvent, pentru a evita ca anumite zone de piele să rămână neprotejate.

Balsam de buze cu SPF

Cancerul de piele se poate dezvolta și pe buze. Pielea acestora este sensibilă și poate fi afectată rapid de soare. În farmacii și magazine există balsamuri și rujuri cu protecție solară care previn arsurile și uscarea excesivă a buzelor.

Produse pentru pielea sensibilă sau pentru copii

Aceste formule speciale nu conțin parfumuri și alte substanțe alergene, fiind concepute pentru pielea delicată a copiilor, dar și pentru adulții cu piele sensibilă. Spre deosebire de celelalte produse de protecție solară, nu provoacă iritații.

Cum alegi produsul de protecție solară potrivit?

Varietatea mare de formule și niveluri de protecție disponibile pe piață poate face dificilă alegerea produselor de protecție solară. Medicii Academiei Americane de Dermatologie (AAD) oferă următoarele recomandări:

Alege un produs cu spectru larg

Razele UV care ajung pe Pământ sunt de două tipuri: UVA și UVB. Mult timp, s-a crezut că doar cele UVB provoacă arsuri solare și cancer de piele, dar cercetările recente arată că și razele UVA pot fi dăunătoare pe termen lung. De aceea, este important să folosești creme care oferă protecție împotriva ambelor tipuri de radiații, adică produse cu spectru larg. Această informație ar trebui să fie indicată pe eticheta produsului.

Alege SPF 30 sau mai mare

Optează pentru o protecție solară suficient de puternică pentru a bloca cea mai mare parte a radiațiilor UVB care cauzează arsuri și contribuie la apariția cancerului de piele. Nicio cremă nu protejează 100%, dar un SPF mai mare oferă protecție suplimentară, mai ales pentru pielea deschisă la culoare, pentru perioadele lungi de expunere la soare sau pentru zonele cu radiație intensă.

Alege o cremă rezistentă la apă

Un produs cu formulă rezistentă la apă își menține eficiența chiar și atunci când pielea intră în contact cu apa sau transpiri. Cremele și loțiunile care nu sunt rezistente la apă se pot îndepărta mai ușor de pe piele, reducând nivelul de protecție oferit. De aceea, este important să reaplici crema după ce ai înotat, te-ai șters cu prosopul sau ai transpirat intens.

Cum aplici corect produsele de protecție solară?

Pentru o protecție eficientă, adulții au nevoie de aproximativ 30 de grame de cremă (echivalentul unui pahar de shot) pentru întreaga suprafață a corpului. Cantitatea poate varia în funcție de dimensiunile corporale.

Asigură-te că aplici crema pe toate zonele expuse la soare: față, gât, urechi, mâini și partea superioară a picioarelor. Nu uita să folosești și un balsam de buze sau un ruj cu SPF 30 sau mai mare.

În funcție de tipul de filtre din cremă, aceasta se poate aplica fie chiar înainte de expunerea la soare (pentru filtrele fizice), fie cu 30 de minute înainte (pentru filtrele chimice și mixte).

După înot, transpirație excesivă sau ștergerea cu prosopul, se recomandă reaplicarea cremei pentru a menține eficiența protecției solare, chiar dacă ai ales un produs rezistent la apă.

Soarele emite radiații UV dăunătoare pe tot parcursul anului. Chiar și în zilele înnorate, până la 80% din razele UV pot pătrunde în piele. Pentru a-ți reduce riscul de cancer de piele, folosește cremă de protecție solară de fiecare dată când ești afară, chiar și în zilele cu nori.

Cât de sigure sunt produsele de protecție solară?

De-a lungul timpului, cremele de protecție solară au fost înconjurate de numeroase mituri și controverse, de la ideea că anumite ingrediente ar fi periculoase, până la convingerea greșită că acestea ar putea provoca cancer de piele.

Dintre toate substanțele, oxibenzona a stârnit cele mai multe îngrijorări din cauza presupusei acțiuni de perturbator hormonal. Cu toate acestea, nu există dovezi concludente că ar interfera cu producția naturală de hormoni, spune într-un interviu pentru Harvard Health Publishing dr. Jennifer Lin, profesor asistent de dermatologie la Harvard Medical School.

„Organizațiile care și-au exprimat îngrijorarea în privința acestui ingredient citează de obicei studii realizate pe șobolani, în care animalele au fost hrănite cu oxibenzonă. Conform unui studiu publicat în 2017 în Journal of the American Academy of Dermatology, unui om i-ar trebui 277 de ani de utilizare zilnică a cremei de protecție solară pentru a ajunge la doza sistemică echivalentă celei care a produs efecte în studiile pe șobolani”, detaliază specialistul.

Oxibenzona este cunoscută și pentru faptul că poate provoca reacții alergice la unele persoane, deși acest lucru este rar. Chiar dacă alegi să eviți cremele de protecție solară care conțin această substanță, o vei întâlni și în alte produse, precum plasticul, fixativul de păr sau lacul de unghii.

„În prezent, nu recomandăm pacienților să renunțe la protecția solară cu oxibenzonă. Însă, dacă decid să o facă, trebuie să fie conștienți că ingredientul se regăsește în numeroase produse de uz cotidian”, mai spune dr. Lin.

Cât despre asocierea produselor de protecție solară cu cancerul de piele, aceasta a apărut în urma unor studii în care s-a observat că persoanele care foloseau cremă de protecție solară aveau un risc mai mare de cancer de piele, inclusiv melanom. „Această asociere falsă s-a făcut pentru că persoanele respective călătoreau mai des în zone cu climă însorită și se expuneau la soare pentru bronz. Cu alte cuvinte, expunerea intensă la soare, și nu crema de protecție, le-a crescut riscul de cancer de piele”, susține medicul.

În schimb, există studii solide care arată că produsele de protecție solară reduc riscul tuturor celor trei tipuri principale de cancer de piele: carcinom scuamos, carcinom bazocelular și melanom.

Totuși, aplicarea cremei de protecție solară nu este o măsură suficientă pentru a te proteja de soare, avertizează specialistul. Numeroase studii au arătat că persoanele care folosesc produse de protecție tind să stea mai mult timp la soare, ceea ce le poate crește, de fapt, riscul de cancer de piele.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.