(P) 5 modele de ghete care nu trebuie să lipsească din garderoba ta

Sezonul rece vine cu frig, dar și cu cea mai bună scuză să-ți duci stilul la următorul nivel, iar ghetele sunt piesa care leagă tot outfitul și îți definește vibe-ul. Fie că alegi o pereche masivă de inspirație street sau ceva clasic, bine croit, o selecție bună de ghete îți salvează orice zi mohorâtă.

Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 12:54
Sezonul rece vine cu frig, dar și cu cea mai bună scuză să-ți duci stilul la următorul nivel, iar ghetele sunt piesa care leagă tot outfitul și îți definește vibe-ul

Dacă ești genul care vrea să arate bine fără să sacrifice confortul, ai nevoie de cel puțin câteva dintre modelele de mai jos.

Ghete UGG

Sunt acele ghete pe care le recunoști imediat și pe care, odată ce le încerci, ajungi să le porți obsesiv. UGG înseamnă căldură, lejeritate și un aer relaxat care merge perfect cu denim, treninguri sau haine supradimensionate. Cele clasice, din piele de oaie și talpă moale, s-au transformat din pantofi de casă în piesă faimoasă. Astăzi, le vezi la fel de des în oraș ca la munte și reprezintă alegerea sigură pentru zilele reci în care vrei să te simți confortabil, dar să arăți în continuare bine. Comanda acum ghete UGG de dama!

Ghete Chelsea

Nicio garderobă de iarnă nu e completă fără o pereche de Chelsea boots. Silueta și forma elastică pe gleznă aduc eleganța perfectă pentru zilele în care vrei să pari că te-ai pregătit fără efort. Poți să le porți cu blugi slim, pantaloni din stofă sau chiar cu un palton lung. Sunt genul de ghete care fac tranziția perfectă între casual și smart-casual, fără să încerce prea mult.

Ghete din piele cu șireturi

Acesta este modelul care n-are nevoie de introducere. Ghetele din piele cu șireturi au fost și vor rămâne simbolul versatilității masculine și nu numai. Rezistente, comode și mereu la modă, pot fi purtate cu aproape orice, de la jeanși la pantaloni negri, de la jachete biker la puffer coats. Ceea ce le face speciale e combinația de rigiditate și confort interior, iar o pereche bine aleasă te ține ani întregi și arată mai bine cu fiecare sezon care trece.

Ghete sport

Există zile în care ai nevoie de libertate totală, de mișcare, de confort, de lejeritate, așa că ai nevoie în arsenal de ghetele sport, modele mid sau high care combină vibe-ul de sneaker cu protecția unei perechi de ghete de iarnă. Alege un model care arată impecabil, care se potrivește cu treninguri, pantaloni cargo sau blugi rulați și, bonus, adaugă instant un plus de atitudine oricărui outfit.

Ghete hiking

Outdoor-ul a invadat orașul, ceea ce este o veste bună. Modelele de ghete hiking aduc combinația perfectă între utilitate și stil. Talpă groasă, materiale impermeabile, accente metalice și linii inspirate din echipamentele de munte, arată bine, dar se simt ușoare, iar în culori precum kaki, gri și negru mat, pot completa chiar și un outfit minimalist. Sunt perfecte pentru plimbări lungi, festivaluri de toamnă sau zile ploioase când ai nevoie de ceva rezistent, dar cu look actual.

Ghetele sunt genul de piesă care îți pot schimba complet energia. Poți trece de la smart la casual, de la urban la outdoor, doar prin simpla alegere a perechii potrivite. Dacă vrei să bifezi combinația ideală între confort, căldură și stil, UGG-urile sunt cele care livrează de fiecare dată. Acestea s-au transformat în iconuri de sezon, purtate de oameni care înțeleg că stilul autentic începe de la bază sau, mai bine zis, de la talpă.

Dacă ești în căutarea celor mai noi modele de sneakers și ghete de sezon, le găsești pe Smart Sneakers, unde te așteaptă selecții actualizate constant, livrare rapidă și prețuri corecte. Pentru că o garderobă bună începe cu încălțămintea potrivită!

