(P) Top tendințe în rochiile de mireasă pentru 2026 – propunerile consilierilor Elite Mariaj

Trendurile sunt un punct de plecare, însă decizia finală reflectă povestea, stilul și emoția unică a miresei.

Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 14:12 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 14:16
Anul 2026 aduce o reinventare spectaculoasă a rochiilor de mireasă, unde clasicul și modernul se îmbină pentru a crea piese de neuitat. În România, Elite Mariaj este salonul care se remarcă prin faptul că aduce aceste tendințe în fața viitoarelor mirese, oferindu-le nu doar colecții de top, ci și experiența consilierilor care știu să transforme un trend internațional într-o alegere personalizată.

Potrivit consilierilor Elite Mariaj, rochii de mireasă tip ball gown cu linii sculpturale și trene dramatice revin în prim-plan, fiind alegerea perfectă pentru miresele care își doresc un aer regal. De asemenea, talia basque inspirată din epoca victoriană și corsetul reinterpretat modern sunt elemente recomandate pentru o siluetă elegantă și alungită. Aceste detalii nu sunt doar estetice, ci aduc și o senzație de siguranță și încredere.

Un alt trend remarcat la nivel internațional și adus în atenția clientelor de către consilierii Elite Mariaj este utilizarea materialelor sheer & illusion, care oferă un joc subtil de transparențe, completate adesea cu dantelă, perle sau broderii delicate. În același registru rafinat, apar și decolteurile înalte și halter, pentru miresele care caută un plus de eleganță sobră și sofisticată.

Consilierii Elite Mariaj pun accent și pe noile inspirații din lumea artei și dansului. Rochiile fluide, din tulle vaporoase, inspirate de balet și de stilul „Swan Lake”, oferă o delicatețe aparte și transmit o poveste romantică. În contrast, rochii de mireasă simple si minimaliste, croite din materiale luxoase și cu linii simple, câștigă tot mai mult teren, fiind ideale pentru miresele care cred că frumusețea se regăsește în simplitate și detalii perfect lucrate.

Pentru miresele curajoase, Elite Mariaj propune rochii decorate cu franjuri spectaculoase, aplicații strălucitoare și o paletă cromatică variată, care include nuanțe pastelate și tonuri calde, dincolo de clasicul alb.

Ceea ce diferențiază însă Elite Mariaj este modul în care consilierii interacționează cu fiecare mireasă: ei prezintă tendințele și colecțiile, dar respectă întotdeauna dorința personală a celei care își alege rochia. Trendurile sunt un punct de plecare, însă decizia finală reflectă povestea, stilul și emoția unică a miresei.

Viitoarele mirese pot descoperi toate aceste tendințe și colecții internaționale în saloanele Elite Mariaj:

  • Elite Mariaj București – str Mitropolitul Filaret nr 19A
  • Elite Mariaj Iasi – str. Petru Rares nr 9

Programări și informații: 0773.950.950 | www.elitemariaj.ro

