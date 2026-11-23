Dacă îți este poftă de un desert aromat, pufos și potrivit zilelor de post, încearcă rețeta de gogoși americane cu cidru de mere, coapte la cuptor. Gogoșile au o textură fragedă, asemănătoare checurilor, și un gust intens de mere și scorțișoară.

Gogoșile au o textură fragedă, asemănătoare checurilor, și un gust intens de mere și scorțișoară | Shutterstock

În Statele Unite, gogoșile cu cidru de mere sunt foarte apreciate în sezonul rece. Se găsesc frecvent în brutării, cofetării și la târgurile organizate în perioada recoltării merelor.

Ingredientul care oferă personalitate acestui desert este cidrul de mere. Aroma sa fructată se îmbină foarte bine cu scorțișoara și zahărul brun. Rezultatul este un desert cu gust plăcut, ușor condimentat și suficient de dulce.

Gogoșile au o formă specifică, cu gaură în mijloc, asemănătoare celebrelor donuts americane. Spre deosebire de gogoșile tradiționale românești, acestea au o compoziție asemănătoare unui aluat de chec. Textura este moale, aerată și ușor umedă în interior.

Varianta de post păstrează aromele caracteristice ale rețetei originale. Ingredientele vegetale oferă o compoziție fragedă și un gust echilibrat. Piureul de mere contribuie la textura moale și completează aroma cidrului.

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Scorțișoara este unul dintre ingredientele care definesc acest desert. Gustul său cald se potrivește foarte bine cu merele și zahărul brun. Pentru un parfum mai intens, poți adăuga și puțină nucșoară măcinată.

Învelișul de zahăr și scorțișoară completează foarte bine aceste gogoși. Acesta formează un strat dulce, ușor crocant, care contrastează cu interiorul pufos. Aspectul și aroma le fac potrivite pentru mesele de familie.

Aceste gogoși sunt excelente la micul dejun sau alături de o cafea. Le poți servi și ca desert după prânz, împreună cu un ceai aromat. Sunt potrivite pentru zilele de toamnă, dar pot fi pregătite în orice perioadă.

Rețeta este simplă și nu necesită drojdie sau perioade de dospire. Ai nevoie doar de ingrediente accesibile și de o tavă specială pentru donuts. Dacă nu ai această tavă, poți folosi forme pentru brioșe.

De ce vei îndrăgi aceste gogoși cu cidru de mere

Sunt preparate fără ingrediente de origine animală.

Au o textură moale și fragedă.

Conțin cidru de mere concentrat, pentru o aromă intensă.

Sunt coapte la cuptor, nu prăjite în ulei.

Au un înveliș delicios de zahăr și scorțișoară.

Se pregătesc relativ repede și sunt potrivite pentru întreaga familie.

Gogoși americane cu cidru de mere - Ingrediente

355 ml cidru de mere dulce

280 g făină albă

100 g zahăr brun

48 g zahăr tos

50 ml ulei de floarea-soarelui

60 g piure de mere neîndulcit

60 ml lapte vegetal

8 g praf de copt

4 g scorțișoară măcinată

2 g sare

8 ml extract de vanilie

1 g nucșoară măcinată, opțional

70 ml ulei de floarea-soarelui

150 g zahăr tos

4 g scorțișoară măcinată.

Gogoși americane cu cidru de mere - Mod de preparare

Pregătirea cidrului de mere

Toarnă cidrul de mere într-o crăticioară și pune-l pe foc mediu. Lasă-l să fiarbă încet aproximativ 20 de minute. Redu cantitatea până obții aproximativ 120 ml de lichid concentrat.

Ia crăticioara de pe foc și lasă cidrul să se răcească. Acest ingredient oferă gogoșilor o aromă intensă de mere.

Pregătirea compoziției

Amestecă făina cu zahărul brun și zahărul tos într-un bol încăpător. Adaugă praful de copt, sarea, scorțișoara și nucșoara. Omogenizează ingredientele uscate cu un tel.

Într-un alt bol, pune piureul de mere și laptele vegetal. Adaugă uleiul, extractul de vanilie și cidrul răcit. Amestecă bine toate ingredientele lichide.

Toarnă compoziția lichidă peste ingredientele uscate. Încorporează totul cu un tel sau o spatulă. Amestecă doar până obții un aluat omogen. Nu amesteca excesiv, pentru a păstra textura fragedă.

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Formarea și coacerea gogoșilor

Preîncălzește cuptorul la 180°C, folosind funcția de încălzire sus și jos. Unge formele pentru donuts cu puțin ulei.

Transferă compoziția într-un poș sau într-o pungă rezistentă. Taie un colț și umple fiecare formă până la aproximativ două treimi. Nu umple complet formele, deoarece compoziția va crește.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit. Coace gogoșile aproximativ 12-14 minute. Verifică dacă sunt coapte folosind o scobitoare. Aceasta trebuie să iasă curată din mijlocul unei gogoși.

Scoate tava din cuptor și lasă gogoșile câteva minute în forme. Transferă-le apoi pe un grătar și lasă-le să se răcească puțin.

Pregătirea învelișului de zahăr și scorțișoară pentru gogoși americane cu cidru de mere

Amestecă zahărul tos cu scorțișoara într-o farfurie întinsă. Pune uleiul într-un bol separat.

Unge fiecare gogoașă cu un strat foarte subțire de ulei. Treci apoi fiecare gogoașă prin amestecul de zahăr și scorțișoară. Acoperă uniform toate părțile.

Așază gogoșile pe un platou și servește-le după preferință. Sunt deosebit de gustoase când sunt ușor călduțe.

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Sfaturi pentru cele mai bune gogoși cu cidru de mere

Redu suficient cidrul pentru a obține o aromă concentrată.

Folosește piure de mere simplu, fără zahăr adăugat.

Nu amesteca excesiv compoziția după adăugarea făinii.

Umple formele doar până la două treimi din capacitate.

Aplică zahărul și scorțișoara cât gogoșile sunt încă ușor călduțe.

Folosește o tavă specială pentru a obține forma clasică americană.

Păstrează gogoșile într-un recipient închis, la temperatura camerei, aproximativ 2-3 zile. Pentru o textură plăcută, încălzește-le câteva secunde înainte de servire.

Poți păstra gogoșile și la congelator, fără învelișul de zahăr. După decongelare, încălzește-le ușor și adaugă decorul proaspăt.