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Când se culeg gutuile și cum îți dai seama că sunt coapte

Dacă ai în curte sau în livadă gutui, iată care e perioada ideală pentru a culege aceste fructe, dar și cum îți dai seama dacă sunt coapte!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 19:04 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 19:25
Când se culeg gutuile și cum îți dai seama că sunt coapte | Shutterstok
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Gutuile sunt fructe caracteristice toamnei, care, odată culese, pot fi păstrate, în condiții optime, până spre sfârșitul iernii. Au un gust acrișor, miros puternic și, chiar dacă sunt mai greu de mâncat când sunt proaspete, transformate în dulceață, sirop, compot sau tarte sunt excelente. Iată când le poți culege!

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Când este momentul potrivit să culegi gutuile

Gutuile ajung la maturitate începând cu luna septembrie și până la mijlocul lunii octombrie. Există, însă, și soiuri care se coc mai târziu și pot fi culese în a doua jumătate a lunii octombrie, acestea din urmă fiind mai răspândite la noi în țară, potrivit agroland.ro.

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Ca să îți dai seama dacă gutuile sunt coapte și gata de cules, verifică prima dată praful protector care acoperă coaja. Dacă acesta se îndepărtează cu ușurință sau cade singur, atunci fructul este copt.

În schimb, dacă puful se curăță mai greu, înseamnă că trebuie să mai aștepți până când poți culege gutuile din pom.

Un alt aspect la care să fii atent este culoarea. Când sunt coapte, gutuile capătă o culoare galben-aurie intensă și devin lucioase. De asemenea, dacă fructul se desprinde ușor de pe creangă înseamnă că este numai bun de consumat, potrivit unei surse.

Un alt indicator este mirosul. Gutuile coapte emană un parfum puternic specific. Nu în ultimul rând, verifică miezul și semințele. Dacă fructul este copt, semințele din interior devin de culoare maronie.

Ține cont că temperaturile mai scăzute îmbunătățesc savoarea, mirosul și gustul fructelor. Așadar, cu cât vei aștepta mai mult, cu atât vei culege fructe mai proaspete și mai gustoase, potrivit sursei citate mai sus.

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Cum se păstrează gutuile după ce au fost culese

Spre deosebire de alte fructe, gutuile rezistă mai puțin la păstrarea îndelungată, deși par mai robuste. În condiții optime, aceste fructe pot fi păstrate până în decembrie-ianuarie. Doar câteva soiuri rezistă până în lunile februarie-martie, potrivit agroland.ro.

Gutuile pot fi păstrare în beciuri sau cămări reci, bine aerisite. Se pun pe rafturi la distanță una de cealaltă, pentru ca aerul să poată circula mereu. Temperatura de păstrare a acestor fructe este de -0,5℃ - + 0,5℃, relatează sursa citată mai sus.

Umiditatea este și ea un factor important în păstrarea gutuilor, deoarece poate determina cât de repede se deshidratează fructele ori modul în care se dezvoltă microorganismele. Gutuile se păstrează cel mai bine la un nivel de umiditate de 90%.

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