Indiferent că sunt în cantități mari sau mici, este foarte important locul unde depozitezi ceapa și cartofii. Iată de ce!

De ce nu trebuie să depozitezi cartofii și ceapa împreună. Locul în care rezistă mai mult timp fără să se strice | Shutterstok

Cartofii și ceapa se numără printre alimentele aflate constant în bucătăria sau cămara noastră. Deși sunt puse, adesea, împreună, este important de știut că nu trebuie depozitate unele lângă altele dacă vrem să ne bucurăm cât mai mult timp de ele și să nu se altereze cartofii.

Citește și: Ce alimente nu trebuie păstrate lângă mere. Motivul pentru care se pot strica mai repede

Motivul pentru care nu ar trebui să depozitezi cartofii lângă ceapă

Ceapa secretă etilenă, un hormon vegetal natural, sub formă de gaz, care influențează procese precum coacerea și îmbătrânirea fructelor și legumelor. Dacă vei pune un măr sau o banană, și ele producătoare de etilenă, lângă un avocado vei observa cât de repede acționează etilena, potrivit simplyrecipes.com.

Articolul continuă după reclamă

La rândul lor, cartofii percep etilena ca pe un semnal că a venit vremea să crească și răspund exact cum ar face-o în pământ: încep să încolțească. Diferența este că în pământ ar fi beneficiat și de apă, lumină și nutrienți. În cutia de depozitare, în schimb, primesc doar semnalul chimic, fără nimic din ce ar susține creșterea lor. Treptat, textura cartofului se va înmuia, gustul se va altera, iar durata de viață va scădea, potrivit unei surse.

Un alt factor care mai trebuie luat în calcul este umiditatea. Ceapa eliberează și vapori de apă, iar cartofii pot absorbi această umiditate. Umezeala oferă un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor și a fungilor, ceea ce duce la putrezirea rapidă a cartofilor, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Cum se păstrează corect merele peste iarnă. Greșeala care le face să se strice mai repede

Condițiile optime de depozitare pentru ceapă și cartofi

Ambele legume se păstrează cel mai bine cât mai departe una de cealaltă, la temperaturi între cele din frigider și cele ale unei camere răcoroase. Așadar, bucătăria este departe de a fi un loc potrivit pentru a ține cartofii și ceapa.

Cartofii au nevoie de un loc răcoros, întunecat și bine aerisit, precum o cămară sau o cutie de carton, feriți de lumina directă a soarelui. Ca să blochezi pătrunderea luminii, poți să le pui deasupra un prosop.

Unele gospodine depozitează cartofii în cofraje de ouă, într-un sertar ușor deschis sau în lăzi de lemn, într-o cameră rar folosită, potrivit simplyrecipes.com.

La rândul ei, ceapa are nevoie de un mediu uscat și aerisit, separat de orice sursă de umiditate. Ceapa se păstrează bine și în saci de plasă agățați într-un dulap nefolosit sau în coșuri de sârmă, pe un raft ferit de lumină, mai relatează sursa citată mai sus.