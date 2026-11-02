Ce înseamnă, de fapt, cifrele de la 1 la 5 de pe calorifer. Greșeala care îți poate crește factura la încălzire

Ce înseamnă cifrele de la 1 la 5 de pe robinetul caloriferului și de ce setarea la maximum poate crește factura la încălzire.

Ce reprezintă cifrele de pe robinetul termostatic | Profimedia

Mulți români obișnuiesc să seteze caloriferul pe treapta 5, convinși că astfel încăperea se va încălzi mai repede. În realitate, cifrele de pe robinetul termostatic au o semnificație diferită, iar folosirea incorectă a acestuia poate duce la un consum inutil de energie și la facturi mai mari. Iată ce reprezintă fiecare treaptă și cum poți regla temperatura eficient.

Ce reprezintă cifrele de pe robinetul termostatic

Cifrele nu indică temperatura apei din calorifer, ci temperatura pe care robinetul încearcă să o mențină în cameră.

Robinetul reglează automat debitul de apă caldă în funcție de temperatura aerului din jur, iar atunci când în cameră se înregistrează temperatura dorită, debitul este redus. Atunci când se răcește, robinetul se deschide din nou, scrie danfoss.com.

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Ce temperatură corespunde fiecărei trepte

Potrivit unui ghid oficial Danfoss, valorile orientative pentru anumite modele sunt:

Treapta 1 – aproximativ 12°C.

Treapta 2 – aproximativ 16°C.

Treapta 3 – aproximativ 20°C.

Treapta 4 – aproximativ 24°C.

Treapta 5 – aproximativ 28°C.

Simbolul steluță – protecție antiîngheț, în jur de 8°C.

Trebuie precizat că sunt niște valori orientative și că temperaturile diferă în funcție de model și producător, mai scrie sursa citată mai sus.

Greșeala care poate crește factura

Majoritatea oamenilor setează robinetul pe treapta 5 cu gândul că în cameră se va încălzi mai repede, însă acest lucru nu garantează încălzirea în scurt timp. Acest obicei poate ajuta menținerea unei temperaturi mai mari decât este necesar, lucru care duce la creșterea consumului de energie.

Specialiștii vin și cu o recomandare, și anume alegerea celei mai mici setări care asigură confortul termic, potrivit energysavingtrust.org.uk.

Cum poți reduce consumul de energie

Specialiștii au recomandări și pentru reducerea consumului de energie, cum ar reglarea separată a temperaturii pentru fiecare cameră. De exemplu, în dormitor poate fi suficientă o temperatură mai scăzută decât în living.

Un alt sfat este să nu acoperi robinetul cu perdele sau mobilier. Acest obicei poate duce la măsurarea incorectă a temperaturii. Atunci când aerisești, este bine să reduci temporar setarea robinetului.

Un alt lucru pe care poți să îl mai faci este să eviți oprirea completă a încălzirii în camerele nefolosite pentru perioade lungi, în special iarna. Există riscul să apară mucegaiul și condensul, conform danfoss.com.

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