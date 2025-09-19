(P) „Jobul de Vis” la Dormeo: Dormi, te relaxezi și ești plătit cu 1000 € pentru asta!

Antena Căutare
Cine a zis că trebuie să muncești din greu pentru salariul tău? La „Jobul de Vis”, singura sarcină e să dormi, să testezi câteva produse și… să încasezi 1000 de euro pentru asta! Da, ai citit bine: Dormeo îți oferă șansa să fii plătit pentru cel mai plăcut „job” posibil – somnul.

Publicat: Vineri, 19 Septembrie 2025, 15:08
Descoperă totul despre jobul de vis de la Dormeo | www.dormeo.ro

Concursul va avea loc pe 17 octombrie, în magazinul Dormeo Home din AFI Cotroceni, și promite să fie una dintre cele mai amuzante și comentate experiențe ale toamnei. Înscrierea în competiție a început pe data de 15 Septembrie și se va încheia pe 29 Septembrie.

Cum participi la „Jobul de Vis”?

Este simplu:

1. Completezi formularul de înscriere online.

2. Răspunzi la întrebarea: De ce consideri că ești candidatul perfect pentru Jobul de Vis?

Dacă reușești să convingi juriul că ești născut pentru relaxare, vei fi selectat să participi la marele concurs din magazin.

Ce poți câștiga?

Premiul cel mare: 1000 € pentru câștigător – salariul oficial al „Jobului de Vis”.

Premii de consolare: ceilalți participanți vor primi produse Dormeo.

Pentru public: chiar dacă nu participi direct, te poți bucura de atmosferă! Dormeo organizează tombole pentru spectatori, cu premii constând în produse și vouchere de reduceri.

Bonus: experiența high-tech Dormeo DNA

Toți cei care intră în magazinul Dormeo Home pe 17 octombrie au acces la un moment cu adevărat special: testarea simulatorului de saltele Dormeo DNA – primul și singurul din România care folosește inteligența artificială pentru a personaliza o saltea după nevoile corpului tău. Este ocazia perfectă să descoperi cum arată confortul viitorului, chiar aici și acum.

De ce merită să vii?

Pentru că rar ai ocazia să vezi un concurs unde oamenii sunt felicitați pentru că dorm...în post. Va fi distractiv, neobișnuit și plin de premii, dar și o experiență high-tech unică, semnată Dormeo.

Notează-ți în calendar: 17 octombrie, AFI Cotroceni, magazinul Dormeo Home.

Intră pe site-ul Dormeo http://links.dormeo.ro/c/21329791 înscrie-te până pe 29 Septembrie și poate tocmai tu vei demonstra că somnul poate fi cea mai profitabilă meserie din lume.

Dormeo te provoacă să visezi mai mult, să câștigi mai mult și să experimentezi confortul viitorului

