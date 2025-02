(P) Activitatea ta presupune și depozitarea de paleți? Atunci ai nevoie de rafturile metalice potrivite!

Atunci când îți administrezi afacerea, este important să te preocupe organizarea.

Un spațiu bine organizat îți va facilita accesul și utilizarea a ceea ce ai depozitat. Rafturile metalice potrivite te-ar putea ajuta să te ocupi de acest lucru mai ușor, atunci când le vei alege pe cele potrivite tipului de marfă pe care îl comercializezi.

Activitatea ta presupune și depozitarea de paleți? Atunci ai nevoie de rafturile metalice potrivite!

Logh Industrial este firma care produce astfel de rafturi metalice pentru depozitare paleti. În cazul în care nu ai auzit încă despre ea, descoperă mai multe în acest articol sau deschide direct site-ul acesteia.

Cu ce fel de configurație sunt gândite rafturile metalice de la Logh Industrial?

Deoarece se vorbește despre paleți și, mai ales în cantități mari, aceștia pot deveni greu de manevrat. Astfel că este nevoie de un sistem care să facă munca mai simplă chiar și atunci când dorești să așezi ceva pe ultimul raft. Cei de la Logh Industrial utilizează configurația LIFO, adică last in, first out, în acest sens.

Cum funcționează acest tip de configurație?

Un stivuitor va încărca și va descărca paleții pe suprafața de ridicare cu care este prevăzut raftul, iar acesta este un sistem push back. În timp ce se încarcă un palet, stivuitorul va folosi paletul respectiv care urmează să fie încărcat pentru a împinge paletul de pe suprafața de ridicare spre zona din spate a curelei cu role.

În momentul în care paleții sunt descărcați, cei care erau depozitați în spate se vor muta automat la locul lor, asigurând o circulație a mărfii care facilitează accesul. Aceasta fiind mereu disponibilă la suprafața de ridicare.

Sistemul gravitațional care poate să fie și el utilizat, este gândit pentru a stoca cantități mari de paleți în același timp, folosindu-se de configurația FIFO, adică first in, first out. Astfel paleții sunt plasați pe partea laterală a ruloului și vor fi mutați în zona de ridicare prin gravitația cu care sunt prevăzute rolele.

Fiindcă sunt industriale, trebuie să fie și rezistente!

La nivel industrial se pune altfel problema volumului și a greutății. De aceea, rafturile de la Logh Industrial sunt fabricate să susțină o greutate care să nu te încurce, ci să te ajute atunci când începi treaba. Ai nevoie de rafturi de calitate pentru a ști că marfa ta și cei care o gestionează sunt în siguranță.

Deoarece echipa de la această firmă cunoaște acest aspect, se asigură că la montarea rafturilor noi și la demontarea acestora ai parte de ajutor specializat. Ca tu să poți beneficia cu adevărat de servicii ireproșabile.

Dorești un raft nou sau unul secondhand?

În funcție de investiția pe care dorești să o faci, Logh industrial îți poate oferi rafturi noi sau varianta secondhand care te-ar putea mulțumi la fel de bine. Chiar dacă au mai fost utilizate, nu trebuie să te îngrijoreze calitatea sau siguranța de care dau dovadă. Căci această firmă verifică riguros tot ceea ce oferă spre vânzare clienților.

Ce alte tipuri de produse mai găsești la Logh industrial?

• Rafturi metalice pentru anvelope;

• Rafturi metalice lejere;

• Rafturi metalice drive-in;

• Mezazin;

• Cantilever;

• Umerașe industriale.

Intră acum să comanzi cu încredere dacă ai nevoie de rafturi industriale pentru afacerea ta. Contactează-i direct pentru mai multe detalii.

Contact

Telefon: +40748 779 752

Email: [email protected]