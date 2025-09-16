(P) Cum verifici proprietatea imobiliară înainte să o cumperi

Antena Căutare
O achizițe mobiliară este o decizie foarte importantă, cu foarte multe implicații, de aceea este indicat să fie o decizie bine documentată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 15:00 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 15:02
Pentru un cumpărător este important să verifice proprietatea imobiliară înainte de a o cumpăra pentru a afla că locuința este sigură și în conformitate cu legea. | Shutterstock

Mai exact, trebuie să te asiguri că proprietatea este ok din punct de vedere juridic, tehnic și urbanistic.

1. Verificarea juridică

Această abordare înseamnă să te asiguri că proprietatea (fie casă, apartament sau teren) nu are riscuri ascunse, precum: proprietarul este persoana care spune că este, actele sunt valabile și corecte, imobilul este intabulat și cadastrat corect, nu există litigii sau revendicări. Iată lista de documene relevante pentru verificări:

• Extras de carte funciară (CF) se obține de la OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară) și cuprinde informații despre:

Articolul continuă după reclamă

• cine este proprietarul real;

• dacă există ipoteci, sarcini, interdicții de vânzare, litigii în derulare, sechestre puse de ANAF sau instanță, drepturi de uzufruct, servitute, superficie (alte persoane care au drept de folosință). Dacă există astfel de sarcini, unele se pot radia, iar altele blochează tranzacția.

• Suprafața: poți verifica dacă cea din acte corespunde cu cea reală. La terenuri, limitele trebuie să fie clare (măsurători cadastrale făcute).

• Actele de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, moștenire, donație, titlu de proprietate etc.): trebuie verificată autenticitatea și dacă au fost intabulate corect. În plus, se verifică lanțul de proprietate (dacă imobilul a fost vândut de mai multe ori, fiecare act trebuie să fie legal).

• Certificat fiscal: emis de primărie și arată că nu există datorii la impozite.

• Adeverință de la asociația de proprietari (valabilă pentru apartamente) care confirmă că nu sunt restanțe la întreținere.

• Certificat de atestare fiscală pentru utilități (apă, curent, gaze), mai ales pentru apartamente.

• Pentru terenurile agricole sau imobilele vechi, se verifică istoricul proprietății.

2. Verificarea tehnică

Pentru un cumpărător este important să verifice proprietatea imobiliară înainte de a o cumpăra pentru a afla că locuința este sigură și în conformitate cu legea. Iată ce ar trebui să cuprindă o verificare tehnică riguroasă:

· Documente tehnice:

• Cadastru și intabulare: terenul sau imobilul trebuie să fie măsurat și înscris în cartea funciară.

• Autorizația de construire (pentru case) și respectarea ei.

• Proces-verbal de recepție (pentru imobilele recent construite).

• Cartea tehnică a construcției (unde există, este obligatorie la clădiri noi).

• Certificat de performanță energetică (obligatoriu la vânzarea imobiliară).

• Dacă există modificări (pereți dărâmați, balcoane închise etc.) trebuie verificat dacă au fost autorizate legal.

• Structura și starea imobilului: pentru aceasta este indicat să apelezi la serviciul unui expert tehnic sau la un diriginte de șantier pentru evaluare.

• Pentru proprietăți se verifică instalațiile și finisajele, respectiv tot interiorul, de exemplu: panoul electric, prizele, robineții, posibilele scurgeri sau infiltrații, ulima revizie a gazului și a centralei termice, starea pereților, a pardoselei, calitatea finisajelor etc..

• Teren și împrejmuiri (valabil pentru e casă sau teren cu construcție): trebuie verificate accesul la drum public, gardurile și limitele clare ale proprietății, solul (pentru zonele cu risc de inundații sau alunecări de teren).

• Utilități și branșamente: trebuie verificate racordurile la apă, canalizare, gaze, curent și se pot solicita facturile recente.

• Certificat energetic: obligatoriu la vânzare.

3. Verificarea urbanistică

Este important să faci această verificare pentru a afla dacă imobilul respectă regulile de urbanism și dacă există restricții care ți-ar limita drepturile de proprietar. Documentele edificatoare sunt:

• Certificatul de urbanism pentru informare: se obține de la primărie, acesta spune ce destinație are terenul/construcția și ce poți face cu el.

• PUZ / PUG (planuri urbanistice zonale/generale): ajută să verifici dacă există restricții (drumuri planificate, zone verzi, interdicții de construire etc.).

O recomandare finală este ca procedurile pentru tranzacțiile imobiliare să fie realizate cu sprijinul experților precum notarul public, avocatul specializat în imobiliare sau expertul tehnic. Astfel vei avea garanția unei verificări complete și sigure pentru a cumpăra și a te bucura de noua casă.

Dacă te-ai decis, pe homeZZ găsești cele mai mici prețuri și cele mai mari reduceri pentru proprietăți din toată țara.

