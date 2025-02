Prin dezvoltări precum One Cotroceni Park, One Lake District sau proiectul ce va fi construit pe fosta platformă Rocar, One United Properties răspunde nevoii în creștere din București pentru locuințe la standarde înalte de calitate cu prețuri accesibile.

(P) One United Properties dezvoltă segmentul de locuințe mediu și mediu-superior

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, răspunde unui trend ascendent pe piața imobiliară a Capitalei: necesitatea de locuințe premium accesibile. Această tendință este determinată de diverși factori, de la veniturile în creștere la schimbarea preferințelor și stilului de viață.

În Capitală este bine reprezentată o clasă de mijloc care caută spații de locuit moderne. Familiile și tinerii profesioniști, în special cei cu venituri peste medie, manifestă interes crescut pentru apartamente care să ofere o combinație de confort, sustenabilitate și acces la facilitățile urbane diverse. Acest segment demografic nu este interesat doar de opțiuni rezidențiale tradiționale, ci caută și comunități vibrante care să favorizeze conectivitatea și un stil de viață dinamic.

După ce a devenit un reper pe piața locuințelor high-end și cele de lux, exclusiviste, dezvoltatorul se poziționează ideal pentru a răspunde unui nou segment, prin proiectele sale inovatoare, care îmbină accesibilitatea cu standarde înalte de locuire. Un exemplu relevant în acest sens este One Cotroceni Park, un proiect ambițios situat pe fosta platformă Ventilatorul, dezvoltat pe un teren de 5,8 hectare. Acest ansamblu integrează facilități mixte, spații de birouri certificate și cu tehnologii moderne, precum și aproximativ 900 de apartamente cu finisaje de calitate, completate de o gamă variată de spații comerciale care oferă opțiuni de agrement, gastronomice, sport, relaxare.

Componenta rezidențială a One Cotroceni Park, care a deschis seria dezvoltărilor imobiliare ale companiei ce vizează segmentul de venituri medii și mediu-superioare, include unități cu prețuri care, la lansarea vânzărilor, începeau de la puțin peste 90.0000 de euro pentru un apartament cu două camere, ajungând la peste 200.000 de euro pentru apartamentele cu spații generoase, de patru camere. One Cotroceni Park reprezintă doar prima etapă a unei dezvoltări urbane mult mai ample, One Cotroceni City, care se va întinde pe mai bine de 10 ha de teren, contribuind la dezvoltarea unei comunități într-o zonă centrală, asupra căreia nu s-a mai intervenit major în ultimii ani, cu efecte pozitive atât din punct de vedere estetic, cât și al calității vieții în zonă și la nivel economic, crescând interesul asupra cartierului.

Un alt proiect care demonstrează preocuparea One United Properties de a oferi spații de locuit premium la prețuri accesibile este One Lake District, situat pe malul lacului Plumbuita. La un an de la lansarea vânzărilor, 80% din unitățile primei faze au fost deja prevândute, reprezentând peste 620 de apartamente cu prețuri de la 90.000 de euro pentru un studio, până la puțin peste 200.000 de euro pentru un apartament cu 3 camere. Prin reunirea facilităților rezidențiale, educaționale, recreative și comerciale, One Lake District promovează ideea de comunitate, devine pol de atracție și deschide calea locuitorilor din zonă către o viitoare promenadă la lac și o gamă variată de servicii. Pe lângă zona rezidențială și de servicii, proiectul include și două clădiri destinate pentru amenajarea unei școli, a unei grădinițe, unei creșe, unui after-school și serviciilor administrative.

Proiectul se înscrie în aceeași strategie a dezvoltatorului de a transforma o zonă industrială într-un nou cartier vibrant, aducând principii ale durabilității, esteticii și incluziunii în dezvoltarea urbană, cu spații accesibile pentru toți. Cu lansarea recentă a celei de-a doua faze de vânzări, care va adăuga peste 860 de unități, One Lake District va continua să sprijine dezvoltarea unei comunități interconectate.

De asemenea, One United Properties a anunțat intenția a de-și extinde portofoliul pe segmentul premium accesibil în zona de sud a Bucureștiului, prin achiziția strategică a fostei platforme Rocar. „One United Properties este un brand high end, dar lucrul acesta nu înseamnă că trebuie să construieşti doar în zona de nord a Capitalei. Ne putem extinde în orice zonă din București și putem construi locuințe accesibile pentru comunitatea de acolo. Este și cazul proiectului care se va desfășura pe fosta platformă Rocar, de 21 hectare, unde vrem să construim 5.000 de apartamente pentru segmentul de piață premium accesibil. Este clar că acest lucru implică și o infrastructură extrem de bine pusă la punct”, afirmă Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties. Proiectul va include facilități care să asigure un stil de viață confortabil, precum un parc și numeroase spații verzi, un centru de fitness, piețe și servicii de retail. Această abordare integrată garantează nu doar accesibilitate, ci și un mediu de trai plăcut.

Prin toate aceste inițiative, dezvoltatorul își propune să contribuie semnificativ la revitalizarea urbană a Bucureștiului și la innoirea unui stoc de locuințe preponderent învechit în oraș. În plus, astfel de proiecte subliniază angajamentul companiei de a crea comunități durabile și dinamice, care să răspundă cerințelor actuale ale pieței imobiliare din Capitală.

