Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Secretul unui cămin confortabil în sezonul rece: soluțiile Comfortex de umbrire și izolare

(P) Secretul unui cămin confortabil în sezonul rece: soluțiile Comfortex de umbrire și izolare

Indiferent cât de friguros și de bogat în precipitații se anunță sezonul rece, cu soluțiile Comfortex casa ta poate rămâne un spațiu cald și primitor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 15:10 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 15:15
(P) Secretul unui cămin confortabil în sezonul rece: soluțiile Comfortex de umbrire și izolare | https://comfortex.ro/

Când frigul își face simțită prezența și vântul bate, anunțând parcă iarna, confortul de acasă devine mai important ca oricând. Acesta începe cu o izolare corectă, o umbrire eficientă și un control termic inteligent. Toate acestea sunt posibile datorită soluțiilor Comfortex, un producător român care se află de ani buni în slujba confortului din mediul rezidențial sau de afaceri.

Rulouri exterioare: barieră împotriva frigului și zgomotului

Rulourile exterioare de la Comfortex România sunt o soluție inspirată pentru acest sezon și chiar pentru tot anul. Aluminiul extrudat, cu spumă poliuretanică la interior, creează o izolare termică și fonică excelentă.

Datorită acestor rulouri, în zilele geroase, aerul rece rămâne afară, iar zgomotul străzii nu mai pătrunde în interior. Lamelele au diverse dimensiuni (55, 77 sau 100 mm) și se adaptează perfect fiecărei ferestre sau uși glisante. Motoarele tubulare fac ca rulourile să fie ușor de manevrat. Le poți controla cu telecomanda sau direct din aplicația de smart home, aducând un plus de confort casei tale.

Articolul continuă după reclamă

Iar pentru cei care iubesc aerul proaspăt și un spațiu curat, plasele de țânțari rămân o soluție chiar și iarna. Prin intermediul lor, poți aerisi fără grija prafului sau a impurităților, păstrând un mediu sănătos și plăcut în casă.

Uși de garaj și sticlă glisantă, pentru confort și siguranță tot anul

Ușile de garaj sunt un alt produs popular din portofoliul acestui brand. Lamelele termoizolate mențin aerul cald în interior, iar mecanismele silențioase și sistemele de automatizare fac deschiderea rapidă și ușoară. Într-o dimineață geroasă, când pornești mașina, diferența se simte imediat. Aerul din garaj nu e rece, astfel că vei pleca la drum cu o stare bună. Totodată, designul modern și posibilitatea de personalizare a culorilor permit integrarea armonioasă în orice tip de arhitectură.

Un alt produs foarte util în sezonul rece este sticla glisantă. Aceasta poate transforma terasa sau balconul într-un spațiu ce poate fi întrebuințat fără probleme și în anotimpurile mai calde, și în cele reci. Panourile de sticlă securizată se mișcă individual, oferind protecție împotriva frigului și a vântului. Lumina naturală pătrunde nestingherită, iar spațiul devine primitor și luminos. Astfel, într-o după-amiază rece, soarele care își face loc cu ușurință prin panourile de sticlă creează o senzație de căldură și confort după care tânjim cu toții.

Uită de frig și bucură-te de relaxare pe terasă, cu o pergolă și sticla ghilotină!

Tot pentru cei care vor să folosească spațiile exterioare indiferent de sezon, pergolele, combinate eventual cu sticla ghilotină pentru terasă, oferă un plus de protecție și confort.
Structura pergolei este solidă, fiind realizată din aluminiu extrudat. Împreună cu acoperișul mobil din lamele sau membrană triplustratificată, protejează de vânt, ploaie și ninsoare, dar permite și controlul luminii și al temperaturii.

În plus, sticla ghilotină poate fi integrată și ea, pentru a transforma terasa într-un spațiu complet închis sau parțial ventilat, fără a sacrifica luminozitatea naturală. Astfel, spațiul devine practic și primitor, perfect pentru: momente de relaxare, mese în familie sau întâlniri cu prietenii, chiar și în zilele cele mai reci ale sezonului.

Comfortex, protecția ta în sezonul rece!

Indiferent cât de friguros și de bogat în precipitații se anunță sezonul rece, cu soluțiile Comfortex casa ta poate rămâne un spațiu cald și primitor. Rulourile exterioare, ușile de garaj, sticla glisantă, pergolele și sticla ghilotină nu sunt doar elemente de protecție, ci adevărate instrumente pentru confort, siguranță și eficiență energetică.

Acest producător oferă și alte produse, de la jaluzele și copertine, până la balustrade și sisteme de automatizare, care completează perfect orice proiect, transformând fiecare spațiu într-un cămin elegant și adaptat nevoilor tale. Alegând aceste soluții, te bucuri de căldură și protecție în sezonul rece, dar și de un design modern, care face ca fiecare zi petrecută acasă să fie mai plăcută și fiecare moment alături de familie să fie o bucurie.

Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
(P) Diferența de costuri lunare la proprietățile noi vs. vechi
(P) Diferența de costuri lunare la proprietățile noi vs. vechi
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
(P) Poftiți la... masă inox! Iată unde începe „călătoria” preparatelor de top
(P) Poftiți la... masă inox! Iată unde începe „călătoria” preparatelor de top
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema...
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema... Kudika
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă oficial. Ce afecțiuni apar acum pe listă
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x