Hidratarea în alăptare: De câtă apă are nevoie o mamă care alăptează?

Alăptarea crește semnificativ nevoia de lichide a mamei. Află câtă apă trebuie să consumi zilnic în perioada de alăptare, ce semne indică deshidratarea, cum influențează hidratarea producția de lapte matern și ce alte băuturi pot susține o lactație sănătoasă, fără riscuri pentru tine sau copil.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 09:35 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 10:15
Mama alăptează și bea apă.

În perioada alăptării, nevoile nutriționale ale mamei cresc considerabil, iar apa joacă un rol esențial în susținerea producției de lapte matern. O hidratare corectă susține nu doar lactația, ci și energia, digestia și starea de bine generală a mamei. Este important să știi cât, când și cum să te hidratezi.

Alăptarea este una dintre cele mai solicitante etape din viața unei mame. Pe lângă provocările emoționale și fizice ale acestei perioade, corpul mamei este supus unui consum constant de resurse pentru a produce laptele necesar nou-născutului. Iar apa este una dintre cele mai importante resurse în acest proces.

Un bebeluș hrănit exclusiv la sân consumă, în primele luni, aproximativ 700–800 ml de lapte matern pe zi. Tot acest lichid este produs de corpul mamei, care are nevoie de un aport constant de apă pentru a menține volumul și calitatea lactației. De aceea, hidratarea corectă nu este un simplu sfat de bun-simț, ci o necesitate fiziologică reală.

Nevoile de hidratare în timpul alăptării

În mod obișnuit, un adult are nevoie de aproximativ 2–2,5 litri de apă pe zi, în funcție de greutate, nivelul de activitate și climat. În perioada alăptării, această necesitate crește cu aproximativ 700–1000 ml zilnic, deoarece organismul folosește lichide pentru a produce lapte.

Astfel, o femeie care alăptează are nevoie de 2,5–3 litri de lichide pe zi, adică aproximativ 8–12 pahare. Această cantitate poate varia în funcție de:

  • frecvența alăptărilor
  • nivelul de activitate fizică
  • temperatura mediului înconjurător (vara nevoia este mai mare)
  • greutatea corporală și metabolismul individual

Este important de menționat că nu toată această cantitate trebuie să provină din apă pură. Organismul primește lichide și din alimente (cum ar fi supele, legumele, fructele) sau alte băuturi (lapte, infuzii, ceaiuri ușoare, apă cu lămâie etc.).

Semne ale deshidratării în timpul alăptării

Corpul unei mame care alăptează poate începe să manifeste rapid semne de deshidratare, mai ales dacă alăptează frecvent și uită să bea suficientă apă. Iată câteva semnale de alarmă:

  • gură uscată și senzație constantă de sete
  • urină închisă la culoare și în cantitate redusă
  • oboseală excesivă sau amețeli
  • dureri de cap
  • scăderea volumului de lapte
  • constipație sau digestie lentă

Deshidratarea nu afectează doar starea de bine a mamei, ci poate influența negativ și lactația. Producția de lapte poate deveni mai slabă în volum și mai vâscoasă, ceea ce face suptul mai dificil pentru bebeluș.

Rolul apei în producția de lapte matern

Apa este principalul ingredient al laptelui matern. Aproximativ 88% din compoziția acestuia este apă, restul fiind grăsimi, proteine, carbohidrați, vitamine și anticorpi. Dacă organismul mamei nu are suficientă apă, va avea dificultăți în menținerea unui flux adecvat de lapte.

Totuși, este important de înțeles că suplimentarea excesivă cu apă nu crește cantitatea de lapte produs. Corpul are mecanisme de autoreglare, iar excesul poate duce, paradoxal, la dezechilibre electrolitice sau retenție de apă. Așadar, cheia este hidratarea echilibrată, nu forțarea consumului.

Cel mai bun indicator este senzația de sete, iar ascultarea corpului este mai importantă decât număratul paharelor. De asemenea, multe mame observă că simt nevoia să bea apă exact în timpul alăptării, ceea ce este un răspuns fiziologic normal.

Băuturi recomandate în timpul alăptării

Apa rămâne principala și cea mai sigură sursă de hidratare. Cu toate acestea, există și alte opțiuni utile și sănătoase:

  • ceaiuri din plante (mușețel, anason, chimen, fenicul)
  • apă minerală carbogazoasă (cu moderație)
  • lapte sau băuturi vegetale fără zahăr
  • sucuri naturale diluate cu apă, mai ales cele din morcov, mere sau pere
  • smoothie-uri din fructe proaspete

Este important să fie evitate băuturile cu cofeină în exces (ceai negru, cafea concentrată, energizante), deoarece acestea pot trece în laptele matern și pot agita bebelușul. La fel, sucurile carbogazoase, băuturile cu îndulcitori artificiali și alcoolul sunt de evitat.

Câtă apă este prea multă?

Deși multe mame se tem că nu beau suficientă apă, există și pericolul opus, adică diluarea excesivă a sărurilor din organism prin consumul exagerat de apă. Această afecțiune este rară, dar poate fi gravă dacă nu este recunoscută.

Consumul de apă ar trebui să fie progresiv și constant pe parcursul zilei, nu în cantități mari deodată. Ideal este să ai mereu la îndemână o sticlă cu apă și să bei câte puțin înainte, în timpul și după fiecare sesiune de alăptare.

Sfaturi practice pentru o hidratare eficientă

Ține o sticlă de apă lângă tine oriunde mergi, inclusiv în camera unde alăptezi.

Alege un pahar sau recipient preferat care să te încurajeze să bei mai des.

Combină hidratarea cu alte obiceiuri: de exemplu, bea apă după fiecare schimb de scutec sau înainte de fiecare masă.

Mizează pe diversitate: adaugă lămâie, mentă, castravete sau fructe în apă pentru un gust plăcut.

Monitorizează-ți urina: o culoare deschisă este un semn bun că te hidratezi suficient.

