5 probleme ale pielii bebelușilor care pot apărea în primul an de viață

Pielea bebelușului este fragilă și sensibilă, mai ales în primul an de viață. Află care sunt cele mai frecvente 5 probleme dermatologice la copii mici, de la iritații de scutec până la dermatita atopică, ce spun studiile și când este cazul să mergi la medic.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 09:05 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 14:32
Bebeluș care are acneea bebelușului. 5 probleme ale pielii bebelușilor care pot apărea în primul an de viață

Primul an din viața unui copil este plin de descoperiri, dar și de provocări, iar pielea, fiind extrem de delicată, are nevoie de o îngrijire specială. Nu de puține ori apar iritații, eczeme sau erupții care pot speria părinții, însă multe dintre ele sunt normale și trec de la sine, cu îngrijirea potrivită.

Pielea bebelușului este de câteva ori mai subțire decât cea a unui adult și nu are încă bariera protectoare complet dezvoltată, motiv pentru care este mult mai predispusă la iritații, uscăciune și infecții. Studiile publicate în Pediatric Dermatology arată că aproape 50% dintre sugari se confruntă cu cel puțin o problemă dermatologică în primul an de viață, însă majoritatea nu sunt grave și pot fi gestionate cu o rutină corectă de îngrijire. Pentru tine, ca mamă, este important să știi ce probleme pot apărea, cum le recunoști și când este necesar să ceri sfatul medicului.

Specialiștii de la babycenter.com au realizat o listă cu cele mai frecvente 5 probleme ale pielii bebelușului care pot apărea în primul an de viață.

Iritația de scutec

Una dintre cele mai frecvente probleme, iritația de scutec, apare la până la 35% dintre bebeluși, potrivit American Academy of Pediatrics. Pielea devine roșie, inflamată și sensibilă, mai ales în zonele cu contact direct și prelungit cu umezeala. De obicei, problema se rezolvă prin schimbarea mai frecventă a scutecelor, folosirea de creme protectoare pe bază de oxid de zinc și aerisirea pielii. Totuși, dacă apar leziuni persistente sau semne de infecție (pete galbene, puroi, miros neplăcut), este bine să consulți medicul.

Dermatita atopică (eczema)

Dermatita atopică afectează între 15 și 20% dintre sugari la nivel mondial, conform World Allergy Organization. Se manifestă prin pete roșii, piele foarte uscată și mâncărimi intense, de obicei pe obraji, pliurile coatelor și genunchilor. Nu există un tratament care să vindece complet eczema, însă hidratarea zilnică cu creme emoliente, evitarea săpunurilor agresive și băile scurte în apă călduță ajută mult. În cazurile mai severe, medicul poate recomanda tratamente speciale.

Crusta de lapte (dermatita seboreică infantilă)

Această problemă apare mai ales pe scalp, dar poate fi prezentă și pe sprâncene sau în spatele urechilor. Este caracterizată de plăci galben-maronii, uleioase, care nu dor și nu provoacă mâncărime intensă. Potrivit specialiștilor de la Mayo Clinic, crusta de lapte este inofensivă și, de cele mai multe ori, dispare de la sine până la vârsta de un an. Îngrijirea constă în spălarea blândă a scalpului și folosirea unei periuțe moi pentru a desprinde scuamele.

Acneea infantilă

Deși sună surprinzător, acneea nu este doar o problemă a adolescenței. Aproximativ 20% dintre nou-născuți dezvoltă acnee infantilă în primele luni de viață, conform American Academy of Dermatology. Se manifestă prin mici bubițe roșii sau albe pe obraji, nas și frunte. Cauza este influența hormonilor materni rămași în corpul bebelușului. De obicei, acneea dispare de la sine în câteva săptămâni sau luni, fără tratament. Este important să nu storci coșulețele și să nu aplici creme sau uleiuri grase care pot agrava problema.

Miliaria (erupția de căldură)

În primele luni, glandele sudoripare ale bebelușului nu sunt complet dezvoltate, ceea ce face ca transpirația să se blocheze sub piele, provocând mici bubițe roșii sau transparente. Aceasta este miliaria, cunoscută și ca erupție de căldură. Apare frecvent în zilele călduroase sau atunci când copilul este îmbrăcat prea gros. Conform Cleveland Clinic, miliaria nu este gravă și se rezolvă prin aerisirea camerei, îmbrăcăminte ușoară din bumbac și menținerea pielii uscate.

Cum să ai grijă de pielea bebelușului în primul an

Pentru a preveni multe dintre aceste probleme, este important să respecți câteva reguli simple, precum să speli copilul cu produse delicate, fără parfum și parabeni, să-i menții pielea hidratată zilnic, să-l îmbraci cu haine din fibre naturale și să nu se supraîncălzească. De asemenea, consultă medicul pediatru ori de câte ori observi leziuni care nu se ameliorează, se extind sau se complică.

În concluzie, problemele pielii bebelușilor sunt frecvente și, de cele mai multe ori, nu reprezintă motive de îngrijorare majoră, dar pot provoca disconfort copilului și stres pentru tine.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

