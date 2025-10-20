Antena Căutare
Exercițiile fizice în sarcină reduc durerile, îmbunătățesc somnul, susțin sănătatea inimii și te pregătesc pentru naștere. Descoperă ce tipuri de mișcare sunt recomandate, ce spun studiile și când trebuie să ceri sfatul medicului, pentru a avea o sarcină activă și sănătoasă.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 11:13
Gravidă face exerciții fizice. 8 exerciții fizice excelente pentru sarcină, care te mențin puternică și activă | Shutterstock

Sarcina este o perioadă plină de schimbări și emoții, dar și un moment în care grija față de sănătatea ta și a copilului devine prioritate absolută. Mișcarea, practicată corect, este una dintre cele mai eficiente metode de a te simți mai bine, de a preveni complicațiile și de a-ți pregăti corpul pentru venirea pe lume a bebelușului.

Atunci când rămâi însărcinată, corpul tău trece prin transformări spectaculoase, uneori copleșitoare, care pot aduce bucurie, dar și disconfort. Oboseala, durerile lombare, tulburările de somn și schimbările hormonale sunt doar câteva dintre provocările frecvente. În acest context, exercițiile fizice moderate devin un aliat de neprețuit. Ele nu doar că reduc durerile și îți oferă o stare generală mai bună, dar contribuie la sănătatea inimii, la menținerea unei greutăți optime și la pregătirea mușchilor pentru travaliu și perioada de după naștere.

Beneficiile exercițiilor fizice în timpul sarcinii

Studiile au demonstrat că mișcarea regulată în sarcină scade riscul apariției unor complicații precum diabetul gestațional sau preeclampsia, iar Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi recomandă femeilor cu sarcini fără probleme să facă cel puțin 20–30 de minute de exerciții moderate pe zi, în majoritatea zilelor săptămânii.

Îmbunătățirea stării de spirit și a somnului

Sarcina aduce cu sine fluctuații hormonale care pot influența emoțiile, însă mișcarea stimulează secreția de endorfine, „hormonii fericirii”, care îți dau energie și te ajută să reduci anxietatea. În plus, exercițiile contribuie la reglarea somnului, oferindu-ți odihnă mai bună, de care ai mare nevoie în această perioadă.

Reducerea durerilor și a disconfortului

Multe femei însărcinate se confruntă cu dureri lombare, crampe și senzația de picioare grele. Activitatea fizică regulată menține mobilitatea articulațiilor, întărește musculatura și reduce aceste simptome, oferindu-ți mai mult confort în viața de zi cu zi.

Pregătirea pentru naștere și recuperarea postpartum

Exercițiile contribuie la întărirea mușchilor implicați în travaliu, la creșterea rezistenței fizice și la o mai bună adaptare a corpului la efort. Astfel, nașterea poate fi mai ușoară, iar recuperarea după aducerea pe lume a bebelușului se face mult mai rapid.

Reducerea riscului de complicații

Potrivit cercetărilor, mișcarea regulată în sarcină reduce riscul de diabet gestațional și preeclampsie. În cazul gravidelor diagnosticate deja cu diabet gestațional, exercițiile ajută la reglarea glicemiei și la prevenirea complicațiilor, completând tratamentul recomandat de medic.

Exerciții cardio recomandate în sarcină

Înainte de a adopta orice rutină de mișcare, primul pas este să discuți cu medicul care îți monitorizează sarcina. Dacă primești acordul, este important, de asemenea, să îți asculți corpul, să nu te forțezi și să te oprești imediat dacă exercițiile îți provoacă durere sau disconfort. O altă recomandare importantă este să optezi pentru clase de fitness dedicate gravidelor, unde instructorii sunt pregătiți să îți ofere variante adaptate și sigure.

Mersul pe jos

Una dintre cele mai simple și accesibile forme de mișcare, mersul pe jos este benefic pentru inimă și articulații și poate fi practicat pe tot parcursul celor nouă luni. Nu ai nevoie de echipamente speciale, doar de pantofi comozi și de voința de a face pași zilnic.

Înotul

Medicii și specialiștii în fitness îl consideră cel mai sigur și eficient exercițiu pentru gravide. Înotul pune în mișcare brațele și picioarele, are beneficii cardiovasculare, reduce umflarea picioarelor și oferă senzația de ușurare, ceea ce este minunat pentru femeile cu dureri de spate.

Aerobicul

Exercițiile aerobice întăresc inima, tonifică corpul și, dacă alegi o clasă destinată gravidelor, beneficiezi de siguranță și de sprijinul comunității de viitoare mame.

Dansul

Dansul, fie acasă, fie la o clasă, este o metodă plăcută de a-ți pune corpul în mișcare. Trebuie doar să eviți mișcările bruște, săriturile sau piruetele.

Alergatul

Pentru cele obișnuite cu alergarea, joggingul rămâne o opțiune bună și în sarcină, cu condiția să fie practicat la intensitate moderată. Dacă ești începătoare, începe cu distanțe scurte și un ritm lent, crescând treptat până la 30 de minute.

Exerciții de flexibilitate și forță pentru gravide

Yoga

Yoga este o alegere excelentă pentru a-ți menține flexibilitatea și tonusul muscular, fără a solicita articulațiile. Totuși, pentru un antrenament complet, este indicat să adaugi și activități cardio, precum plimbările sau înotul.

Stretching

Întinderile previn contracturile musculare, mențin corpul suplu și relaxat și completează perfect antrenamentele cardio.

Antrenamentele cu greutăți

Dacă sunt efectuate corect, cu mișcări lente și controlate, exercițiile cu greutăți pot fi extrem de utile pentru tonifierea mușchilor. Dezvoltarea forței în sarcină îți va fi de mare ajutor după naștere, când vei avea nevoie să îți ridici și să îți porți bebelușul de nenumărate ori.

