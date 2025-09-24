Descoperă cum să începi antrenamentul la oliță într-un mod natural și eficient. Află cum să recunoști semnalele de pregătire, ce greșeli să eviți și cum să transformi procesul într-o experiență plăcută, atât pentru copil, cât și pentru tine.

Mama stă lângă bebelușul de pe oliță. Bebelușii pot renunța la scutece mai repede decât crezi. Un expert în învățarea folosirii oliței explică cum | Shutterstock

Antrenamentul la oliță nu trebuie să fie o luptă. Cu răbdare, atenție la semnalele copilului și câteva strategii simple, poți transforma această etapă într-o experiență pozitivă, care încurajează autonomia și reduce stresul întregii familii.

Fiecare părinte se întreabă când este momentul potrivit pentru a începe antrenamentul la oliță. Mulți cred că trebuie să aștepți ca micuțul să fie „suficient de dezvoltat”, însă experți precum asistenta Rebecca Mottram arată că procesul poate debuta chiar din primul an de viață, dacă este abordat cu răbdare și înțelegere.

Antrenamentul la oliță: când și cum să începi pentru rezultate eficiente

Rebecca Mottram, asistentă specializată în educația pentru folosirea toaletei, susține că „bebelușii se nasc pregătiți să învețe abilități legate de oliță și pot renunța la scutece până la 18 luni, dacă au ocazia”. Ea subliniază că pregătirea nu trebuie să depindă doar de dezvoltarea formală, ci mai ales de stimularea timpurie și de încurajarea interesului natural al copilului.

Articolul continuă după reclamă

Semnele de pregătire fizică și emoțională

Pregătirea fiziologică apare de obicei între 12 și 18 luni, când micuții încep să aibă control asupra vezicii urinare și intestinelor. În paralel, pregătirea emoțională și psihologică înseamnă că pot merge singuri la oliță, se pot așeza corect și pot comunica nevoia de a merge la baie. Interesul natural pentru proces este un semn clar că este momentul să încerci.

Exemple concrete de semnale:

copilul devine agitat când are scutecul murdar,

se ascunde într-un colț înainte să facă pipi sau caca,

își scoate singur scutecul

arată interes pentru ceea ce fac părinții sau frații la baie.

Lecții din trecut: cum era odinioară

Înainte de apariția scutecelor de unică folosință, antrenamentul începea mult mai devreme. Un studiu din 1958 arată că 60% dintre părinții britanici începeau în primele două luni de viață, 47% finalizau până la 12 luni, iar 83% până la 18 luni. Aceste date arată că, prin ghidaj corect, copiii pot deprinde rapid și natural controlul asupra nevoilor fiziologice.

Astăzi, părinții tind să amâne acest proces, în parte și din cauza confortului oferit de scutecele moderne. Totuși, amânarea excesivă poate aduce provocări mai târziu, mai ales la intrarea copilului în colectivitate.

Beneficiile antrenamentului timpuriu

Începerea antrenamentului mai devreme are numeroase avantaje:

dezvoltă independența copilului,

scurtează perioada de utilizare a scutecelor,

poate îmbunătăți sănătatea intestinelor și a vezicii urinare,

contribuie la economii financiare pentru familie,

reduce impactul asupra mediului prin folosirea mai puțin îndelungată a scutecelor de unică folosință.

Mottram recomandă o metodă progresivă: combinarea scutecelor cu olița, pentru ca micuțul să deprindă treptat obiceiurile sănătoase.

CITEȘTE ȘI: Când și cum începi să-ți înveți copilul să facă la oliță​

Presiunea socială și provocările părinților

Statisticile arată că unul din patru copii din Anglia și Țara Galilor începe școala fără a fi complet antrenat la oliță. Mottram atrage atenția că părinții nu ar trebui judecați sau rușinați pentru asta, deoarece, de multe ori, problema ține de lipsa de informații și sprijin, nu de neglijență.

Presiunea poate veni și din partea bunicilor sau a altor părinți, care compară copiii între ei. Este foarte important să înțelegi că fiecare copil are ritmul său și că răbdarea este mai importantă decât graba.

Elimination communication, metoda modernă inspirată din tradiții

O abordare tot mai populară este „elimination communication”, descrisă de Prof. Emily Oster și de publicația Healthline. Ea presupune observarea semnalelor copilului și așezarea lui pe oliță în momentul potrivit. Metoda poate fi pusă în practică chiar din primele luni și reduce treptat dependența de scutece, creând o rutină naturală.

De exemplu, părinții care folosesc această metodă observă că bebelușii scot anumite sunete sau devin agitați înainte de a urina. Prin repetarea zilnică, copilul învață că există un loc special pentru această nevoie și că părintele îl sprijină.

Cum să faci tranziția acasă

Atmosfera contează enorm. Tocmai de aceea, creează un mediu pozitiv, fără presiuni inutile. Laudă micile reușite, folosește recompense simbolice și transformă momentul într-o activitate interactivă sau chiar distractivă.

Idei practice:

lasă copilul să aleagă singur olița (există modele colorate, cu forme jucăușe).

citește-i o poveste scurtă atunci când stă pe oliță.

implică frații mai mari, care pot da exemplu și pot face procesul mai amuzant.

evită folosirea gadgeturilor sau a ecranelor pentru distragere, deoarece atenția trebuie să fie pe proces.

Greșeli frecvente pe care să le eviți

Unul dintre cele mai importante aspecte în procesul de învățare a folosirii oliței este evitarea unor greșeli frecvente care pot încetini progresul copilului. Amânarea prea mult timp a începutului poate duce la dificultăți suplimentare, iar compararea copilului cu alții îi poate afecta încrederea și motivația.

De asemenea, pedepsirea pentru „accidente” nu este recomandată, deoarece aceste situații fac parte din procesul firesc de învățare. O altă greșeală este ignorarea semnalelor de pregătire ale copilului sau forțarea acestuia să stea pe oliță atunci când nu dorește, ceea ce poate genera rezistență și frustrare.

În locul acestor capcane, specialista Rebecca Mottram recomandă răbdare, observație atentă și adaptarea la ritmul unic al fiecărui copil, pentru ca procesul să fie unul natural și pozitiv.

Întrebări frecvente ale părinților

Ce fac dacă copilul refuză olița?

Oferă-i o pauză și reia încercarea după câteva zile. Refuzul poate fi doar o etapă.

Este normal să existe „accidente” după ce am început antrenamentul?

Da, complet normal. Chiar și după luni de progres, pot exista momente de regres, mai ales când copilul trece prin schimbări mari (mutare, început de grădiniță).

Ce fel de oliță ar trebui să aleg?

Olițele simple, stabile, sunt cele mai recomandate. Modelele prea complicate sau cele care imită toaleta pot speria copilul.

Pot să încep iarna?

Da, anotimpul nu contează atât de mult. Important este ca locuința să fie călduroasă și copilul să se simtă confortabil.

CITEȘTE ȘI: Ce trebuie să faci dacă copilul are accidente în timpul antrenamentului la oliță la creșă sau la grădiniță