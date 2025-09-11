Ce trebuie să faci dacă copilul are accidente în timpul antrenamentului la oliță la creșă sau la grădiniță

Antena Căutare
Perioada de antrenament la oliță poate fi un pas important în dezvoltarea copilului. Dar odată ce începe să meargă în colectivitate, pot apărea accidente în timpul antrenamentului la oliță la creșă sau la grădiniță chiar dacă acasă lucrurile păreau sub control.

Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 16:55
Băiețel stă pe oliță. Accidente în timpul antrenamentului la oliță | Shutterstock

Primele zile la grădiniță sau la creșă sunt pline de entuziasm. Iar uneori, entuziasmul poate fi prea mult. Nerăbdarea de a începe, bucuria de a cunoaște noi prieteni și tristețea despărțirii de părinți pot transforma totul într-o experiență copleșitoare pentru un copil. În astfel de momente, copilul poate fi atât de emoționat încât să aibă accidente în timpul antrenamentului la oliță la creșă sau la grădiniță.

Un asemenea incident, fie că are loc în prima zi sau mai târziu, poate crea nesiguranță și poate face copilul să evite grădinița sau creșa. Iată câteva sfaturi pentru a preveni aceste accidente în timpul antrenamentului la oliță și pentru a-l ajuta pe cel mic să depășească momentele dificile, astfel încât să se bucure de grădiniță fără jenă.

De ce are copilul meu accidente în timpul antrenamentului la oliță la creșă sau la grădiniță?

Trecerea la un mediu nou, cum este grădinița sau creșa, poate fi o experiență copleșitoare pentru un copil mic. Iar într-un astfel de context, pot apărea și mici accidente. Însă printre motivele care stau la baza lor se numără:

  • schimbarea rutinei. La grădiniță, programul zilnic este diferit de cel de acasă. Copilul s-ar putea să nu fie obișnuit cu noile momente de mers la baie. Sau să nu aibă suficient timp pentru a recunoaște când are nevoie să meargă.
  • distragerea atenției. Într-un mediu plin de activități și de alți copii, atenția copilului poate fi ușor deturnată. Jocurile, jucăriile și interacțiunile sociale pot face copilul să nu realizeze că trebuie să meargă la oliță până este prea târziu.
  • emoțiile. Grădinița poate fi un mediu stresant pentru unii copii. Emoțiile legate de separarea de părinți, adaptarea la colegi sau dorul de casă pot duce la accidente. Asta deoarece copilul poate deveni anxios și pierde controlul asupra nevoilor fiziologice.
  • nesiguranța în a cere ajutor. Unii copii pot fi timizi sau nesiguri să ceară voie să meargă la toaletă. Dacă nu se simt confortabil cu educatorii sau mediul nou, pot evita să ceară permisiunea.

CITEȘTE ȘI: Când și cum începi să-ți înveți copilul să facă la oliță

Ce pot face în legătură cu aceste accidente în timpul antrenamentului la oliță la creșă sau la grădiniță?

Dacă observi că cel mic începe să aibă accidente la oliță la grădiniță, există câteva modalități prin care poți gestiona situația și îl poți sprijini în acest proces:

În primul rând, comunică cu educatorii. Este esențial să discuți cu personalul grădiniței despre obiceiurile copilului tău legate de oliță. Asigură-te că educatorii știu că micuțul tău este în perioada de antrenament și că sunt pregătiți să-l ajute în momentele potrivite. De asemenea, este important ca educatorii să-i amintească regulat să meargă la baie.

Mai apoi, asigură-te că micuțul are haine de schimb la grădiniță. Educatorii ar trebui să aibă la îndemână aceste haine pentru a-l schimba rapid în caz de accident.

Totodată, asigură-te că micuțul nu se simte vinovat și nu devine anxios în urma acestor accidente. Încurajează-l și explică-i că este normal să se mai întâmple astfel de lucruri și că va reuși să treacă peste această perioadă. Îi poți ruga pe educatori să-l întrebe dacă are nevoie la baie în momente cheie, cum ar fi înainte sau după activități importante.

Și nu în ultimul rând, dacă micuțul are succes în a evita accidentele, oferă-i laude și recompense pozitive pentru a-i întări încrederea și a-l încuraja să continue să facă progrese.

Când să mergi la medic în legătură cu aceste accidente?

Deși accidentele ocazionale sunt normale, există situații în care poate fi necesar să consulți un medic. Mai ales în cazurile în care:

  • copilul începe să aibă accidente frecvente după o perioadă lungă în care a făcut doar la oliță
  • micuțul se plânge de durere în timpul urinării sau refuză să meargă la baie.
  • copilul are schimbări bruște de comportament, cum ar fi anxietate severă, agresivitate sau retragere socială.
  • copilul revine brusc la stadiul de dinainte de antrenamentul la oliță.

CITEȘTE ȘI: Copiii și anxietatea: ce sfaturi au experții pentru părinți

