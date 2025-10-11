Antena Căutare
Ce efecte poate avea hărțuirea verbală asupra copiilor. Rezultatele unui nou studiu sunt șocante

Un studiu recent arată că hărțuirea verbală asupra copiilor are consecințe grave și de lungă durată asupra sănătății lor mintale, fiind chiar mai nocivă decât abuzul fizic. Descoperirile sunt alarmante și pun în lumină importanța unui limbaj sănătos și plin de empatie în familie.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Sambata, 11 Octombrie 2025, 16:55
Mama țipă la fetiță. Ce efecte poate avea hărțuirea verbală asupra copiilor. Rezultatele unui nou studiu sunt șocante | Shutterstock

De multe ori părinții cred că vorbele grele trec repede și nu lasă urme, însă realitatea este cu totul alta. Cuvintele spuse în copilărie pot marca pentru toată viața, iar un nou studiu internațional arată cât de mult rău poate produce hărțuirea verbală chiar și atunci când nu există violență fizică.

Ca mamă, știi cât de mult contează să îți crești copilul într-un mediu sigur, plin de iubire și susținere. Dar uneori, fără să ne dăm seama, tonul ridicat, criticile dure sau replicile umilitoare pot să rănească mai mult decât ne imaginăm. Un studiu amplu, desfășurat pe zeci de mii de participanți, vine să confirme ceea ce psihologii subliniază de ani de zile: hărțuirea verbală lasă urme adânci în sufletul copiilor, urme care pot afecta sănătatea lor mintală și modul în care vor percepe lumea la maturitate.

Rezultatele cercetării publicate in BMJ Open și citate de către cei de la theguardian.com sunt tulburătoare și pun în lumină un adevăr greu de acceptat, acela că limbajul agresiv nu este doar o formă de descărcare emoțională a părintelui, ci poate fi o traumă reală pentru copil, cu efecte comparabile sau chiar mai severe decât abuzul fizic.

Vorbele care dor mai mult decât loviturile

Nimeni nu contestă faptul că violența fizică este extrem de dăunătoare, însă ceea ce surprinde în acest nou studiu este comparația între impactul acesteia și cel al hărțuirii verbale. Specialiștii de la Liverpool John Moores University au descoperit că persoanele care au fost insultate, ridiculizate sau amenințate în copilărie au un risc cu peste 60% mai mare să sufere de tulburări de sănătate mintală la vârsta adultă.

Pe scurt, o frază spusă la nervi, de tipul „nu ești bun de nimic” sau „ești o rușine”, poate cântări în psihicul copilului mai mult decât ne putem imagina. Aceste cuvinte se transformă în credințe, iar copilul ajunge să se privească prin filtrul lor chiar și după ce devine adult.

Cum se manifestă efectele hărțuirii verbale în viața de adult

Cercetătorii au urmărit nu doar incidența problemelor psihice, ci și modul în care acestea se manifestă în viața de zi cu zi. Adulții care au trecut prin astfel de experiențe în copilărie raportează mai des stări de anxietate, lipsă de încredere în sine, tendințe depresive și dificultăți în a construi relații sănătoase.

Mai mult, studiul a arătat că cei care au fost supuși atât hărțuirii verbale, cât și abuzului fizic prezintă un risc aproape dublu de a dezvolta probleme severe de sănătate mintală. Asta înseamnă că limbajul jignitor nu face decât să amplifice traumele existente și să creeze un mediu emoțional și mai toxic pentru copil.

O tendință îngrijorătoare: violența fizică scade, dar cea verbală crește

Poate partea cea mai alarmantă a concluziilor este faptul că, în timp ce violența fizică pare să scadă în rândul noilor generații, abuzul verbal este în creștere. Dacă în trecut părinții recurgeau mai des la pedepse fizice, astăzi, tot mai mulți aleg să își exprime frustrarea prin critici, jigniri sau amenințări.

La prima vedere, acest lucru ar putea părea un progres, însă realitatea arată că rănile produse de cuvinte nu sunt mai ușoare. Dimpotrivă, pot fi mai greu de recunoscut și mai dificil de vindecat, pentru că nu lasă urme vizibile, dar se întipăresc adânc în mintea copilului.

Diferențe între fete și băieți în felul în care resimt efectele

Studiul scoate în evidență și faptul că băieții și fetele reacționează diferit la aceste forme de hărțuire. Băieții ajung mai des să simtă că nu sunt utili, că nu au valoare și că nu pot construi relații apropiate. Fetele, în schimb, se confruntă mai des cu dificultăți de relaxare și o stare permanentă de încordare, ceea ce le face vulnerabile la anxietate și stres cronic.

Acest lucru arată cât de subtil și complex este impactul hărțuirii verbale și cât de important este să fim atenți la modul în care comunicăm cu copiii, adaptându-ne cu grijă la nevoile fiecăruia.

De ce este important să schimbăm modul în care vorbim cu copiii

Psihologii subliniază că limbajul nu este doar un mijloc de comunicare, ci și un instrument de modelare a personalității. Prin ceea ce îi spui copilului tău zi de zi, îi construiești imaginea de sine și îi influențezi viitorul. Dacă îl încurajezi, îl apreciezi și îl asculți, îi vei da curajul să creadă în el. Dacă, dimpotrivă, îl critici constant sau îl ridiculizezi, îi vei transmite că nu este suficient de bun, iar această credință îl va urmări ani la rând.

Schimbarea nu înseamnă doar să eviți cuvintele dure, ci și să înveți să oferi feedback constructiv, să pui limite cu blândețe și să arăți empatie chiar și atunci când copilul greșește.

Cum putem preveni și repara efectele hărțuirii verbale

Nu este niciodată prea târziu să schimbi felul în care comunici cu copilul tău. Chiar dacă au existat momente în care ai ridicat vocea sau ai spus lucruri pe care acum le regreți, ceea ce contează este să îți asumi aceste greșeli și să construiești mai departe o relație bazată pe încredere și respect.

Iată câteva recomandări pe care le fac specialiștii:

  • ascultă cu adevărat ceea ce copilul încearcă să îți spună, fără să îl întrerupi.
  • evită etichetele negative și încearcă să descrii comportamentul, nu persoana.
  • oferă încurajări și validează emoțiile, chiar și atunci când sunt dificile.
  • găsește metode constructive de disciplină, care nu implică umilire sau amenințări.
  • cere ajutor atunci când simți că îți pierzi răbdarea sau nu mai știi cum să gestionezi situațiile tensionate.

Studiul recent confirmă ceea ce multe mame intuiesc deja: cuvintele pot răni mai tare decât o palmă și pot lăsa cicatrici invizibile pentru tot restul vieții. Hărțuirea verbală nu este o simplă manifestare de nervi, ci o formă de traumă care afectează sănătatea mintală a copiilor și le poate schimba destinul.

