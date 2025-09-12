Ce trebuie să știi despre ruptura trompei uterine

Sarcina ectopică reprezintă o afecțiune gravă, care apare atunci când un ovul fertilizat se implantează în afara uterului. De obicei, acesta se implantează în trompa uterină. Acest tip de sarcină nu poate evolua normal și poate pune în pericol viața femeii dacă nu este tratată la timp. Iar printre cele mai grave complicații ale unei sarcini ectopice se numără ruptura trompei uterine. Aceasta este o urgență medicală care necesită intervenție imediată.

Statisticile arată că sarcinile ectopice apar în aproximativ 1-2% din totalul sarcinilor. În cazul în care nu este diagnosticată și tratată la timp, sarcina ectopică poate duce la ruptura trompei uterine, o complicație gravă care necesită intervenție medicală de urgență.

Ruptura trompei uterine poate provoca hemoragii interne severe și pune în pericol viața mamei. Aproximativ 10-15% dintre sarcinile ectopice netratate duc la ruptură, iar mortalitatea asociată poate ajunge până la 1% în țările dezvoltate, crescând în zonele cu acces limitat la asistență medicală.

Ruptura trompei uterine este o afecțiune medicală gravă și, din păcate, destul de frecventă în cazurile unei sarcini ectopice. Dacă nu este diagnosticată și tratată la timp, poate pune viața în pericol.

Ce este ruptura trompei uterine?

Trompele uterine fac parte din sistemul reproducător feminin și au rolul de a transporta ovulul din ovar către uter. În mod normal, fecundarea ovulului de către spermatozoid are loc în trompă, iar ovulul fecundat ajunge în uter pentru implantare.

Uneori, însă, ovulul fecundat se implantează în trompă în loc să ajungă în uter. Aceasta se numește sarcină ectopică, care apare în aproximativ 1-2% din sarcini. Dacă sarcina ectopică nu este diagnosticată la timp, embrionul poate continua să se dezvolte în trompă. Iar aceasta poate să se rupă din cauza presiunii. Aceasta este ruptura trompei uterine, o complicație medicală de urgență.

Ruptura trompei uterine: care sunt cauzele

Principala cauză a rupturii trompei uterine este sarcina ectopică. Însă există și alți factori care pot crește riscul unei astfel de complicații, precum:

infecțiile pelvine. Infecțiile care afectează organele reproducătoare pot provoca cicatrizări în trompele uterine, împiedicând trecerea normală a ovulului.

Infecțiile care afectează organele reproducătoare pot provoca cicatrizări în trompele uterine, împiedicând trecerea normală a ovulului. intervențiile chirurgicale anterioare. Operațiile la nivelul trompelor sau altor organe pelvine pot lăsa cicatrici care afectează funcționarea normală a trompelor.

Operațiile la nivelul trompelor sau altor organe pelvine pot lăsa cicatrici care afectează funcționarea normală a trompelor. endometrioza. Această afecțiune poate duce la formarea de țesut endometrial în afara uterului, inclusiv în trompe, ceea ce poate bloca trecerea ovulului.

Această afecțiune poate duce la formarea de țesut endometrial în afara uterului, inclusiv în trompe, ceea ce poate bloca trecerea ovulului. fumatul . Studiile arată că fumatul crește riscul de sarcină ectopică, prin afectarea funcționării trompelor.

. Studiile arată că fumatul crește riscul de sarcină ectopică, prin afectarea funcționării trompelor. contracepția intrauterină (sterilet). Deși extrem de rar, steriletul poate crește riscul de sarcină ectopică dacă rămâi însărcinată în timp ce folosești această metodă contraceptivă.

Cum îți dai seama că ceva nu este în regulă?

Ruptura de trompei uterine este, de obicei, însoțită de simptome intense care nu ar trebui ignorate. Spre exemplu, poți resimți:

durere abdominală severă , care poate fi bruscă și intensă. Durerea este de obicei concentrată pe o parte a abdomenului, acolo unde este localizată trompa afectată.

, care poate fi bruscă și intensă. Durerea este de obicei concentrată pe o parte a abdomenului, acolo unde este localizată trompa afectată. sângerare vaginală anormală. Poți observa sângerări ușoare sau pete maronii.

Poți observa sângerări ușoare sau pete maronii. amețeli sau leșin. Acestea pot fi semne de hemoragie internă, o complicație gravă a rupturii.

Acestea pot fi semne de hemoragie internă, o complicație gravă a rupturii. durere în zona umărului. Este un simptom mai puțin cunoscut, dar apare adesea din cauza iritării nervului frenic, provocată de sângele care se acumulează în abdomen.

Este un simptom mai puțin cunoscut, dar apare adesea din cauza iritării nervului frenic, provocată de sângele care se acumulează în abdomen. slăbiciune sau senzația de confuzie. Aceste simptome pot apărea atunci când pierzi o cantitate mare de sânge.

Este important să înțelegi că aceste simptome nu trebuie ignorate. Dacă ai dureri abdominale puternice și te simți slăbită sau ai amețeli, trebuie să mergi la medic de urgență.

Cum se diagnostichează ruptura trompei uterine?

Diagnosticarea unei rupturi de trompă uterine este de obicei realizată printr-un examen clinic și teste imagistice. Medicul poate suspecta o sarcină ectopică dacă te prezinți cu simptomele descrise mai sus și, mai ales, dacă ai un test de sarcină pozitiv.

De asemenea, ecografia transvaginală este principalul instrument de diagnostic pentru a verifica localizarea sarcinii. Acesta va arăta dacă ovulul fecundat este implantat în trompă și dacă există semne de ruptură sau sângerare internă. În cazuri grave, poate fi necesară o intervenție chirurgicală de urgență pentru a confirma diagnosticul și pentru a opri sângerarea.

Tratament și opțiuni de recuperare

Dacă medicul confirmă sarcina ectopică înainte ca trompa să se rupă, se poate interveni pentru a opri dezvoltarea sarcinii și a preveni complicațiile. În cazul în care a avut loc deja o ruptură, tratamentul este de urgență și implică de obicei intervenția chirurgicală.

Aceasta se poate desfășura sub formă laparoscopică, care este o procedură minim invazivă și care este utilizată pentru a îndepărta sarcina ectopică și a repara trompa afectată. Este metoda preferată, deoarece implică incizii mici și timp de recuperare mai scurt.

Sau intervenția are loc sub formă de laparotomie, care este o intervenție chirurgicală deschisă și este necesară în cazurile grave. În acest caz, trompa poate fi îndepărtată complet.

După operație, vei avea nevoie de o perioadă de recuperare, iar medicul îți va oferi indicații despre activitățile fizice, alimentație și urmărirea stării de sănătate.