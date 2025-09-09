Antena Căutare
Ce trebuie să știi despre trombofilia în sarcină

Dacă ai auzit de trombofilie și ești însărcinată sau plănuiești să devii mamă, s-ar putea să te întrebi ce este și cum poate afecta sarcina. Trombofilia în sarcină este un subiect important și poate suna un pic complicat, dar nu îți face griji! Vom analiza totul în rândurile de mai jos, ca să știi la ce să te aștepți și cum să te protejezi.

Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 08:05
Trombofilia în sarcină nu contraindică nașterea naturală | Shutterstock

Statisticile arată că aproximativ 10-15% dintre sarcinile cu probleme, precum preeclampsia severă, sunt asociate cu trombofilia. De asemenea, între 1% și 5% dintre femeile însărcinate au o formă de trombofilie moștenită sau dobândită, precum sindromul antifosfolipidic sau mutația factorului V Leiden.

Trombofilia poate crește riscul de complicații precum avortul spontan, nașterea prematură, restricția de creștere intrauterină sau tromboza venoasă profundă postpartum. Tratamentul profilactic cu anticoagulante poate reduce semnificativ riscul acestor complicații.

Ce este trombofilia?

Trombofilia este o afecțiune care îți face sângele să se coaguleze mai ușor decât normal. Cu alte cuvinte, corpul tău produce cheaguri de sânge mai repede și mai frecvent decât ar trebui. De obicei, cheagurile de sânge sunt utile, cum ar fi atunci când te tai și sângele se coagulează pentru a opri sângerarea. Dar dacă aceste cheaguri se formează în vasele de sânge când nu ar trebui, pot crea mari probleme.

În viața de zi cu zi, multe femei cu trombofilie nu au simptome sau probleme, dar lucrurile pot deveni mai complicate atunci când rămâi însărcinată. Sarcina este o perioadă în care sângele tinde să devină mai gros în mod natural, pentru a ajuta la prevenirea pierderilor mari de sânge în timpul nașterii. Acest lucru poate amplifica riscurile pentru cineva cu trombofilie.

Tipuri de trombofilie

Există mai multe tipuri de trombofilie, iar unele sunt mai periculoase decât altele. Câteva dintre cele mai cunoscute forme includ:

  • factorul V Leiden. Aceasta este una dintre cele mai frecvente forme de trombofilie moștenită și crește riscul de formare a cheagurilor de sânge.
  • mutatia Protrombinei. Este un alt tip de trombofilie genetică, care influențează modul în care sângele se coagulează.
  • sindromul antifosfolipidic. Aceasta nu este o trombofilie moștenită, ci una dobândită, și poate crește riscul de avorturi spontane, mai ales în sarcinile avansate.

Medicul tău poate determina tipul de trombofilie pe care îl ai prin teste de sânge. Iar acest lucru este important pentru a ști cum să îți gestionezi sarcina.

Trombofilia în sarcină: Cum o afectează?

Trombofilia poate complica sarcina în mai multe feluri. În general, riscurile principale sunt legate de formarea cheagurilor de sânge care pot afecta circulația sângelui atât pentru tine, cât și pentru bebelușul tău. Iar printre complicațiile care pot apărea se numără:

  • avortul spontan. Dacă ai trombofilie, există un risc mai mare de avort spontan, mai ales în primul trimestru. Iar asta deoarece cheagurile de sânge pot afecta implantarea corectă a placentei.
  • pre-eclampsie. Aceasta este o afecțiune care provoacă tensiune arterială ridicată și poate afecta funcționarea rinichilor. Pre-eclampsia poate fi mai probabilă la femeile cu trombofilie.
  • deficit de creștere intrauterină. Dacă fluxul de sânge către placentă este redus din cauza cheagurilor, bebelușul poate primi mai puțini nutrienți și oxigen, ceea ce poate încetini creșterea.
  • naștere prematură. În unele cazuri, complicațiile cauzate de trombofilie pot determina o naștere prematură, fie naturală, fie indusă de medici pentru siguranța ta și a bebelușului.
  • trombembolism venos. Acesta este riscul de a dezvolta cheaguri de sânge, de obicei la nivelul picioarelor (tromboză venoasă profundă) sau chiar la plămâni (embolie pulmonară). Deși este o complicație rară, este una dintre cele mai grave.

Ce semne ar trebui să te îngrijoreze?

Chiar dacă multe femei cu trombofilie au sarcini normale și sănătoase, este important să fii atentă la anumite simptome care ar putea indica o problemă. Dacă observi oricare dintre următoarele semne, trebuie să contactezi imediat medicul:

  • umflarea bruscă a picioarelor, mai ales dacă este însoțită de durere sau sensibilitate. Aceasta poate fi un semn de tromboză.
  • dacă ai dificultăți de respirație sau dureri în piept. Aceste simptome pot indica o embolie pulmonară și necesită îngrijire medicală urgentă.
  • dacă te confrunți cu dureri de cap intense, tulburări de vedere sau senzație de amețeală.

Cum se diagnostichează trombofilia în sarcină?

Dacă tu sau medicul tău aveți motive să suspectați trombofilia, testele de sânge pot confirma diagnosticul. Poate fi necesar să faci aceste teste înainte de a rămâne însărcinată, mai ales dacă ai antecedente de avorturi spontane sau alte complicații ale sarcinii, sau dacă ai rude apropiate care suferă de trombofilie.

De asemenea, medicul poate recomanda teste dacă ai avut episoade de cheaguri de sânge în trecut sau dacă ai simptome care sugerează o predispoziție la tromboză.

Cum se gestionează trombofilia în sarcină?

Dacă ești diagnosticată cu trombofilie, nu trebuie să te panichezi. Medicul îți va oferi un plan de gestionare a sarcinii care să reducă riscurile pentru tine și bebelușul tău. Spre exemplu îți poate recomanda:

  • anticoagulante, cum ar fi heparina, pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge.
  • mai multe controale medicale decât în mod obișnuit, pentru a monitoriza starea ta și a bebelușului.
  • adoptarea unui stil de viață sănătos.

Poți avea o sarcină sănătoasă cu trombofilie?

Da, poți. Deși trombofilia te poate speria și poate fi provocatoare, cu îngrijire medicală adecvată și un plan bine pus la punct, multe femei cu trombofilie duc sarcini normale și au bebeluși sănătoși. Cheia este să fii conștientă de starea ta, să colaborezi cu medicul și să urmezi recomandările acestuia.

