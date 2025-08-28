Antena Căutare
Băuturi energizante în timpul sarcinii: ce riscuri implică

Băuturile energizante sunt populare datorită impulsului rapid de energie pe care-l oferă. Însă consumul lor în timpul sarcinii ridică numeroase întrebări legate de siguranță. Având în vedere ingredientele puternice pe care le conțin, este important să înțelegi riscurile pe care aceste băuturi energizante în timpul sarcinii le pot prezenta atât pentru mamă, cât și pentru făt.

Băuturi energizante în timpul sarcinii - ce riscuri implică | Shutterstock

Sarcina este o perioadă în care femeile trebuie să fie extrem de atente la ceea ce consumă. Iar asta deoarece multe substanțe pot traversa placenta și afecta dezvoltarea fătului.

Băuturile energizante în timpul sarcinii sunt, în general, nerecomandate din cauza nivelului ridicat de cofeină, dar și a altor ingrediente stimulante. Consumul excesiv de cofeină în timpul sarcinii a fost asociat cu un risc crescut de avort spontan, naștere prematură sau greutate mică la naștere.

Organizațiile de sănătate, precum Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor (ACOG), recomandă ca femeile însărcinate să limiteze consumul de cofeină la 200 mg pe zi. Majoritatea băuturilor energizante depășesc această limită. Ele conțin între 100 și 300 mg de cofeină per doză, pe lângă alte ingrediente stimulante, cum ar fi guarana sau taurina.

În plus, multe băuturi energizante sunt bogate în zahăr, ceea ce poate crește riscul de diabet gestațional. Afecțiune care poate afecta atât sănătatea mamei, cât și a copilului.

Băuturi energizante în timpul sarcinii: ce riscuri au

Fiecare ingredient din băuturile energizante poate prezenta riscuri diferite pentru femeile însărcinate. Astfel, specialiștii atrag atenția asupra următoarelor:

  • cofeina. După cum am menționat mai sus, cofeina este cel mai periculos ingredient din băuturile energizante. În cantități mari, ea poate afecta dezvoltarea sistemului nervos al fătului. Și poate provoca contracții uterine premature.
  • guarana. Acesta este un alt stimulent natural care conține cofeină. Prezența sa în băuturile energizante crește semnificativ conținutul total de cofeină. Atenție, uneori acest ingredient nu este clar specificat clar pe etichetă.
  • taurina. Deși există puține studii specifice despre efectele taurinei în timpul sarcinii, acest aminoacid este deseori combinat cu alți stimulenți în băuturile energizante. Ceea ce poate duce la suprastimulare nervoasă și cardiovasculară.
  • zahărul. Consumul excesiv de zahăr nu este recomandat în timpul sarcinii, deoarece poate crește riscul de obezitate și de diabet gestațional. În plus, poate provoca creșteri bruște ale nivelului de energie urmate de oboseală accentuată.

În ansamblu, combinația acestor ingrediente poate duce la o stare de hiperactivitate, anxietate și chiar la probleme de ritm cardiac. Ceea ce reprezintă riscuri majore pentru femeile însărcinate.

Băuturile energizante și alăptarea

După naștere, multe femei care alăptează se întreabă dacă este sigur să reia consumul de băuturi energizante. Deși nu există interdicții stricte, cofeina din băuturile energizante poate trece în laptele matern. Bebelușii au un metabolism încă imatur și nu pot procesa cofeina la fel de eficient ca adulții. Aceasta poate duce la iritabilitate, probleme de somn și agitație în rândul sugarilor.

Ca și în cazul sarcinii, medicii recomandă limitarea consumului de cofeină la cel mult 200 mg pe zi în timpul alăptării. În cazul în care o mamă consumă o băutură energizantă, este bine să aștepte câteva ore înainte de a alăpta, pentru a reduce nivelul de cofeină din laptele matern.

În concluzie, consumul de băuturi energizante în timpul sarcinii ridică numeroase riscuri din cauza ingredientelor lor stimulante și a cantităților ridicate de zahăr. Femeile însărcinate ar trebui să evite aceste produse. Iar cele care alăptează ar trebui să fie extrem de atente la consumul de cofeină. În ambele cazuri, discuțiile cu un medic sunt esențiale pentru a asigura siguranța atât a mamei, cât și a copilului.

