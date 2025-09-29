Copilul refuză să mănânce. Ar trebui să-l las să se culce flămând?

Antena Căutare
Refuzul meselor este o situație frecventă la copii și care aduce și multă frustrare pentru părinți. Specialiștii explică de ce se întâmplă acest lucru, dacă este bine să lași copilul să meargă la culcare flămând și cum poți transforma mesele într-o experiență pozitivă, fără lupte și fără presiune.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 09:35 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 10:19
Ai pregătit cu grijă cina, dar copilul refuză să mănânce și cere în schimb biscuiți sau gustări înainte de culcare? Este o scenă pe care mulți părinți o cunosc prea bine. Întrebarea care apare inevitabil este: e corect să-l lași să meargă la somn flămând sau ar trebui să insiști cu orice preț?

Refuzul meselor nu este întotdeauna un semn de răsfăț, ci adesea un amestec de factori emoționali și de dezvoltare. Jennie Lannette Bedsworth, terapeut comportamental și specialist în relația părinte–copil, spune că în spatele acestor comportamente se pot ascunde nesiguranța, dorința copilului de a avea control, sensibilități senzoriale sau pur și simplu plictiseala față de aceleași gusturi.

Și, foarte important, uneori refuzul meselor nu are nicio cauză ascunsă. Este pur și simplu o etapă normală de dezvoltare. Copiii mici își testează limitele, își exprimă preferințele și își afirmă independența inclusiv la masă.

Emoțiile părinților: frustrare și neputință

Când vezi că cel mic refuză mâncarea pregătită cu grijă, frustrarea poate atinge cote maxime. Este ușor să cazi în capcana pedepselor sau a cicălelilor. Totuși, Bedsworth atrage atenția într-un articol publicat pe huffingtonpost.co.uk că aceste reacții nu rezolvă problema. Mai degrabă, copilul are nevoie să fie înțeles, să i se recunoască emoțiile și să simtă că este iubit necondiționat, chiar și atunci când spune „nu”.

Ea recomandă ca părintele să explice cu calm consecințele: dacă nu mănâncă acum, următoarea masă va fi dimineața. Mesajul important este să nu legăm niciodată iubirea și siguranța de mâncare.

Ar trebui să îi ofer alternative?

Mulți părinți, din teamă că micuțul lor va merge la culcare flămând, ajung să ofere alternative la nesfârșit. Azi refuză supa, primește iaurt. Refuză iaurtul, primește biscuiți. Rezultatul? Copilul învață că, dacă insistă suficient, va primi mereu ceva pe placul lui.

Lucy Upton, dietetician pediatru și terapeut în alimentație, avertizează că acest obicei poate reduce varietatea alimentelor acceptate de copil și poate transforma mesele în câmpuri de luptă. „A oferi alternative multiple sau a pregăti mese de salvare consolidează comportamentele de refuz și întărește ideea că doar anumite alimente sunt acceptabile”, explică ea.

Soluția este să menții echilibrul: oferi o masă variată și sănătoasă, dar nu faci din bucătărie un restaurant cu meniu personalizat.

Este normal ca un copil să refuze o masă?

Da, spun specialiștii. Lucy Upton subliniază că este absolut normal ca un copil mic să refuze o masă întreagă sau chiar o gustare în fiecare zi. Asta nu înseamnă că va rămâne nemâncat sau că nu își acoperă nevoile nutriționale.

Ea recomandă părinților să privească alimentația într-un context mai larg: nu doar masa prezentă, ci ceea ce copilul a mâncat de-a lungul zilei sau chiar în ultimele câteva zile. De multe ori, dacă refuză cina, este pentru că și-a satisfăcut deja apetitul cu mesele și gustările anterioare.

Copiii au o abilitate uimitoare de a-și autoregla pofta de mâncare. Chiar dacă nouă ni se pare că merg flămânzi la culcare, organismul lor își cunoaște foarte bine nevoile.

Ce faci dacă obișnuiești să-i oferi alternative?

Dacă deja ai intrat în ciclul „mese de salvare”, Lucy Upton spune că nu e niciodată prea târziu să faci schimbări. Poți începe treptat, reducând numărul de opțiuni la una singură sau introducând o mică gustare de seară înainte de culcare.

Dacă un copil cere constant mâncare, dar refuză tot ce i se oferă, este posibil să își dorească un aliment familiar sau preferat. În acest caz, părintele trebuie să decidă cum gestionează situația: fie include din când în când acel aliment preferat la masă, fie îl oferă în combinație cu alte opțiuni sănătoase.

Să lași copilul să se culce flămând?

Psihologul Alyssa Roberts spune că nu este recomandat ca acest lucru să devină o regulă. „Este bine să păstrăm mesele pozitive și relaxate. Dacă micuțul refuză, nu transforma momentul într-o bătălie. Asigură-l că va urma o altă masă sau o gustare cât de curând”, explică ea.

Ea adaugă că uneori se poate întâmpla ca cel mic să adoarmă flămând, iar asta nu este un capăt de lume. Totuși, dacă devine un obicei, poate afecta modul în care copilul învață să își recunoască și să își gestioneze senzațiile de foame. Forțarea copilului să mănânce sau refuzul categoric de a-i oferi orice mâncare poate duce, pe termen lung, la o relație nesănătoasă cu hrana.

Când este nevoie să ceri ajutor medical

Dacă observi că refuzul meselor este frecvent și constant, este important să discuți cu medicul pediatru. În unele cazuri, la bază pot exista cauze medicale sau psihologice: reflux gastric, sensibilități senzoriale, anxietate sau alte afecțiuni. Evaluarea de specialitate poate aduce claritate și soluții adaptate nevoilor copilului.

Cum să faci mesele mai plăcute

În loc să devină o sursă de conflict, mesele pot fi o ocazie de conectare. Câteva strategii simple pot schimba complet atmosfera:

  • creează o rutină de masă previzibilă, la ore relativ fixe.
  • oferă-i o varietate de alimente, dar evită presiunile de tipul „mai ia o lingură pentru mami”.
  • permite-i copilului să participe la pregătirea mesei: să pună pâinea pe masă, să amestece salata, să aleagă între două tipuri de fructe.
  • dă un exemplu personal: mănâncă și tu împreună cu el și arată-i că mesele sunt un moment plăcut.

Refuzul meselor este o provocare pentru orice părinte, dar nu trebuie să fie o dramă. Important este să înțelegi că nu ești singura mamă care se confruntă cu această problemă și că soluțiile vin din răbdare, empatie și consecvență.

