Copilului nu-i place la băiță? Iată ce să faci

Țipete, lacrimi și refuzuri la băiță? Nu înseamnă că faci ceva greșit, ci că există ceva legat de baie pe care copilul nu îl acceptă. Cu calm, validare și câteva sfaturi practice de la specialiști, poți readuce treptat momentele de liniște și bucurie în rutina băii.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 18:09
Băiat plânge în cadă, la baie. Copilului nu-i place la băiță? Iată ce să faci | Shutterstock

Băița, moment altădată distractiv și plin de chicote, se poate transforma brusc într-un episod de refuz și plânsete. Mulți părinți se întreabă ce s-a schimbat și cum pot să readucă bucuria apei pentru copil. Vestea bună este că există soluții blânde și eficiente.

Dacă până ieri copilul tău sărea vesel în cadă, iar azi plânge și se agață de tine ca să evite băița, să știi că nu este singurul copil căruia i se întâmplă așa ceva. Specialiștii explică faptul că, odată cu dezvoltarea emoțională, cei mici încep să-și exprime mai clar dorințele și refuzurile, iar uneori baia ajunge pe lista lucrurilor respinse. De ce se întâmplă asta și ce poți face? Răspunsurile te-ar putea surprinde.

Mulți părinți povestesc că, la început, băița era un moment de bucurie pentru copil: jucării colorate, spumă, chicote și senzația plăcută a apei calde. Însă, la un moment dat, totul se poate schimba peste noapte. Copilul începe să plângă, să țipe, să se agațe de tine și să refuze categoric să intre în cadă.

Este o situație mai des întâlnită decât îți imaginezi. Psihologii și experții în parenting explică faptul că, în perioada micii copilării (aproximativ între 1 și 3 ani), apar foarte multe schimbări emoționale și comportamentale. În această etapă, copiii descoperă că au o voință proprie, încep să experimenteze tantrumurile și să-și exprime din ce în ce mai clar preferințele.

Astfel, refuzul băiței nu este neapărat o problemă de igienă sau o „obrăznicie”, ci o manifestare firească a dorinței de autonomie.

Ce spun specialiștii

Dr. Becky Kennedy, expertă în parenting cunoscută pentru podcastul Good Inside with Dr. Becky, explică faptul că nu trebuie să ne grăbim să găsim o cauză rațională. Uneori, copilul pur și simplu dezvoltă o repulsie față de un anumit moment al rutinei, fără ca părinții să înțeleagă exact de ce.

„E suficient să îi spui copilului: Știi ceva? E ceva la băiță care nu îți place. Te cred.”, recomandă dr. Becky.

Această simplă validare a emoțiilor copilului, chiar și atunci când nu știm motivul real, este extrem de puternică. Copiii au nevoie să simtă că părinții îi ascultă și le recunosc trăirile. De multe ori, simplul fapt că te arăți dispus să crezi și să accepți ceea ce simte cel mic îl poate ajuta să facă un mic pas spre cooperare.

De ce refuză copilul să facă baie?

Refuzul băiței poate avea mai multe explicații:

  • frica de apă. Poate că la o baie anterioară apa a fost prea caldă sau prea rece, ori poate i-a intrat apă în ochi sau în urechi. Chiar și o experiență minoră poate declanșa teama.
  • nevoia de control. Copilul simte că deciziile îi sunt impuse și, pentru a-și afirma independența, refuză un obicei altădată plăcut.
  • asocierea cu alte emoții. Poate că baia a coincis cu un moment de oboseală, frustrare sau un tantrum. Astfel, copilul leagă experiența negativă de ideea de băiță.
  • schimbările de rutină. Mutarea într-o casă nouă, un alt tip de cadă sau un program modificat pot genera rezistență.

Cum poți reacționa ca părinte

Dr. Becky oferă câteva sfaturi care te pot ajuta să înveți cum să reacționezi în astfel de momente:

  • validează-i emoțiile. Primul pas, așa cum recomandă dr. Becky, este să-i arăți copilului că îl crezi. În loc de „Nu ai de ce să plângi, baia e distractivă!”, încearcă „Știu că nu-ți place acum la băiță, te înțeleg”.
  • respectă-i limitele. Dacă micuțul refuză să intre în cadă, nu-l forța. O experiență tensionată poate întări și mai mult refuzul. În schimb, poți opta temporar pentru așa-numita „bird bath”, o spălare rapidă cu un prosopel umed și puțin săpun.
  • transformă momentul într-un joc. Jucăriile de baie, cântecele, spuma colorată sau chiar o lanternă mică pot transforma experiența într-una atractivă. Copiii răspund foarte bine la joacă.
  • schimbă ora de baie. Dacă până acum îi făceai baia seara, încearcă să-i faci dimineața sau după-amiaza, când copilul e mai odihnit.
  • oferă-i opțiuni. Lasă-l să aleagă: „Vrei să intri cu rațușca sau cu bărcuța?” sau „Vrei să intri acum sau peste cinci minute?”. Chiar și aceste mici decizii îi dau copilului senzația că are control.

Cât de des trebuie spălat un copil?

Un alt aspect important este frecvența băițelor. Mulți părinți cred că trebuie să facă baie zilnic, dar specialiștii spun că nu este obligatoriu. Dacă cel mic refuză constant, pentru o perioadă este suficient să fie spălat mai rar. De exemplu, îl poți spăla o dată la două-trei zile, și să menții igiena zilnică prin spălarea feței, mâinilor și zonei intime.

Dr. Becky subliniază că, atunci când copilul trece printr-o fază în care baia devine inconfortabilă, este mai bine să reduci frecvența decât să insiști cu forța.

Ce să eviți

În primul rând, nu certa copilul. Etichetele de tipul „Ești rău că nu vrei la băiță” nu fac decât să accentueze refuzul.

Mai apoi, nu-l forța. Băița cu plânsete și țipete nu va face decât să creeze o asociere și mai negativă.

Și nu în ultimul rând, nu dramatiza. Tratează situația cu calm și umor. Copiii simt imediat tensiunea părinților și reacționează pe măsură.

Dacă micuțul tău a ajuns să refuze băița, respiră adânc și amintește-ți că nu ești singura care trece prin asta. Este o etapă temporară, parte din dezvoltarea copilului, și poate fi gestionată cu răbdare și înțelegere.

