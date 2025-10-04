Antena Căutare
Cuvântul 'skibidi' a fost adăugat în dicționar. Ce înseamnă?

Un cuvânt aparent lipsit de sens, născut pe TikTok și adoptat de milioane de adolescenți, a ajuns să fie inclus în Cambridge Dictionary. „Skibidi” este mai mult decât un simplu trend online, este o dovadă a modului în care internetul modelează limbajul. Află ce înseamnă și de ce e important pentru generația tânără.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 09:05 | Actualizat Marti, 30 Septembrie 2025, 14:28
O mână scrie cuvântul skibidi. Cuvântul 'skibidi' a fost adăugat în dicționar. Ce înseamnă? | Shutterstock

Internetul schimbă felul în care vorbim și în care comunicăm. „Skibidi”, un cuvânt care a cucerit adolescenții, este acum recunoscut oficial ca parte a limbii engleze. Pentru părinți, această noutate poate părea bizară, dar în spatele fenomenului stă o lecție importantă despre cultură, comunitate și felul în care copiii se exprimă.

Dacă l-ai auzit pe copilul tău rostind cu entuziasm „skibidi” și nu ai înțeles despre ce e vorba, să știi că nu ești singura. Acest termen, născut pe rețelele sociale și transformat rapid într-un fenomen global, a fost adăugat în celebrul Cambridge Dictionary. Pare greu de crezut că un cuvânt care nu are o semnificație clară și care se folosește adesea în glume sau conversații lipsite de logică a reușit să ajungă în paginile unui dicționar prestigios. Și totuși, exact asta s-a întâmplat. Povestea lui „skibidi” este dovada vie că lumea digitală schimbă profund limbajul și că generațiile tinere dau naștere unor forme noi de comunicare pe care adulții trebuie să le înțeleagă, chiar dacă nu întotdeauna le îmbrățișează.

Ce este „skibidi” și de ce îl folosesc copiii

„Skibidi” este un cuvânt fără o definiție fixă, folosit de adolescenți și preadolescenți pentru a exprima ceva „cool”, „ciudat” sau pur și simplu pentru a stârni râsul. Practic, poate fi strecurat într-o propoziție în orice fel, fără ca sensul să fie neapărat clar. Exemple precum „Ce skibidi faci acolo?” sau „Nu e prea skibidi ce ai zis” au devenit frecvente în conversațiile online.

Pentru copii și tineri, „skibidi” funcționează ca un cod secret, o glumă colectivă prin care își afirmă apartenența la o comunitate. De fapt, mai puțin important este ce înseamnă cuvântul și mai mult faptul că este rostit, recunoscut și repetat de toți cei din același grup.

Cum a apărut „skibidi” pe internet

Originea termenului este legată de TikTok și de un dans viral creat pe melodia „Dom Dom Yes Yes” a trupei Biser King. Un tânăr pe nume Yasin Cengiz a devenit celebru pentru mișcările lui amuzante, iar cuvântul „skibidi” a fost asociat cu aceste videoclipuri. În scurt timp, mii de adolescenți au început să îl folosească, să facă glume pe baza lui și să creeze meme-uri.

Mai târziu, fenomenul s-a extins și a apărut varianta „skibidi toilet”, lansată de un YouTuber care a creat videoclipuri animate cu un cap de om ieșind dintr-un vas de toaletă, sincronizat pe același refren. Poate părea absurd, dar aceste videoclipuri au adunat sute de milioane de vizualizări, transformând cuvântul într-o adevărată marcă a culturii digitale.

De ce a fost inclus în dicționar

Poate te întrebi cum a ajuns un cuvânt fără sens real să fie recunoscut de un dicționar de prestigiu? Explicația e simplă, limbajul nu este static, el se schimbă odată cu societatea. Editorii de dicționare urmăresc cuvintele care se răspândesc, rezistă în timp și ajung să fie folosite pe scară largă. „Skibidi” a bifat toate aceste criterii, trecând din mediul online în vorbirea de zi cu zi și devenind parte din cultura pop. Totodată, el este recunoscut de milioane de tineri din toată lumea.

Ce înseamnă acest fenomen pentru părinți

Pentru mame și tați, apariția unor termeni ca „skibidi” poate părea o nebunie sau chiar o pierdere de timp. Totuși, este important să înțelegi că pentru copii aceste cuvinte reprezintă o formă de apartenență la grupul de prieteni. Când folosesc „skibidi”, ei nu urmăresc să exprime un sens concret, ci să facă parte dintr-o glumă comună, dintr-o cultură a generației lor.

Ca părinte, poți privi fenomenul ca pe o fereastră către lumea copilului tău. Nu trebuie să îți placă neapărat acest tip de conținut, dar e util să știi de unde vine și ce rol are în viața lui socială.

Cum să abordezi discuția despre „skibidi” cu copilul tău

Dacă vrei să înțelegi mai bine fenomenul, încearcă să îl întrebi direct pe copilul tău ce înseamnă „skibidi” pentru el și cum îl folosește. Vei descoperi că, de cele mai multe ori, nu există o explicație logică, ci doar o dorință de a fi amuzant și de a se conecta cu prietenii. În loc să respingi astfel de trenduri, poți transforma discuția într-o ocazie de a-i arăta că ești deschis să înțelegi lumea lui.

Cum influențează internetul limbajul copiilor

„Skibidi” nu este un caz singular. În fiecare an apar cuvinte noi generate de rețelele sociale, de meme-uri sau de comunitățile online. Termeni precum „delulu” sau „tradwife” au fost adăugați și ei în dicționar, pentru că reflectă realități sau moduri de a vorbi specifice generației actuale.

Pentru copii, aceste cuvinte sunt un limbaj secret care le întărește prieteniile. Pentru adulți, ele pot fi confuze, dar reprezintă o dovadă a creativității și a vitezei cu care internetul schimbă regulile comunicării.

Povestea lui „skibidi” arată că limbajul este viu, flexibil și extrem de receptiv la noile forme de cultură. Ceea ce astăzi pare lipsit de sens poate deveni mâine o expresie recunoscută oficial.

„Skibidi” nu este doar un cuvânt haotic inventat pe internet. Este un simbol al modului în care generațiile tinere își creează propriile coduri de comunicare și un exemplu clar al influenței pe care cultura digitală o are asupra limbajului.

