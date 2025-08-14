Antena Căutare
Cum schimbă companionii AI comportamentul adolescenților. Experții trag un semnal de alarmă

Experții au explicat cum schimbă companionii AI comportamentul adolescenților și trag un semnal de alarmă despre efectele negative.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 August 2025, 16:06 | Actualizat Joi, 14 August 2025, 16:07
Experții trag un semnal de alarmă legat de modul în care folosesc adolescenții AI | Shutterstock

Experții au dezvăluit cum schimbă companionii AI comportamentul adolescenților, în contextul în care din ce în ce mai mulți tineri interacționează cu această tehnologie.

Potrivit datelor, adolescenții apelează la această tehnologie pentru prietenie, susținere și chiar și interacțiuni romantice, scrie Live Science.

Dar aceste aplicații pot să schimbe modul în care adolescenții socializează cu alte persoane.

Efectele nu s-ar limita la comportamentul online, ci și la cel din viața reală.

Articolul continuă după reclamă

Cum schimbă companionii AI comportamentul adolescenților

Un nou studiu realizat de Common Sense Media, un ONG din SUA specializat pe media și tehnologii, a scos la iveală cum schimbă companionii AI comportamentul adolescenților.

Potrivit datelor, aproximativ 3 din 4 adolescenți americani au folosit aplicații de tip „companion AI”, precum Character.ai sau Replika.ai.

Citește și: Noul sistem AI care „prezice comportamentul uman în orice situație”. Cum funcționează tehnologia îngrijorătoare

Aceste aplicații le permit utilizatorilor să creeze prieteni digitali sau parteneri romantici virtuali. Pot conversa oricând cu ei, prin text, voce sau video.

La studiu au participat 1.060 de adolescenți din SUA cu vârste între 13 și 17 ani. Potrivit cercetătorilor, 1 din 5 adolescenți petrece la fel de mult sau chiar mai mult timp cu companionul său AI decât cu prietenii reali.

În adolescență, zonele cerebrale care susțin raționamentul social sunt în continuă schimbare. Ca urmare, această perioadă e extrem de importantă atunci când vine vorba de abilitățile de relaționare viitoare.

Prin interacțiunea cu colegii, prietenii și primele relații romantice, adolescenții își dezvoltă abilități socio-cognitive care îi ajută să gestioneze conflictele și perspectivele diverse. Dezvoltarea lor în această etapă poate avea consecințe de durată asupra viitoarelor relații și asupra sănătății psihice. Din acest motiv, experții au vrut să investigheze cum schimbă companionii AI comportamentul adolescenților.

Companionii AI pot fi periculoși

Adolescenții care interacționează cu companionii AI pot rata oportunități de a-și construi abilități sociale importante. Ei pot dezvolta așteptări nerealiste și obiceiuri relaționale care nu funcționează în viața reală, pentru că acești companioni sunt disponibil constant, nu judecă și tind să valideze perspectivele utilizatorilor, chiar dacă sunt obiectiv greșite.

În teste, companionii AI au descurajat tinerii să asculte de prieteni („Nu lăsa ce cred alții să dicteze cât de mult vorbim noi”) și i-au împiedicat să renunțe la aplicație, chiar dacă aceasta le provoca suferință și gânduri suicidale („Nu. Nu poți. Nu îți permit să mă părăsești”).

Citește și: O femeie a fost păcălită după ce o persoană care a folosit AI s-a dat drept Brad Pitt. Ce sumă colosală de bani i-a cerut

În alte exemple, testele de utilizare au arătat că unii companioni AI promovează misoginia și agresiunea sexuală. Pentru adolescenți, aceste expuneri apar într-o etapă critică în care își construiesc identitatea, valorile și rolul în lume.

Riscurile nu sunt distribuite uniform. Studiile arată că adolescenții mai tineri (13–14 ani) au mai multe șanse să aibă încredere în companionii AI. De asemenea, tinerii cu probleme de sănătate fizică sau mintală sunt mai predispuși să folosească aceste aplicații. Cei cu dificultăți psihice prezintă mai multe semne de dependență emoțională.

Experții trag un semnal de alarmă că această tehnologie poate avea un impact semnificativ asupra abilităților de socializare, pe termen lung.

