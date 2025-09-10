Antena Căutare
Garoul de păr la bebeluși: ce este și cum îl recunoști

Ca proaspătă mămică, ești în permanență atentă la fiecare detaliu legat de bebelușul tău. Cum se simte, ce mănâncă, cât de des plânge și cum îi poți alina orice disconfort. Însă, printre provocările pe care le poți întâlni, există una la care poate nu te-ai gândit până acum: garoul de păr la bebeluși. Sau, cum este cunoscut în termeni medicali, sindromul turnichetului. Deși rar, acest fenomen poate deveni o problemă serioasă dacă nu este tratat rapid.

Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 08:05
Garoul de păr la bebeluși. În primele luni de viață ale bebelușului, ar fi bine să-ți prinzi părul în coadă. | Shutterstock

Garoul de păr sau sindromul turnichetului este o afecțiune rară, în care un fir de păr se înfășoară strâns în jurul unui deget de la mână, deget de la picior sau altă parte a corpului. Astfel, el afectează circulația sângelui. Acest sindrom poate provoca durere intensă și umflături. Iar în cazuri extreme, leziuni tisulare severe sau pierderea parțială a membrului afectat.

Ce este garoul de păr la bebeluși?

Garoul de păr apare atunci când un fir de păr se înfășoară strâns în jurul unei părți mici a corpului bebelușului. Cel mai frecvent în zona degetelor de la mână, degetelor de la picioare sau chiar în jurul organelor genitale. Acest fir blochează fluxul sanguin, ceea ce poate duce la durere, umflături și chiar leziuni ale pielii și țesutului din zona respectivă. Deși sună alarmant, vestea bună este că dacă descoperi garoul la timp și acționezi prompt, problemele pot fi rezolvate fără complicații pe termen lung.

În primele luni de viață ale bebelușului, mamele se confruntă frecvent cu o pierdere a părului mai mare decât de obicei. Acest fenomen este complet natural, însă firele căzute pot deveni un pericol invizibil pentru cei mici. Iar asta deoarece părțile corpului bebelușilor sunt atât de delicate încât un fir de păr se poate înfășura rapid în jurul unui deget. Fiind extrem de subțiri și greu de observat, aceste fire pot trece neobservate, dar pot provoca disconfort serios copilului tău.

Cum recunoști garoul de păr la bebeluși?

Un bebeluș nu îți poate spune că îl doare ceva. Așa că semnele unui garou de păr pot fi subtile la început. Însă, pe măsură ce firul de păr se strânge, copilul va deveni tot mai neliniștit. Iată câteva simptome la care trebuie să fii atentă:

  • plâns inexplicabil. Dacă bebelușul tău plânge mult, chiar și după ce ai încercat să îl hrănești, este posibil să fie ceva care îi provoacă durere. În aceste cazuri, merită să verifici întregul corp al copilului. Asta pentru a vedea dacă nu cumva un fir de păr s-a prins de un deget sau de un alt apendice.
  • roșeață sau decolorare a pielii. Dacă observi că degetele, degetele de la picioare, organele genitale sau alte zone sunt roșii, umflate sau au o decolorare neobișnuită, este important să verifici mai atent.
  • umflături sau crestături. În cazurile avansate, firul de păr poate să lase o crestătură adâncă în piele, iar zona afectată poate fi umflată. Dacă observi așa ceva, trebuie să acționezi rapid.

Ce să faci dacă descoperi un garou de păr?

Dacă ai observat un garou de păr pe corpul bebelușului tău, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să rămâi calmă. După aceea, să încerci să îndepărtezi firul de păr cât mai repede posibil. Iată câțiva pași pe care îi poți urma:

  • alege un loc bine iluminat. Du bebelușul într-o cameră bine luminată sau folosește o lanternă pentru a vedea mai clar firul de păr. Poți cere ajutorul partenerului sau al unui prieten pentru a ține bebelușul. Timp în care, tu te ocupi de îndepărtarea firului.
  • îndepărtează firul cu grijă. Poți folosi o pensetă cu vârf fin pentru a încerca să apuci și să tai firul de păr. Ai grijă să nu rănești pielea copilului în acest proces. Dacă firul este prea strâns sau nu-l poți vedea bine, poți folosi o lupă.
  • folosește o cremă depilatoare. În cazul în care firul de păr este foarte subțire și greu de apucat, folosește o cremă depilatoare. Aplică o cantitate mică de cremă pe zona afectată și așteaptă câteva minute, apoi spală bine locul cu apă caldă. Asigură-te însă că pielea nu este iritată înainte de a folosi crema.
  • mergi la medic. Dacă nu reușești să îndepărtezi firul de păr sau dacă zona rămâne umflată și roșie după ce ai încercat să-l îndepărtezi, este important să consulți imediat un medic. Uneori, firul de păr poate pătrunde sub piele, ceea ce face necesară intervenția medicală pentru a evita complicațiile grave.

Garoul de păr la bebeluși: cum poți preveni astfel de situații

Chiar dacă garoul de păr este o situație rară, există câteva lucruri pe care le poți face pentru a preveni apariția acestuia.

Verifică frecvent hainele și scaunul copilului.

Firele de păr se pot aduna în locuri neașteptate. Așa că, atunci când îți îmbraci bebelușul sau îl pui în scaunul auto, aruncă o privire pentru a te asigura că nu există fire de păr care să ajungă pe pielea copilului.

Periază părul și curăță bine locuința.

În perioada postpartum, încearcă să perii părul în mod regulat. Dar și să aspiri casa mai des pentru a te asigura că micuțul nu are cum să intre în contact cu firele de păr.

