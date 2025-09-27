Încă arăți gravidă după naștere? Nu-i nimic, burta ta postpartum este absolut normală

Antena Căutare
După naștere, multe femei observă că burta lor arată încă „ca în sarcină” și se întreabă dacă este ceva în neregulă. Adevărul este că burtica postpartum este absolut normală și face parte din procesul de recuperare al corpului. Află de ce se întâmplă și cum îți poți susține corpul în această etapă.

Publicat: Sambata, 27 Septembrie 2025, 10:01
Ai născut, ții bebelușul în brațe și te aștepți ca burta să dispară imediat. Dar oglinda îți arată altceva: încă pari însărcinată în cinci-șase luni. Realitatea este că acest lucru se întâmplă tuturor femeilor și nu este absolut nimic greșit. Corpul tău are nevoie de timp, răbdare și blândețe.

Multe proaspete mame sunt surprinse sau chiar dezamăgite atunci când descoperă că, imediat după naștere, burta lor nu revine la forma de dinainte de sarcină. Adevărul este simplu: corpul a avut nevoie de nouă luni pentru a crește un copil, așa că este firesc să aibă nevoie de timp pentru a se reface.

După naștere, uterul este încă mărit și are nevoie de câteva săptămâni pentru a reveni la dimensiunea normală. În plus, mușchii abdominali s-au întins considerabil, iar ligamentele și pielea au fost supuse unei presiuni constante. Toate acestea contribuie la aspectul de „burtă de gravidă” chiar și după ce ai născut.

Presiunea socială și imaginile înșelătoare

Trăim într-o lume în care vedem constant fotografii cu vedete care par să-și fi recăpătat silueta perfectă la câteva zile după naștere. Aceste imagini creează presiune și pot face ca multe femei să se simtă „defecte” sau „în urmă”.

Realitatea este că aceste imagini nu reflectă experiența obișnuită. De multe ori, ele ascund echipe de antrenori, nutriționiști, retușuri sau chiar operații estetice. Fiecare corp are propriul său ritm de recuperare, iar comparațiile nu fac decât să aducă frustrare și nesiguranță.

Ce spun specialiștii despre recuperarea postpartum

Medicii și moașele subliniază că procesul de vindecare după naștere este unul complex. Nu doar burta are nevoie de timp, ci întreg organismul. Organele interne trebuie să revină la locul lor, nivelurile hormonale se echilibrează, iar corpul se adaptează la noul rol de a hrăni și îngriji un copil.

În medie, uterul are nevoie de aproximativ șase săptămâni pentru a reveni la dimensiunea normală. Totuși, aspectul abdomenului poate fi influențat de factori precum alăptarea, tonusul muscular, tipul de naștere și chiar predispozițiile genetice.

Diastaza abdominală: ce înseamnă și când apare

Un aspect frecvent întâlnit după sarcină este diastaza abdominală, adică separarea mușchilor abdominali. Acest lucru poate face ca burta să pară mai proeminentă și să fie nevoie de mai mult timp și exerciții specifice pentru a reveni.

Diastaza abdominală nu este periculoasă în sine, dar poate crea disconfort sau dureri de spate. Kinetoterapeuții recomandă exerciții blânde, adaptate pentru perioada postpartum, care să ajute la întărirea treptată a mușchilor.

Cum să îți îngrijești corpul în această perioadă

Burta postpartum este normală, dar asta nu înseamnă că nu poți avea grijă de tine pentru a sprijini procesul de recuperare:

  • ai răbdare cu tine. Corpul tău a trecut printr-o transformare extraordinară. Oferă-i timp să se vindece.
  • alimentație echilibrată. Nu este momentul pentru diete restrictive. Ai nevoie de nutrienți, mai ales dacă alăptezi. Fructele, legumele, proteinele și hidratarea sunt esențiale.
  • mișcare blândă. După acordul medicului, poți începe cu plimbări ușoare și exerciții de respirație. Yoga și pilates pentru mame sunt variante excelente.
  • odihnă și sprijin. Somnul este fragmentat, dar încearcă să te odihnești atunci când poți. Acceptă ajutorul celor din jur pentru a-ți păstra energia.
  • consultații medicale. Dacă simți dureri puternice, disconfort sau observi că burta nu se retrage deloc după câteva luni, cere sfatul medicului sau al unui fizioterapeut specializat în recuperare postpartum.

Să înveți să îți iubești corpul din nou

Poate că burta postpartum nu arată așa cum ți-ai dori, dar este dovada unui drum incredibil pe care corpul tău l-a parcurs. A crescut, a protejat și a adus pe lume un copil. În loc să privești burtica ca pe un defect, încearcă să o vezi ca pe o medalie de onoare.

Fiecare vergetură, fiecare linie de pe piele și fiecare centimetru de burtă spun povestea unei lupte duse cu dragoste și curaj.

Cum să gestionezi comentariile celor din jur

Din păcate, nu lipsesc remarcele nepotrivite de genul „Încă pari gravidă” sau „Când îți revii?”. Astfel de comentarii pot răni și pot accentua nesiguranța.

În astfel de situații, ai dreptul să răspunzi ferm sau să alegi să nu răspunzi deloc. Poți spune: „Corpul meu se recuperează, am răbdare cu el.” Important este să nu lași vocea celor din jur să îți influențeze relația cu propriul corp.

