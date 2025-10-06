Antena Căutare
Home Lifestyle Family Îngrijirea pielii și tenului la vârsta adolescenței. Ce trebuie să știm

Îngrijirea pielii și tenului la vârsta adolescenței. Ce trebuie să știm

Îngrijirea pielii la adolescenți nu trebuie să fie complicată. În loc de 10 pași inutili, ei au nevoie doar de câteva reguli clare: curățare blândă, hidratare lejeră și protecție solară. Învață-i cum să prevină acneea și să-și mențină tenul sănătos, fără produse agresive și fără obiceiuri greșite.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 09:01 | Actualizat Marti, 30 Septembrie 2025, 14:30
Adolescentă își face rutina de skin care. Îngrijirea pielii și tenului la vârsta adolescenței. Ce trebuie să știm | Shutterstock

Adolescența aduce cu sine multe provocări, iar pielea este printre primele care resimt schimbările hormonale și de stil de viață. Din fericire, nu ai nevoie de rutine complicate sau produse scumpe pentru a avea grijă de ten. Tot ce trebuie este simplitate, consecvență și câteva reguli de bază.

La vârsta adolescenței, pielea trece prin transformări majore, iar tenul devine adesea o sursă de frustrare și nesiguranță. Acneea, coșurile sau sensibilitatea la soare sunt doar câteva dintre problemele care apar în această etapă. Îngrijirea corectă a pielii este foarte importantă, nu doar pentru aspectul estetic, ci și pentru încrederea de sine și sănătatea pe termen lung.

De la acnee hormonală și coșuri inflamate până la arsuri solare sau sensibilitate crescută, tinerii se confruntă cu multe provocări legate de ten. În goana după soluții rapide, mulți adolescenți își creează rutine complicate de skincare, cu prea multe produse și pași inutili. Însă adevărul este că pielea tânără are nevoie de îngrijire simplă, blândă și adaptată vârstei.

Pielea la preadolescenți și adolescenți

Articolul continuă după reclamă

Între vârsta de 10 și 20 de ani, pielea trece prin transformări intense, cauzate mai ales de schimbările hormonale. Nivelurile crescute de androgeni stimulează glandele sebacee să producă mai mult sebum, iar această supraproducție, combinată cu celulele moarte și bacteriile de pe piele, poate duce la înfundarea porilor și la apariția acneei.

Pe lângă hormoni, și alți factori contribuie la problemele tenului în adolescență:

  • genetica, pentru că predispoziția la acnee se moștenește.
  • alimentația, mai ales consumul frecvent de zahăr și alimente procesate.
  • stresul, care amplifică dezechilibrele hormonale.
  • factorii de mediu, precum poluarea sau umiditatea ridicată.
  • medicamentele sau anumite produse cosmetice care blochează porii.

Înțelegerea acestor cauze este primul pas pentru a aborda corect îngrijirea pielii la vârsta adolescenței.

CITEȘTE ȘI: Ce pot face când adolescentul îți răspunde: „Nu mă poți obliga”?​

Skincare-ul pentru adolescenți și preadolescenți ar trebui să fie simplu

Deși piața abundă în produse care promit minuni, adevărul este că pielea tânără nu are nevoie de o rutină sofisticată. În majoritatea cazurilor, specialiștii susțin că sunt suficienți trei pași de bază pentru a avea un ten curat și sănătos.

Curățare delicată

Curățarea este esențială pentru a elimina impuritățile acumulate peste zi. Este important să alegi un gel sau o spumă de curățare blândă, fără alcool și non-comedogenică, adică formulată astfel încât să nu blocheze porii. Spălarea feței de două ori pe zi, dimineața și seara, este suficientă, deoarece spălatul excesiv poate usca sau irita pielea.

Hidratare ușoară

Chiar și pielea grasă are nevoie de hidratare. Un produs lejer, pe bază de apă, fără uleiuri, va menține echilibrul natural și va proteja bariera cutanată. În anotimpurile reci sau în mediile foarte uscate, poți opta pentru o cremă puțin mai consistentă, dar nu exagerat de grasă.

Protecție solară

Protecția împotriva razelor UV este crucială, indiferent de vârstă. Un SPF 30 cu spectru larg aplicat dimineața este suficient pentru o zi obișnuită de școală. Dacă adolescentul petrece mult timp afară, crema de protecție solară trebuie reaplicată la câteva ore. Folosirea constantă a SPF-ului previne nu doar arsurile solare, ci și îmbătrânirea prematură și riscurile mai grave, precum cancerul de piele.

Pericolele unei rutine prea complicate

Rețelele sociale pot da impresia că doar o rutină de skincare în 10 pași va avea rezultate vizibile. În realitate, multe dintre aceste rutine sunt gândite pentru pielea matură, deja afectată de timp și factori externi, nu pentru tenul adolescentin.

Excesul de produse poate irita pielea tânără și o poate face mai vulnerabilă. Exfolianții agresivi, loțiunile astringente sau tratamentele dure antiacneice pot elimina uleiurile naturale de care pielea are nevoie pentru protecție. În lipsa acestei bariere, apar roșeața, uscăciunea și chiar mai multe coșuri.

Mai puțin înseamnă mai mult atunci când vine vorba despre îngrijirea pielii la vârste fragede.

Cum tratezi acneea la adolescenți

Acneea este una dintre cele mai frecvente probleme la această vârstă. De cele mai multe ori, nu e nevoie de tratamente complicate, ci doar de soluții simple și punctuale.

Tratamente locale precum cremele sau gelurile cu peroxid de benzoil ori acid salicilic sunt eficiente pentru coșurile izolate. Plasturii speciali pentru acnee pot ajuta la vindecarea leziunilor mici, dar nu sunt suficienți pentru problemele recurente.

Exfolierea blândă, o dată pe săptămână sau folosirea unui produs cu acid glicolic sau salicilic poate îndepărta celulele moarte și poate preveni blocarea porilor. Ar fi bine să se evite scruburile cu particule abrazive, care pot irita tenul și care pot agrava acneea.

Dacă acneea nu se ameliorează cu soluții din farmacie, atunci este cazul să mergi la un consult dermatologic. Medicul poate recomanda tratamente mai puternice, fie topice, fie orale, adaptate tipului de piele și severității problemei.

Sfaturi pentru o piele mai sănătoasă la adolescenți și preadolescenți

Îngrijirea pielii nu înseamnă doar produse cosmetice, ci și obiceiuri zilnice care fac diferența pe termen lung:

  • adolescentul ar trebui să aibă o alimentație echilibrată (fructe, legume, proteine) și să se hidrateze
  • să evite să-ți atingă fața pe parcursul zilei, deoarece se transferă murdărie și bacterii, ceea ce favorizează apariția coșurilor.
  • să aibă o rutină consecventă de curățare, hidratare și protecție solară dimineața, urmate de o curățare seara. Produsele au nevoie de timp pentru a-și face efectul, deci consecvența este cheia.

Îngrijirea pielii la vârsta adolescenței nu trebuie să fie un proces complicat sau costisitor. O rutină de bază, simplă și constantă, combinată cu o alimentație echilibrată și obiceiuri sănătoase, este suficientă pentru a menține pielea curată și protejată.

CITEȘTE ȘI: Cum schimbă companionii AI comportamentul adolescenților. Experții trag un semnal de alarmă

Efectul neașteptat al hormonilor de sarcină. Cum pot cauza umflarea feței...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 € Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Efectul neașteptat al hormonilor de sarcină. Cum pot cauza umflarea feței
Efectul neașteptat al hormonilor de sarcină. Cum pot cauza umflarea feței
Horoscopul săptămânii 6 octombrie – 12 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 6 octombrie – 12 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Cuvântul 'skibidi' a fost adăugat în dicționar. Ce înseamnă?
Cuvântul 'skibidi' a fost adăugat în dicționar. Ce înseamnă?
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții”... Libertatea.ro
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin. "Imperialismul" românesc și dorințele reale ale moldovenilor
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor HelloTaste.ro
„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”. Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să învețe valoarea muncii practice
„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”. Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat Jurnalul
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor Kudika
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din toată Europa
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan.
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii" Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș”
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș” ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x