Un psihiatru pediatru explică de ce vorbitul despre copilul „pe la spate”, dar în sens pozitiv, poate avea efecte incredibile asupra încrederii lui. Află cum funcționează această metodă, de ce este eficientă, ce beneficii aduce și ce riscuri ascunde atunci când este împărtășită pe rețelele sociale.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 17:27
Mama îi arată fetiței ceva pe telefon. Îți vorbești copilul pe la spate? Un psihiatru pediatru explică de ce acest lucru ajută la dezvoltarea încrederii copiilor | Shutterstock

Ți-ai surprins vreodată copilul ascultând cu atenție ce spui despre el? Psihiatrii pediatri spun că aceste momente pot deveni lecții puternice de încredere și iubire de sine, mai ales atunci când cuvintele sunt pline de apreciere.

De obicei, părinții sunt sfătuiți să își laude copiii direct, pentru ca cei mici să știe cât de mult sunt apreciați. Dar ce se întâmplă atunci când laudele nu sunt adresate lor în mod explicit, ci rostite în conversații aparent „private” pe care copilul le aude întâmplător? Un nou trend pe rețelele sociale arată exact acest lucru: părinți care vorbesc frumos despre copiii lor „pe la spate”, în așa fel încât micuții să audă. Departe de a fi un joc superficial, psihiatrii spun că această metodă poate fi o cale autentică de a cultiva încrederea în sine a copiilor.

Cum a apărut trendul

Tot mai mulți părinți postează pe TikTok sau Instagram momente în care vorbesc despre copilul lor cu admirație, ca și cum acesta nu ar fi de față. Însă copilul „surprinde” discuția și, adesea, reacționează cu un zâmbet larg sau chiar cu emoji. Mama și influencerul Hannah Cases a încercat această metodă cu fiica ei, Georgia, și a rămas impresionată de rezultat: „Am văzut cum fața ei s-a luminat, doar auzindu-ne spunând cât de mândri suntem de ea. Atunci am înțeles cât de mult contează cuvintele noastre, chiar și atunci când nu i le adresăm direct.”

Ce spun specialiștii despre ”vorbitul despre copil pe la spate”

Dr. Joshua Stein, psihiatru pediatru și specialist în sănătatea mintală a copiilor și adolescenților la PrairieCare, susține că „vorbitul pe la spatele copiilor”, atunci când este pozitiv și autentic, poate fi o formă unică de validare.

„Când un copil aude din întâmplare cum părinții vorbesc frumos despre el, sentimentul este și mai puternic decât atunci când primește o laudă directă. Este ca și cum ar primi dovada că părintele chiar simte ceea ce spune și nu o face doar ca să îl încurajeze,” explică dr. Stein.

Potrivit lui, aceste momente îi ajută pe copii să își dezvolte un simț mai puternic al valorii personale și să creadă în propriile abilități. În plus, pot fi o motivație reală pentru a persevera atunci când întâmpină dificultăți.

De ce funcționează

Psihologii subliniază că, deși copiii par deseori distrați sau concentrați pe altceva, ei absorb constant informații din mediul lor. Cuvintele părinților au o greutate enormă. Dacă un copil aude critici sau comparații negative, acestea pot deveni parte din felul în care își percepe valoarea.

În schimb, atunci când copilul surprinde în mod natural conversații pozitive despre el, mesajul este mai credibil și mai puternic decât un compliment direct. Este un fel de „dovadă autentică” a iubirii și aprecierii.

Exemple practice despre cum să-ți ”vorbești copilul pe la spate”

Cum ar putea arăta asta în viața de zi cu zi?

  • vorbești la telefon cu un prieten și spui: „Sunt atât de impresionat de răbdarea pe care o are copilul meu când colorează.”
  • vorbești cu partenerul tău: „Astăzi m-a surprins cât de atent a fost la instrucțiuni, chiar sunt mândră de el.”
  • comentezi cu bunicii: „Are o inimă atât de bună, mereu vrea să ajute.”

Dacă micuțul aude aceste afirmații, impactul lor este mult mai profund decât atunci când îi spui direct: „Bravo!”.

Posibile riscuri și cum să le eviți

Deși metoda în sine este benefică, specialiștii avertizează că există și capcane:

  • expunerea pe rețelele sociale. Dr. Stein atrage atenția că publicarea acestor momente online poate fi dăunătoare: „Chiar dacă acum par drăguțe, pe măsură ce copilul crește, aceste videoclipuri pot deveni jenante sau pot pune presiune asupra imaginii lui publice.”
  • lipsa de autenticitate. Copiii simt repede dacă laudele nu sunt reale. Dacă părintele exagerează sau inventează, mesajul își pierde forța.
  • auzul criticilor. Dacă un copil aude în privat mai degrabă critici decât aprecieri, efectul va fi invers, adică îi va scădea încredere și va apărea nesiguranța.

Ce învățăm din acest trend

Pentru Hannah Cases, experiența a fost o lecție importantă: „Am realizat că fiecare cuvânt contează. Dacă un simplu compliment auzit întâmplător îi poate lumina ziua, îmi imaginez cât de mult ar răni-o să audă ceva negativ despre ea.”

Acesta este și mesajul pe care psihiatrii pediatri îl transmit părinților: copiii internalizează cuvintele noastre mult mai mult decât credem. Ele devin vocea interioară care îi însoțește toată viața.

Cum poți folosi metoda acasă

  • laudă copilul și în discuțiile cu alte persoane, nu doar atunci când este față în față.
  • asigură-te că laudele sunt specifice și reale: în loc de „Ești grozav”, spune „Ai fost foarte atent azi când ai împărțit jucăriile”.
  • evită comparațiile cu alți copii. În loc să spui „Ești mai bun decât X”, concentrează-te pe progresul lui personal.
  • nu exagera și nu teatraliza. Sinceritatea este cheia.

Cuvintele părinților pot deveni fundația pe care copilul își construiește imaginea de sine. Vorbitul „pe la spatele” copilului, atunci când este pozitiv și autentic, este mai mult decât un trend de pe rețelele sociale, este o strategie simplă, dar puternică, de a clădi încredere și reziliență emoțională.

Așadar, data viitoare când vorbești despre copilul tău, amintește-ți că urechile lui sunt mereu atente. Și ceea ce aude, chiar și „întâmplător”, îl poate însoți pentru tot restul vieții.

Înapoi la Homepage
