Părinții recunosc că uneori apelează la mici „minciuni albe” pentru a gestiona momentele dificile cu copiii mici. De la povești amuzante la sfaturi ale experților, descoperă cele mai neobișnuite minciuni pe care le spun părinții și ce impact pot avea acestea asupra încrederii dintre părinți și copii.

Mama îi șoptește fetei la ureche. Părinții împărtășesc cele mai „neobișnuite” minciuni nevinovate pe care le-au spus copiilor mici | Shutterstock

Minciunile mici, spuse cu bună intenție, fac parte din arsenalul părinților când vine vorba de copiii mici. Însă până unde e în regulă să folosim aceste „scurtături” și când pot deveni problematice?

Cu toții știm că, uneori, parentingul poate fi o provocare imensă, iar copiii mici pot transforma o zi liniștită într-un adevărat carusel de emoții. În astfel de momente, mulți părinți recurg la mici minciuni nevinovate, povești sau explicații menite să liniștească copilul, să-l ajute să accepte o situație sau să evite o criză. Și pentru că sinceritatea totală cu un copil de doi ani poate fi uneori mai greu de aplicat, aceste mici „adevăruri” au devenit, de multe ori, soluții creative și amuzante.

Povești amuzante din lumea părinților

Mulți părinți au împărtășit în social media propriile „adevăruri” spuse cu zâmbetul pe buze. Iată câteva dintre cele mai amuzante.

„Legumele au superputeri”

O mamă spune că i-a convins pe cei doi copii ai ei să mănânce broccoli spunându-le că „verdețurile îți dau putere să sari mai sus decât oricine din parc”. Rezultatul? Copiii au mâncat broccoli timp de o săptămână, apoi au petrecut următoarele zile testându-și „noile abilități” pe tobogan.

„Televizorul doarme noaptea”

Un tată a găsit metoda perfectă de a-i convinge pe copii să nu mai ceară desene la ora de culcare: le-a spus că televizorul „are nevoie de somn” și că, dacă nu îl lași să doarmă, a doua zi „se va trezi morocănos” și nu va mai arăta desenele preferate.

„Bateria mașinii se descarcă dacă cântăm tare”

O familie a inventat această minciună ca să evite concertele improvizate și strigătele de pe bancheta din spate. „Am zis că dacă țipăm prea tare, mașina obosește și se oprește. Au devenit brusc foarte tăcuți la drum lung.”

„Zâna Pădurii verifică dacă ți-ai strâns jucăriile”

Pentru a transforma ordinea din cameră într-o aventură magică, o mamă le-a spus copiilor că „Zâna Pădurii” vine noaptea și lasă un cadou micuțul doar dacă găsește camera curată. Nu doar că au strâns jucăriile, dar au început și să-și facă patul fără să fie rugați.

„Vine ploaia dacă nu porți șapcă”

Un tată inventiv a transformat purtarea șepcii într-o „responsabilitate cosmică”. I-a spus fiului său că „norii se supără” dacă nu poartă șapcă și încep să plângă, provocând ploaie. Copilul nu a mai ieșit din casă fără șapcă… chiar și în ianuarie.

Minciunile ”albe”: când sunt în regulă și când pot face rău?

Chiar dacă aceste mici „minciuni” par inofensive și chiar eficiente pe moment, specialiștii atrag atenția că ele trebuie folosite cu măsură. Dr. Deborah Gilboa, medic de familie și expert în dezvoltarea copilului, explică pentru today.com că până în jurul vârstei de trei ani, minciunile albe sunt, în general, inofensive. Memoria copiilor de până la această vârstă este încă în formare și foarte puțini își amintesc detaliile.

Pe măsură ce copiii cresc, între 4 și 6 ani, încep să-și dezvolte gândirea logică și să înțeleagă mai bine lumea din jur. Atunci, minciunile pot fi resimțite ca o încălcare a încrederii. „Ne dorim ca niciodată copiii să nu se întrebe dacă părinții lor spun adevărul,” subliniază Gilboa. Ea recomandă ca, în loc să inventăm minciuni, să oferim răspunsuri simple, clare, care să protejeze copilul, dar să nu-i inducă confuzie: „Nu o să-ți spun asta acum,” sau „Nu e încă momentul să vorbim despre asta,” sau chiar „Nu te privește”.

Un alt aspect interesant pe care îl menționează este că minciunile albe funcționează, de obicei, doar cu primul copil. Copiii mai mari pot spune fraților mai mici că „părinții au mințit,” ceea ce poate complica lucrurile în familie.

Două situații când minciunile albe sunt total nerecomandate

Există însă două momente în care părinții nu ar trebui să recurgă niciodată la minciuni, oricât de dificil ar fi:

Moartea unui animal de companie. Aceasta este un moment sensibil și traumatizant pentru orice copil. Gilboa spune că, în astfel de situații, copilul trebuie să se poată baza pe părinți și să primească un răspuns sincer, chiar dacă dureros. Ascunderea adevărului nu face decât să adâncească confuzia și tristețea.

Amenințarea cu abandonul în public este un clasic în parentingul frustrat, genul de frază „dacă nu urci în mașină, te las la parc”. Această amenințare este dăunătoare deoarece, pe de o parte, părinții nu ar face niciodată asta și copiii știu asta, iar pe de altă parte, poate crea anxietăți legate de abandon. „Niciuna dintre aceste situații nu este acceptabilă,” avertizează Gilboa.

În concluzie, minciunile albe sunt o parte naturală a parentingului, o „unealtă” folosită cu intenții bune pentru a face viața copiilor și părinților mai ușoară în anumite momente. Important este să le folosim cu responsabilitate, să păstrăm o bază solidă de încredere și să fim pregătiți să oferim adevărul atunci când copilul este pregătit să-l înțeleagă.

