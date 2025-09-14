Antena Căutare
Home Lifestyle Family Părinții împărtășesc cele mai „neobișnuite” minciuni nevinovate pe care le-au spus copiilor mici

Părinții împărtășesc cele mai „neobișnuite” minciuni nevinovate pe care le-au spus copiilor mici

Părinții recunosc că uneori apelează la mici „minciuni albe” pentru a gestiona momentele dificile cu copiii mici. De la povești amuzante la sfaturi ale experților, descoperă cele mai neobișnuite minciuni pe care le spun părinții și ce impact pot avea acestea asupra încrederii dintre părinți și copii.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Duminica, 14 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 18:04
Mama îi șoptește fetei la ureche. Părinții împărtășesc cele mai „neobișnuite” minciuni nevinovate pe care le-au spus copiilor mici | Shutterstock

Minciunile mici, spuse cu bună intenție, fac parte din arsenalul părinților când vine vorba de copiii mici. Însă până unde e în regulă să folosim aceste „scurtături” și când pot deveni problematice?

Cu toții știm că, uneori, parentingul poate fi o provocare imensă, iar copiii mici pot transforma o zi liniștită într-un adevărat carusel de emoții. În astfel de momente, mulți părinți recurg la mici minciuni nevinovate, povești sau explicații menite să liniștească copilul, să-l ajute să accepte o situație sau să evite o criză. Și pentru că sinceritatea totală cu un copil de doi ani poate fi uneori mai greu de aplicat, aceste mici „adevăruri” au devenit, de multe ori, soluții creative și amuzante.

Povești amuzante din lumea părinților

Mulți părinți au împărtășit în social media propriile „adevăruri” spuse cu zâmbetul pe buze. Iată câteva dintre cele mai amuzante.

Articolul continuă după reclamă

„Legumele au superputeri”

O mamă spune că i-a convins pe cei doi copii ai ei să mănânce broccoli spunându-le că „verdețurile îți dau putere să sari mai sus decât oricine din parc”. Rezultatul? Copiii au mâncat broccoli timp de o săptămână, apoi au petrecut următoarele zile testându-și „noile abilități” pe tobogan.

„Televizorul doarme noaptea”

Un tată a găsit metoda perfectă de a-i convinge pe copii să nu mai ceară desene la ora de culcare: le-a spus că televizorul „are nevoie de somn” și că, dacă nu îl lași să doarmă, a doua zi „se va trezi morocănos” și nu va mai arăta desenele preferate.

„Bateria mașinii se descarcă dacă cântăm tare”

O familie a inventat această minciună ca să evite concertele improvizate și strigătele de pe bancheta din spate. „Am zis că dacă țipăm prea tare, mașina obosește și se oprește. Au devenit brusc foarte tăcuți la drum lung.”

„Zâna Pădurii verifică dacă ți-ai strâns jucăriile”

Pentru a transforma ordinea din cameră într-o aventură magică, o mamă le-a spus copiilor că „Zâna Pădurii” vine noaptea și lasă un cadou micuțul doar dacă găsește camera curată. Nu doar că au strâns jucăriile, dar au început și să-și facă patul fără să fie rugați.

CITEȘTE ȘI: 9 tipuri de dinamici familiale toxice și cum să le identifici pe fiecare în parte​

„Vine ploaia dacă nu porți șapcă”

Un tată inventiv a transformat purtarea șepcii într-o „responsabilitate cosmică”. I-a spus fiului său că „norii se supără” dacă nu poartă șapcă și încep să plângă, provocând ploaie. Copilul nu a mai ieșit din casă fără șapcă… chiar și în ianuarie.

Minciunile ”albe”: când sunt în regulă și când pot face rău?

Chiar dacă aceste mici „minciuni” par inofensive și chiar eficiente pe moment, specialiștii atrag atenția că ele trebuie folosite cu măsură. Dr. Deborah Gilboa, medic de familie și expert în dezvoltarea copilului, explică pentru today.com că până în jurul vârstei de trei ani, minciunile albe sunt, în general, inofensive. Memoria copiilor de până la această vârstă este încă în formare și foarte puțini își amintesc detaliile.

Pe măsură ce copiii cresc, între 4 și 6 ani, încep să-și dezvolte gândirea logică și să înțeleagă mai bine lumea din jur. Atunci, minciunile pot fi resimțite ca o încălcare a încrederii. „Ne dorim ca niciodată copiii să nu se întrebe dacă părinții lor spun adevărul,” subliniază Gilboa. Ea recomandă ca, în loc să inventăm minciuni, să oferim răspunsuri simple, clare, care să protejeze copilul, dar să nu-i inducă confuzie: „Nu o să-ți spun asta acum,” sau „Nu e încă momentul să vorbim despre asta,” sau chiar „Nu te privește”.

Un alt aspect interesant pe care îl menționează este că minciunile albe funcționează, de obicei, doar cu primul copil. Copiii mai mari pot spune fraților mai mici că „părinții au mințit,” ceea ce poate complica lucrurile în familie.

Două situații când minciunile albe sunt total nerecomandate

Există însă două momente în care părinții nu ar trebui să recurgă niciodată la minciuni, oricât de dificil ar fi:

  • Moartea unui animal de companie. Aceasta este un moment sensibil și traumatizant pentru orice copil. Gilboa spune că, în astfel de situații, copilul trebuie să se poată baza pe părinți și să primească un răspuns sincer, chiar dacă dureros. Ascunderea adevărului nu face decât să adâncească confuzia și tristețea.
  • Amenințarea cu abandonul în public este un clasic în parentingul frustrat, genul de frază „dacă nu urci în mașină, te las la parc”. Această amenințare este dăunătoare deoarece, pe de o parte, părinții nu ar face niciodată asta și copiii știu asta, iar pe de altă parte, poate crea anxietăți legate de abandon. „Niciuna dintre aceste situații nu este acceptabilă,” avertizează Gilboa.

În concluzie, minciunile albe sunt o parte naturală a parentingului, o „unealtă” folosită cu intenții bune pentru a face viața copiilor și părinților mai ușoară în anumite momente. Important este să le folosim cu responsabilitate, să păstrăm o bază solidă de încredere și să fim pregătiți să oferim adevărul atunci când copilul este pregătit să-l înțeleagă.

CITEȘTE ȘI: Prețul vinovăției la părinți: cum sabotează relațiile de familie și legătura cu copiii

Cele mai bune 10 filme pentru copii lansate în 2025...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mai multe
Citește și
Cele mai bune 10 filme pentru copii lansate în 2025
Cele mai bune 10 filme pentru copii lansate în 2025
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Nu mai întreba copiii ce vor să fie când vor crește. Întreabă-i asta în schimb
Nu mai întreba copiii ce vor să fie când vor crește. Întreabă-i asta în schimb
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic”
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin... Libertatea.ro
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească,... Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x