Studiu: Copii mănâncă mai mult după ce văd doar cinci minute de reclame la junk food

Un studiu recent arată că doar cinci minute de reclame la junk food îi determină pe copii să consume, în medie, cu 130 de calorii mai mult într-o singură zi. Descoperă cum influențează reclamele apetitul și de ce experții consideră că această publicitate poate fi un factor în obezitatea infantilă.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 18:13
Fetiță mănâncă spaghete. Un studiu arată că micuții mănâncă mai mult după ce văd doar cinci minute de reclame la junk food | Shutterstock

Te-ai întrebat vreodată cât de mult influențează reclamele alimentația copiilor? Un studiu internațional arată că doar câteva minute de publicitate la junk food pot schimba felul în care micuții mănâncă pe parcursul întregii zile.

Reclamele la fast-food și dulciuri sunt peste tot: pe televizor, în social media, pe panouri publicitare și chiar în podcasturi. Deși par inofensive, ele pot avea un impact direct asupra comportamentului alimentar al copiilor. Un studiu recent, realizat pe 240 de copii cu vârste între 7 și 15 ani, demonstrează că expunerea de doar cinci minute la reclame pentru alimente bogate în zahăr, grăsimi și sare determină un consum caloric semnificativ mai mare.

Ce a descoperit studiul

Cercetarea, desfășurată în școli din Merseyside și prezentată la European Congress on Obesity din Málaga, Spania, a analizat comportamentul alimentar al copiilor în două contexte diferite:

  • într-o zi, micuții au vizionat reclame pentru junk food timp de cinci minute;
  • într-o altă zi, au fost expuși la reclame pentru produse non-alimentare, tot timp de cinci minute.

Rezultatele, expuse și în theguardian.com, au fost surprinzătoare:

  • copiii au consumat, în medie, 130 de calorii în plus în ziua cu reclame la junk food;
  • imediat după reclame, au mâncat gustări cu 58 de calorii mai mult (fructe, dulciuri sau snacks-uri);
  • la prânz, cu câteva ore mai târziu, au consumat 73 de calorii în plus față de ziua cu reclame non-alimentare.

Reclamele influențează mai mult decât pofta de moment

O concluzie importantă a studiului este că efectele reclamelor nu se limitează la momentul imediat după vizionare. Chiar și la prânz, la câteva ore distanță, copiii au continuat să mănânce mai mult.

Profesorul Emma Boyland, autoarea principală a studiului, explică faptul că micuții nu au mâncat doar mai mult imediat după expunere. Chiar și la masa de prânz, când mâncarea servită nu avea legătură cu produsele din reclame și nu conținea branding, ei au consumat mai multe calorii. Reclamele acționează ca un stimul care declanșează apetitul.

Cu alte cuvinte, nu contează dacă produsul văzut în reclamă este disponibil sau nu. Mesajul publicitar le crește apetitul și îi face să mănânce mai mult din orice aliment pe care îl au la îndemână.

Contează tipul de reclamă?

Studiul a testat mai multe tipuri de reclame, precum clipuri video cu sunet, afișe, reclame pe social media sau podcasturi. Rezultatele au arătat că impactul a fost același, indiferent de format.

Mai mult, chiar și reclamele de tip „brand-only”, în care nu se prezenta un produs specific, au avut efecte asupra consumului caloric. Simplul contact vizual sau auditiv cu un brand de fast-food a fost suficient pentru a crește apetitul copiilor.

Ce înseamnă aceste rezultate

Diferența de 130 de calorii pe zi poate părea mică la prima vedere. Însă, dacă acest surplus se repetă zilnic, impactul asupra greutății copilului poate deveni semnificativ pe termen lung.

De exemplu: 130 de calorii echivalează cu două felii de pâine sau cu o mână de biscuiți. Consumate zilnic, aceste calorii suplimentare se acumulează și pot contribui la creșterea riscului de suprapondere și obezitate infantilă.

Cum pot părinții să contracareze efectele reclamelor

Deși nu putem elimina complet reclamele, există câteva strategii prin care părinții își pot ajuta copiii să reziste mai bine influenței acestora:

  • explică-i copilului diferența dintre o reclamă și realitate. Spune-i că reclamele sunt făcute special pentru a-i face pe oameni să cumpere și să mănânce mai mult.
  • păstrează la îndemână fructe, nuci sau gustări nutritive, astfel încât atunci când apare pofta, copilul să aibă ce alege.
  • redu timpul petrecut în fața ecranelor, mai ales în momentele când sunt difuzate reclame.
  • fii un model, deoarece copiii urmează comportamentele părinților. Dacă te văd alegând alimente sănătoase, vor fi mai predispuși să facă la fel.

În concluzie, studiul confirmă ceea ce mulți părinți intuiau deja: reclamele la junk food nu sunt inofensive. Chiar și o expunere scurtă, de numai cinci minute, poate determina copiii să mănânce mai mult, atât imediat după, cât și la câteva ore distanță.

