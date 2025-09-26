4 moduri de a folosi tulpinile de fenicul pentru a da mai mult gust preparatelor

Antena Căutare
Tulpinile de fenicul, deși adesea ignorate în comparație cu bulbii și frunzele plantei, sunt un ingredient versatil și delicios. Au o aromă subtilă și o textură crocantă, ce aduce o notă ușoară de anason în preparate.

Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 17:12
Tulpinile de fenicul trebuie spălate foarte bine pentru a înlătura impuritățile. | Shutterstock

Tulpinile de fenicul sunt groase, suculente și crocante, iar aroma lor ușor dulceagă le face să fie o bază excelentă pentru supe, tocănițe, sosuri sau chiar mâncăruri gătite la abur. Fiind mai puțin intense decât bulbul, ele aduc o notă mai subtilă de fenicul. În felul acesta completează alte ingrediente fără a le copleși.

Textura lor fermă le face potrivite pentru gătitul îndelungat, deoarece își păstrează textura crocantă și după ce sunt preparate termic. De asemenea, aceste tulpini pot fi folosite la aromatizarea supelor, oferind un gust rafinat care îmbogățește preparatul.

Nutrițional, tulpinile de fenicul sunt o sursă bună de fibre, vitamina C, potasiu și antioxidanți. Fibrele din tulpini sunt benefice pentru sănătatea digestivă și ajută la menținerea senzației de sațietate. Vitamina C susține sistemul imunitar și îmbunătățește absorbția fierului în organism. De asemenea, antioxidanții prezenți în fenicul au proprietăți antiinflamatorii și contribuie la protejarea celulelor împotriva daunelor oxidative.

Sunt perfecte în salate

Tulpinile de fenicul pot adăuga o textură crocantă și o aromă ușoară de anason salatelor. Pentru a le folosi într-o salată, tulpinile trebuie spălate bine, deoarece pot conține resturi de pământ. Apoi se taie foarte subțire, fie în felii, fie în bastonașe. Se pot folosi atât tulpinile principale, cât și frunzele verzi de la capăt, care au o aromă deosebit de parfumată.

Pentru o combinație clasică, tulpinile de fenicul merg foarte bine cu ingrediente proaspete și ușoare, cum ar fi rucola, spanacul, frunzele de salată verde și castraveții. Ele pot fi combinate și cu citrice, cum ar fi portocalele sau grepfrutul, care oferă un contrast dulce-acrișor ce potențează aroma subtilă a feniculului. În dressing, se recomandă adăugarea unui element acid, cum ar fi sucul de lămâie sau oțetul balsamic, care echilibrează dulceața feniculului. De asemenea, puțin ulei de măsline extra virgin, sare și piper vor completa perfect salata, lăsând aromele ingredientelor să strălucească.

Pentru mai multă complexitate, se pot adăuga nuci prăjite, semințe de dovleac sau migdale, oferind un plus de crocant și o savoare plăcută. Brânzeturile moi, cum ar fi feta, brânza de capră sau parmezanul, sunt alte adaosuri populare care se potrivesc foarte bine cu feniculul în salate, adăugând un contrast interesant de gust și textură.

Pesto de fenicul

Pesto de fenicul este o variantă inedită și aromată a rețetei clasice, în care frunzele și tulpinile de fenicul sunt folosite pentru a crea un sos proaspăt, cu o notă delicată de anason, perfect pentru paste, pește, legume prăjite sau chiar tartine. Prepararea pesto de fenicul este simplă și nu ai nevoie de multe ingrediente.

Pentru a face pesto de fenicul, se folosesc frunzele verzi și tulpinile subțiri, proaspăt spălate și uscate bine. Se adaugă în blender o mână generoasă de frunze de fenicul împreună cu pătrunjel sau busuioc, care intensifică prospețimea și culoarea. Nucile (semințe de pin, migdale sau nuci caju) sunt opționale, dar adaugă o notă cremoasă. La acestea se adaugă parmezan ras, usturoi, suc de lămâie și sare.

Toate ingredientele se mixează împreună în blender, adăugând ulei de măsline extra virgin treptat, până când pesto capătă o consistență cremoasă. Se poate ajusta cantitatea de ulei în funcție de preferințe. Mai puțin ulei pentru un pesto mai gros, sau mai mult pentru un sos mai lichid. Gustul se verifică și se ajustează, adăugând sare, piper sau chiar puțin mai mult suc de lămâie, după preferințe.

CITEȘTE ȘI: Dorada cu supă cremă de dovleac și chipsuri de topinambur cu salată de fenicul

Adăugă aromă peștelui

Pentru început, tulpinile de fenicul se taie în bucăți subțiri sau în bastonașe, iar frunzele verzi se toacă mărunt. Acestea pot fi folosite ca un pat pe care se așează peștele. Apoi se gătește fie la cuptor, fie la abur, fie la grătar. Așezate astfel, tulpinile eliberează aroma subtilă în timpul gătirii, învăluind peștele fără a-i domina gustul natural.

Se poate adăuga, de asemenea, o marinadă simplă pe bază de tulpini de fenicul, ulei de măsline, lămâie, sare și piper. Peștele se lasă la marinat aproximativ 20-30 de minute. Marinarea permite feniculului să impregneze carnea de pește, oferind un gust complex și proaspăt.

Dă gust stock-ului de legume

Tulpinile de fenicul sunt ideale pentru a adăuga un plus de aromă într-un stock de legume, conferind o notă subtilă de anason și o prospețime aparte. În general, tulpinile se combină bine cu alte legume de bază, precum ceapa, morcovii și țelina, și contribuie la un gust bogat și bine echilibrat, perfect pentru supe, tocănițe sau risotto.

Pentru a folosi tulpinile de fenicul în stock, acestea se spală bine pentru a elimina orice urmă de pământ. Apoi se taie în bucăți mari, deoarece astfel eliberează treptat aroma specifică. Într-o oală mare, se sotează puțin tulpinile de fenicul, ceapa, țelina și morcovul în ulei de măsline sau unt pentru a dezvolta aromele de bază, fără a le rumeni excesiv. După aproximativ 5-7 minute, se adaugă apă rece și alte condimente opționale, cum ar fi frunzele de dafin, boabele de piper sau câteva crenguțe de cimbru. Stock-ul se lasă apoi la fiert la foc mic, timp de 30-45 de minute, pentru a permite aromelor să se elibereze în lichid.

La final, tulpinile de fenicul se strecoară, iar stock-ul rezultat poate fi folosit imediat sau depozitat în frigider ori congelator pentru a fi folosit ulterior.

CITEȘTE ȘI: Ce este și cum se prepară feniculul. Rețeta inedită de fenicul pane cu sos de iaurt pe care cei mici o vor adora

